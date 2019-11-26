Инклюзивное образование в Чехии: кто за, кто против и почему

Инклюзивное образование — система обучения, при которой каждому человеку, независимо от физических, интеллектуальных, социальных, языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. При этом для школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) создаются специальные условия: перепланировка учебных классов, новые методики обучения, создание индивидуального образовательного плана и многое другие. Сокращение количества специальных школ и перевод детей с ОВЗ в общеобразовательные учебные заведение было проведено в соответствии с новеллой закона об образовании от 1 сентября 2016 года.

Однако родители, которые сами закончили вуз, имеют бóльшие амбиции и хотят лучшего образования для своих детей. Более того, согласно данным Агентства по социальной интеграции Чешской Республики, многие из них считают, что система инклюзивного образования мешает их детям в развитии, так как школьники с ОВЗ «тормозят» остальной класс. Это следует из «Анализа сегрегации в начальных школах», проведенного агентством. Исследование показало, что все больше родителей переводят детей в школы, имеющие лучшую репутацию, вместо того, чтобы посещать школу по месту жительства. Более подробно ситуация описала Элишка Хмеликова, сотрудник Агентства по социальной интеграции:

— В Чешской Республике все еще существует сегрегация учеников начальных и средних школ. В первую очередь это дети с ограниченными возможностями и расстройствами аутистического спектра, а также дети из цыганских семей. Многие из них необоснованно переводятся в специальные школы. И это происходит несмотря на то, что Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял решение о незаконности подобных практик. И хотя вердикт был оглашен в 2007 году, ситуация практически не изменилась, хотя решения страсбургского суда обязательны к исполнению для всех европейских стран.

«Родители, закончившие вуз, не поддерживают инклюзивную систему образования и включение детей с ОВЗ в обычные классы», - говорится в «Анализе сегрегации в начальных школах», где также описываются причины и возможные решения сложившейся ситуации. Координатор коалиции «В школу идем вместе» Анна Пехова рассказала, в чем недостатки новеллы об инклюзивном образовании:

— Она не работает, потому что для поступления в обычную школу необходимо заключение педагогическо-психологического центра. Зачастую дети из менее благополучных семей не сдают необходимые нормативы, просто потому с ними дома никто не занимается, в отличие от детей, чьи родители более амбициозны. В результате эти дети попадают в специальные школы. Правда, оттуда можно перевести ребенка в общеобразовательную школу (но только через пять месяцев обучения), но для этого нужно еще одно заключение педагогическо-психологического центра. И ребенку потом уже очень сложно «догнать» класс и удержаться там, потому что система обучения и количество материалов в специальных и общеобразовательных школах сильно разнятся.

Согласно анализу, достаточно, чтобы хотя бы один из родителей имел высшее образование, и шанс, что ребенок пойдет в иную школу, нежели по месту жительства, возрастает в 1,5 раза. Кроме репутации школы большую роль играет состав класса – по данным анализа перевод ребенка в другую школу чаще всего бывает вызван наличием учеников с проблемами поведения (61%), расстройствами аутистического спектра (27%), детей цыганской национальности (26%) или иностранцев (16%). Более того, 10% респондентов не хочет, чтобы в классе их ребенка были также слепые или глухие дети. Систему инклюзивного образования поддерживают в первую очередь родители, имеющие среднее и специального среднее образование, а также родители детей с худшей успеваемостью. Более амбициозные родители часто переводят детей не только в «лучшие» начальные школы, но и в гимназии. По мнению социолога Даниэла Прокопа это приводит к тому, что мотивация к учебе и веру в себя падает не только у оставшихся в обычных общеобразовательных школах учеников, но и у преподавателей:

— В некоторых регионах до 20% детей переходят в многолетние гимназии. Исследования показывают, что в оставшихся школах, откуда ушли лучшие ученики, преподаватели менее оптимистичны в отношении работы с классом. Потому что в классе отсутствуют лидеры и и талантливые ученики. В результате, учителю начинает казаться, что он лишился лучших учеников, средний балл по классу снижается, и педагог постепенно приходит к заключению, что оставшихся учеников сложно хорошо чему-либо научить.

По мнению экспертов, основное решение – не оптимизация общеобразовательных школ, а внедрение инноваций в образовательных программ и модернизировании системы подачи учебного материала. По словам Даниэла Прокопа, Чехия могла бы взять пример с других европейских стран, например, с Финляндии, где минимальное количество как специальных школ, так и гимназий, и где отлично функционирует инклюзивное образование, а средняя оценка у школьников одна из наиболее высоких по Европе:

— Инклюзивное образование в Финляндии активно развивается в первую очередь благодаря тому, что там имеется достаточное количество специальных педагогов, педагогических ассистентов и психологов, которые помогают детям с ОВЗ, а также тем, кто имеет худшую успеваемость. Очень часто там организуются «тандемные» уроки, когда урок ведет сразу два педагога – один из них преподает материал более подробно, а второй помогает ученикам, которые не справляются с темой.