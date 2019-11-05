Информация контрразведки станет доказательством в суде

Действие поправки, по замыслу ее инициаторов, затронет расследования уголовных дел, по которым могут быть вынесены приговоры со сроком наказания более 10 лет. В качестве доказательства в этих случаях, например, послужат результаты осуществленных контрразведкой прослушиваний.

«В тот момент, когда контрразведка при помощи своей техники получит информацию, касающуюся террористической деятельности, шпионажа, готовящейся атаки на Чехию или же любое другое государство, то эти данные потом могут использоваться как доказательство в суде. Действие поправки ограничивается самыми серьезными преступлениями, которые строго определены», – комментирует министр внутренних дел Ян Гамачек.

Служба безопасности и информации (BIS), как подчеркивает ее пресс-секретарь Ладислав Штиха, надеется, что поправка законодателями будет поддержана, так как она является подспорьем для работы полиции:

«Ныне относительно часто получается так, что полиция получает от контрразведки информацию, которую, однако, самостоятельно она проверить уже не может. Так как данные BIS не принимались судом, то многих серьезных преступников приходилось освобождать».

Ранее руководитель Службы безопасности и информации Чешской Республики (BIS) Михал Коуделка предупреждал о нарастании кибернетических угроз, которые способны перейти в категорию серьезных проблем. По его мнению, контрразведке в ближайшем будущем предстоит решать задачи, прежде всего связанные с экстремизмом правого толка.

Наряду с этим, по-прежнему следует учитывать риск терроризма, в первую очередь исламского, подчеркнул глава BIS во время своего выступления на специальной пресс-конференции во второй половине октября в Палате депутатов. Одной из важнейших проблем Михал Коуделка также считает нарастание деятельности иностранных разведывательных служб, направленной против интересов Чехии. Наиболее агрессивно, сообщил руководитель BIS, в Чехии работают спецслужбы России и Китая, причем китайская сторона использует Чешскую Республику в качестве плацдарма для проникновения в Евросоюз, а российские спецслужбы культивируют работу своих дезинформационных серверов.