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Индийский плацдарм чешских промышленников

Антон Каймаков
16-01-2020
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Развитие экономических отношений между странами и поддержка чешских компаний, работающих на одном из крупнейших рынков мира – это главная цель четырехдневной поездки, осуществленной в Индию министром иностранных дел Чешской Республики Томашом Петршичеком и сопровождающей его предпринимательской делегацией. По истечении почти трех десятилетий также обсуждается восстановление прямого авиасообщения между Прагой и Дели.

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Tomáš Petříček, foto: ČTK/AP/Virginia MayoTomáš Petříček, foto: ČTK/AP/Virginia Mayo

Главу чешского внешнеполитического ведомства в первую очередь радует оживление чешско-индийского диалога на самом высоком уровне, а также возвращение на индийский рынок продукции известных марок, например, производителя мотоциклов Jawa.

Чешские компании в Индии стремятся занять свои ниши в транспортном секторе, стекольном производстве, в авиапромышленности и автомобилестроении. За последние два года экспортеры из Чешской Республики поставили индийским заказчикам товары на общую сумму 30 миллиардов крон (1,2 миллиарда евро).

Foto: JawaFoto: Jawa «Чешские экспортеры успешны на рынке Европейского союза, что сопровождается, однако, высокой степенью зависимости от Европы. Поставки в ЕС составляют 85% чешского экспорта, а это сопряжено с определенным риском. Чешскому экспорту необходима диверсификация, подобно тому, как это успешно осуществила Германия. В случае наступления тяжелых времен в ЕС, у нас должна быть возможность компенсировать возникающие потери за счет доходов, поступающих с других рынков. Индия в этом смысле относится к наиболее перспективным направлениям», – комментирует Радек Шпицар, вице-президент Союза промышленности и транспорта.

Крупным чехословацким и чешским фирмам в прошлом уже удалось зарекомендовать себя в Индии. Там хорошо известны Tatra, Jawa, Baťa, Škoda. Свои возможности, подчеркивает Радек Шпицар, индийский рынок предоставляет также средним и малым компаниям, что связано с изменениями в экономике, в том числе и чешской. В мире растет значение средних и малых фирм.

Радек Шпицар, фото: Ian WilloughbyРадек Шпицар, фото: Ian Willoughby Подспорьем для продвижения продукции в большой стране, где разговаривают на 22 языках, по мнению вице-президента Союза промышленности и транспорта, может стать широкая сеть филиалов. В развитии бизнеса чешским компаниям в Индии также помогает общее положительное реноме страны, которое, однако, необходимо постоянно подтверждать.

«О нас в Индии знают, Чехия считается промышленной супердержавой, чья продукция отличается высочайшим качеством. Это стимул для сотрудничества. Наши отношения с Индией взаимовыгодны – мы хотим пробиться на рынок крупной страны, а они, взаимодействуя с нами, осваивают технику работы в ЕС, где существуют особые механизмы регулирования, отличается законодательство и общий бизнес-климат», – подчеркивает Радек Шпицар.

С целью продвижения чешских компаний агентство «CzechTrade» создало в Индии предпринимательский инкубатор для экспортеров и инвесторов. Ведется также работа по формированию специального чешского промышленного кластера, способного продвигать передовые чешские технологии. Вице-президент Союза промышленности и транспорта оценивает эту работу весьма положительно.

Антон Каймаков
16-01-2020
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