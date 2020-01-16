Индийский плацдарм чешских промышленников

Главу чешского внешнеполитического ведомства в первую очередь радует оживление чешско-индийского диалога на самом высоком уровне, а также возвращение на индийский рынок продукции известных марок, например, производителя мотоциклов Jawa.

Чешские компании в Индии стремятся занять свои ниши в транспортном секторе, стекольном производстве, в авиапромышленности и автомобилестроении. За последние два года экспортеры из Чешской Республики поставили индийским заказчикам товары на общую сумму 30 миллиардов крон (1,2 миллиарда евро).

«Чешские экспортеры успешны на рынке Европейского союза, что сопровождается, однако, высокой степенью зависимости от Европы. Поставки в ЕС составляют 85% чешского экспорта, а это сопряжено с определенным риском. Чешскому экспорту необходима диверсификация, подобно тому, как это успешно осуществила Германия. В случае наступления тяжелых времен в ЕС, у нас должна быть возможность компенсировать возникающие потери за счет доходов, поступающих с других рынков. Индия в этом смысле относится к наиболее перспективным направлениям», – комментирует Радек Шпицар, вице-президент Союза промышленности и транспорта.

Крупным чехословацким и чешским фирмам в прошлом уже удалось зарекомендовать себя в Индии. Там хорошо известны Tatra, Jawa, Baťa, Škoda. Свои возможности, подчеркивает Радек Шпицар, индийский рынок предоставляет также средним и малым компаниям, что связано с изменениями в экономике, в том числе и чешской. В мире растет значение средних и малых фирм.

Подспорьем для продвижения продукции в большой стране, где разговаривают на 22 языках, по мнению вице-президента Союза промышленности и транспорта, может стать широкая сеть филиалов. В развитии бизнеса чешским компаниям в Индии также помогает общее положительное реноме страны, которое, однако, необходимо постоянно подтверждать.

«О нас в Индии знают, Чехия считается промышленной супердержавой, чья продукция отличается высочайшим качеством. Это стимул для сотрудничества. Наши отношения с Индией взаимовыгодны – мы хотим пробиться на рынок крупной страны, а они, взаимодействуя с нами, осваивают технику работы в ЕС, где существуют особые механизмы регулирования, отличается законодательство и общий бизнес-климат», – подчеркивает Радек Шпицар.

С целью продвижения чешских компаний агентство «CzechTrade» создало в Индии предпринимательский инкубатор для экспортеров и инвесторов. Ведется также работа по формированию специального чешского промышленного кластера, способного продвигать передовые чешские технологии. Вице-президент Союза промышленности и транспорта оценивает эту работу весьма положительно.