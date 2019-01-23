Индекс демократии в мире - Чехия занимает 34 позицию

Эва Туречкова
23-01-2019
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Престижное британское издание The Economist опубликовало «Индекс демократии в мире за 2018 год». В рейтинге лидируют скандинавские страны, Чехия занимает 34 позицию из 167. США оказались на 25 месте, Россия – на 144.

Фото: Радек ХлудФото: Радек Хлуд Уровень политических свобод в рассматриваемых государствах оценивается на основе шестидесяти критериев, по шкале от 1 до 10. Главными пятью параметрами считаются совершенство и прозрачность системы выборов, уровень гражданских свобод, вовлечённость населения в политику, функционирование правительства, а также политическая культура.

В соответствии с полученными результатами, политический режим в рассматриваемых государствах характеризуется как «полноценная демократия», «несовершенная демократия», «гибридный режим с присутствием элементов как демократии, так и диктатуры власти» и «авторитарный режим».

До 2013 года Чехия относилась к государствам, чьи граждане живут в условиях полной демократии – а такой характеристикой могут «похвастаться» лишь 4,5 процента населения земного шара. Последние пять лет Чешская Республика включена в список «несовершенных демократических государств». Тем не менее, страна занимает в рейтинге лучшую позицию из всех государств Вышеградской четверки.

В целом, данные за 2018 год обнадеживают. Более высокую оценку по сравнению с прошлыми годами получили 48 государств, в том числе и Чешская Республика. Ухудшение зафиксировано в 42 странах. Наиболее развитыми демократиями остаются скандинавские страны.

Фото: pixel2013, PixabayФото: pixel2013, Pixabay Нынешний рейтинг возглавила Норвегия, второе место заняла Исландия, а на третьем оказалась Швеция. В первую десятку входят еще Новая Зеландия, Дания, Канада, Ирландия, Финляндия, Австралия и Швейцария.

Худшие показатели – у Сирии и Северной Кореи. Серьезным образом сдает позиции Венесуэла, Никарагуа, Турция, Италия, а также Россия, которая вместе с Казахстаном оказалась на 144 месте. Снижение рейтинга в отношении Российской Федерации связано «с ухудшением состояния гражданских свобод», говорится в докладе.

Согласно рейтингу, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан остаются диктатурами. Литва оказалась на 36 месте, Латвия – на 38, а Эстония, опередив Чехию – на 23. Украина заняла 84 позицию.

Составителем рейтинга является исследовательско-аналитическое отделение Economist Intelligence Unit (EIU).

Эва Туречкова
23-01-2019
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