Индекс демократии в мире - Чехия занимает 34 позицию

Уровень политических свобод в рассматриваемых государствах оценивается на основе шестидесяти критериев, по шкале от 1 до 10. Главными пятью параметрами считаются совершенство и прозрачность системы выборов, уровень гражданских свобод, вовлечённость населения в политику, функционирование правительства, а также политическая культура.

В соответствии с полученными результатами, политический режим в рассматриваемых государствах характеризуется как «полноценная демократия», «несовершенная демократия», «гибридный режим с присутствием элементов как демократии, так и диктатуры власти» и «авторитарный режим».

До 2013 года Чехия относилась к государствам, чьи граждане живут в условиях полной демократии – а такой характеристикой могут «похвастаться» лишь 4,5 процента населения земного шара. Последние пять лет Чешская Республика включена в список «несовершенных демократических государств». Тем не менее, страна занимает в рейтинге лучшую позицию из всех государств Вышеградской четверки.

В целом, данные за 2018 год обнадеживают. Более высокую оценку по сравнению с прошлыми годами получили 48 государств, в том числе и Чешская Республика. Ухудшение зафиксировано в 42 странах. Наиболее развитыми демократиями остаются скандинавские страны.

Нынешний рейтинг возглавила Норвегия, второе место заняла Исландия, а на третьем оказалась Швеция. В первую десятку входят еще Новая Зеландия, Дания, Канада, Ирландия, Финляндия, Австралия и Швейцария.

Худшие показатели – у Сирии и Северной Кореи. Серьезным образом сдает позиции Венесуэла, Никарагуа, Турция, Италия, а также Россия, которая вместе с Казахстаном оказалась на 144 месте. Снижение рейтинга в отношении Российской Федерации связано «с ухудшением состояния гражданских свобод», говорится в докладе.

Согласно рейтингу, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан остаются диктатурами. Литва оказалась на 36 месте, Латвия – на 38, а Эстония, опередив Чехию – на 23. Украина заняла 84 позицию.

Составителем рейтинга является исследовательско-аналитическое отделение Economist Intelligence Unit (EIU).