Имя священника – жертвы сталинизма на карте Праги

70 лет со дня Чигоштьского чуда

В 1949 году пошла молва о чуде, свершившемся во время божественной литургии. В Чигошть начали съезжаться паломники не только из близлежащего Ледеча-на-Сазаве, но и из более отдаленных мест страны. Руководство Чехословакии во главе с компартией такие известия явно не устраивали. В то время президент и Клемент Готвальд и Алексей Чепичка, вначале министр юстиции, а позже и обороны, ставший после войны зятем Готвальда, как раз готовились к фронтальной атаке на Римско-католическую церковь. Правящий режим воспользовался событием в чигоштьском храме для расправы с ненавистными ему служителями церкви, по отношению к которой государство вводила жесткую политику. Событие в Чигоште было названо «частью антигосударственного заговора католической церкви», который якобы поддерживал Ватикан.

Йозеф Тоуфар скончался 25 января 1950 года в возрасте сорока семи лет в пражской больнице, куда его привезли из тюрьмы в Валдице после бесчеловечных пыток. Следователь пытался принудить Тоуфара сознаться в фальсификации чуда. Похоронили священника Римско-католической церкви под вымышленным именем в общей могиле на пражском кладбище Дяблице. В 2013 году Чешская епископская конференция одобрила начало процесса беатификации своего первого мученика времен репрессий в ЧССР. Это – первый шаг для причисления Тоуфара к лику святых.

Реагировали ли вообще зарубежные СМИ на дело Тоуфара? «Сотрудники органов госбезопасности замучали Тоуфара еще до начала судебных заседаний – по событиям в Чигоште готовился огромный сфабрикованный процесс, который должен был стать первым в длинном ряду дел против церкви. Однако он не состоялся. Историю, тем не менее, стремились подать в пропагандистском духе того времени, сняв после смерти священника фильм «Горе тому, кто поднимает бурю негодования» (Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení). Газеты и журналы нещадно обрабатывали чешский народ пропагандой. Что же касается интереса со стороны Запада, я думаю, что в феврале или марте 1950 г. в Чигошть приехал американский журналист, скорее всего, из New Times, который подготовил об этом репортаж. Известие о Чигоште транслировало и «Радио Ватикана», однако никто там не знал, каким трагическим образом умер священник Тоуфар».

Художник Oтакар Душек по случаю 45-летия со дня гибели Яна Палаха, помня о мученической смерти Йозефа Тоуфара, создал по собственной инициативе в 2014 году неофициальный памятник на фасаде здания Борувкова санатория. Это место на улице Легерова печально известно благодаря трехдневному пребыванию там студента Палаха после совершенного им акта самосожжения, которым он в 1969 годувыразил протест против оккупации своей родины. Здесь же умер и Йозеф Тоуфар.

Долгая жизнь палача

Инициатива Душека вдохновила неизвестного художника или арт-группу на дальнейшее увековечение памяти священника, принявшего мученическую смерть. На пражской улице На Петршинах (Na Petřinách), у входа в один из панельных домов, прямо на асфальте, вскоре появился воспроизведенный по примеру памятника на Легеровой портрет Йозефа Тоуфара. Именно в этом доме жил следователь госбезопасности (STB) Ладислав Маха, подвергший священника пыткам, после которых тот уже не смог оправиться.

30 сентября 2018 года Маха умер, дожив до 96 лет. Садистские методы этого «эстебешника» с высшим юридическим образованием описаны в книге чешского историка Борживоя Человского «Партия оправдывает средства» (Strana světí prostředky). В 1963 году Маха отделался за свое «усердие», которое привело к гибели человека, партийным выговором и был уволен из МВД. По прошествии пяти лет он попал в СИЗО по подозрению в убийстве и превышении должностных полномочий, однако судьям районного суда в Пршибраме не удалось (или не хотелось) доказывать факт его причастности к убийству Тоуфара.

За свое преступление Маха был осужден только после «бархатной» революции, однако отбывать наказание начал лишь в 2002 году. Тем не менее, уже через год, отбыв лишь половину тюремного срока, был освобожден условно-досрочно.

Общая могила и мученический венец

Назвать улицу в память об убитом священнике Йозефе Тоуфара предложила топонимическая комиссия. Инициативу поддержали районные власти столицы как напоминание о 70-й годовщине со дня знакового события, обнажившего всю неприглядность противостояния государства и церкви. Улица Тоуфара будет расположена перпендикулярно улице У Ржепоры (U Řepory).

В конце 2014 года на кладбище в пражских Дяблицах была проведена эксгумация останков мужественного католического священника Йозефа Тоуфара, которые были опознаны с помощью анализа ДНК. Похороны Тоуфара в Чигоште, откуда в декабре 1949 года его увезли на допрос органов госбезопасности (StB), состоялись 12 июля 2015 г. По прошествии 65 лет была выполнена воля безвинно пострадавшего человека, просившего похоронить его именно в этой деревне.