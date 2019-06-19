Грузия – ландшафты, дарящие энергию

К числу компаний, инвестировавших в развитие энергетики в Грузии, относится холдинг Energo-Pro, которому на данный момент принадлежит пятнадцать крупных гидроэлектростанций. К наиболее значимым проектам, куда были направлены чешские инвестиции, является обновление Земо-Авчальской ГЭС (ЗАГЭС) – гидроэлектростанции на реке Кура в Грузии, находящейся вблизи поселка городского типа Загэс, в административном подчинении региона города Тбилиси. Принцип работы электростанции описал представитель компании Energo-Pro Давид Смекал:

— Обратите внимание, как сейчас изменится количество воды. Столь быстрая реакция – главное достоинство так называемого сифонного водосброса. Именно благодаря ему можно очень быстро менять уровень воды.

Дамба и ГЭС на реке Кура являются старейшей гидроэлектростанцией Грузии. Строительство объекта началось в 1923 году, первый агрегат ГЭС начал работать в 1927 году. Об особенностях гидроэлектростанции рассказал Давид Смекал:

— Дамба была спроектирована в 20-х годах прошлого века, тогда нормы регулирования водных потоков были другие, однако эти данные помогли бы нам в модернизации и развитии дамбы. На данный момент мы не нашли пока никаких документов с информацией о том, на какой уровень воды и на какую гидрологию она рассчитана.

На сегодняшний день крупнейшая ГЭС страны сильно устарела – последний ремонт и модернизация была проведена более тридцати лет назад – в 1984 и 1987 годах две турбины мощностью 12 МВт были заменены на новые, более мощные, производства Ленинградского металлического завода. Но с тех пор здесь ничего не обновлялось – на ГЭС отсутствует система автоматизации и мониторинга. То, как будет проходить ремонт и модернизация дамбы и прилегающей к ней гидроэлектростанции, объяснил Давид Смекал:

— По сути, мы пытаемся внедрить ту систему, которая работает в Чехии. Система работы и мониторинг отдельных турбин будет автоматизирована. Дамба будет оснащена датчиками – пьезометрами и инклинометрами, таким образом мы сможем проводить измерение угла наклона дамбы, уровень и давление воды. Помимо собственно величины угла наклона, можно измерить его направление — азимут. Система мониторинга не была введена до сих пор еще и потому, что установка пьезометров, которые контролируют давление и напряжение воды в фундаментном соединении, означает бурение длинных разведочных скважин. А это не так просто.

Чешские энергетические компании уже более десяти лет работают с Грузией и это сотрудничество не перестает развиваться. По мнению экспертов Грузия является одним из наиболее интересных рынков с учетом огромного потенциала в области ГЭС, здесь планируется возвести целый комплекс гидроэлектростанций общей установленной мощностью 40 МВт. Не менее важным пунктом развития является также реконструкция и модернизация существующих гидроэлектростанций, одной из которых является станция в Загэс. Что по словам Давида Смекала является первым шагом в модернизации ГЭС на реке Кура?

— На данный момент наша основная задача – получить необходимые данные из Грузинского гидрометеорологического института. И только на основе этой информации вкупе с собственными измерениями (которые мы планируем проводить несколько лет), станет ясно, способна ли дамба остановить наводнение, а также каким может быть максимальный уровень волны.

Горный ландшафт Грузии идеален для работы гидроэлектростанций, поэтому почти 90% энергии в стране вырабатывается именно таким образом. К сожалению, в результате сложной экономической ситуации работа многих электростанций была остановлена, их оборудование ныне устарело. Именно поэтому одной из приоритетных целей правительства Грузии – изменить сложившуюся ситуацию и сменить импортируемые энергетические ресурсы, заменить производимой на месте электроэнергией. В этом Грузии должны помочь инвестиции Чешской Республики и чешские энергетические компании. Компания Energo-Pro вышла на грузинский рынок в 2007 году, и на данный момент ей принадлежит в Грузии в общей сложности водяных электростанций, а также ряд иных компаний, она является крупнейшим зарубежным инвестором страны.