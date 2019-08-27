Грузинский календарь и диакониссы на мозаиках византийского храма в Ашдод-Яме

На первый взгляд могло показаться, что эту церковь на Святой земле могли возвести христиане грузинского царства, поскольку на ее мозаиках археологи нашли календарь с древнегрузинским летоисчислением. Однако такие выводы были бы чересчур поспешными, считает сотрудник университета Прешова, византолог Вацлав Ежек, несколько дней назад вернувшийся с раскопок: «Преждевременно было бы утверждать, что этот храм жил по древнегрузинскому календарю. Это подтвердили и раскопки этого года, в которых я участвовал, – в этом храме обнаруживаются все новые надписи с датированием в различных летоисчислениях. То есть мы говорим о комплексе, где появляется и грузинский календарь, и местный, и официальный византийский календарь, и другие надписи, свидетельствующие, что это загадочная постройка, в истории которой было несколько этапов».

Действительно, Византийская империя в V и VI веках не использовала единое для всех летоисчисление, так что там могла присутствовать датировка, относящаяся к разным календарям.

«Византийские церкви росли в Палестине как грибы после дождя»

Обнаруженный храм может изменить представление о политике Византии VI века. До недавнего времени ученые были уверены, что император Юстиниан I, помимо Константинополя, направлял свои усилия исключительно на укрепление позиций в западных областях – на территории сегодняшней Италии, и, несмотря на то что Ближний Восток находился в границах империи, Палестина не представляла для Константинополя большого интереса. Обнаружение храма в Ашдод-Яме заставит пересмотреть этот постулат.

«Чем больше этих храмов обнаруживается в Палестине, – а в византийский период они, по-видимому, росли там как грибы после дождя, тем больше основания утверждать, что Палестина являлась очень важной культурной областью Византийской империи, которой она уделяла большое внимание. Причем это не было спорадическое строительство храмов в разных местах – их расположение и количество подтверждает, что в V и VI веках Палестина является стратегически важной площадкой Византии».

Раскопки в храмовом комплексе также могут изменить и представление о развитии христианской литургии в целом. Обнаруженные там мозаичные надписи сохранили имена диаконисс. Разумеется, давно известно, что в первые годы христианства существовали женщины, принявшие посвящение, однако их роль заключалась в том, чтобы помогать другим женщинам при переодевании для совершения обряда крещения. То, что их имена обнаружились на мозаиках собора, свидетельствует об их куда более высоком положении в церкви, то есть это укрепляет позиции тех ученых, которые считают, что диакониссы принимали участие непосредственно в литургии, считает Вацлав Ежек. Лишь позже проведение богослужения в православной и римско-католической церквях полностью перешло к мужчинам…

Дорога к храму на Мадабской карте

Исходной точкой раскопок в Ашдод-Яме стала так называемая «карта из Мадабы», созданная византийцами в VI веке, то есть в эпоху Юстиниана I, была обнаружена еще в 1894 году. Это мозаичное панно на полу Георгиевской церкви в городе Мадаба, в Иордании, – самая древняя из дошедших до нас карт Святой земли. Она охватывает территорию от Леванта на севере до дельты Нила на юге. Долгое время ученые недоумевали, что на этой карте, где изображены ключевые точки древнего мира с центром в Иерусалиме, делает Ашдод-Ям, который считался малозначимым населенным пунктом средиземноморского побережья.

В 2017 году команда археологов под руководством Александра Фанталкина из Тель-Авивского университета обнаружила в Ашдод-Яме развалины огромного древнего храма или даже монастыря. Такой комплекс мог находиться только в важном полисе Византийской империи, что и объясняет присутствие этого города на Мадабской карте.

Интересно также отметить, что «грузинский след» в Ашдод-Яме появляется не впервые. Так, команда Александра Фанталкина два года назад обнаружила мозаичный пол грузинской церкви VI века. Надписи на греческом сообщают, что эта церковь была построена грузинскими христианами, – на что указывает и древнегрузинская система летоисчисления, которую теперь археологи обнаружили в последнем раскопанном храме. Его тайны ученым еще предстоит разгадать.