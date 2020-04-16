Группа риска. Чешские пенсионеры на самоизоляции

69-летняя Власта Ондрушкова живет в доме вместе с мужем и сыном. За покупками ходит сын – он настаивает, чтобы родители вообще не покидали дом. От запланированной поездки в Египет пожилым супругам пришлось отказаться. Однако они могут гулять в саду, что служит большим преимуществом.

«Когда мы сегодня проснулись, был морозный апрельский день, почти минус шесть. Это нас не слишком обрадовало – мы живем в деревне, у нас зацвели абрикосы, так что в этом году мы снова останемся без урожая», – рассказывает Власта в своем аудиодневнике, который записала для «Чешского Радио».

Семья проживает в районе моравского города Оломоуц, в небольшом поселке Штарнов, население которого не превышает 800 человек. «Я встаю, как правило, в 7 утра. Потом люблю сесть за компьютер. Конечно, еще нужно приготовить обед, ведь у меня дома муж и сын. Выхожу в сад – я посеяла горошек, редиску, морковку, петрушку, и мне очень нравится этим заниматься».

Всю жизнь Власта проработала бухгалтером, а сейчас работает в пенсионном совете. «Сегодня до обеда я как ответственный экономист краевого совета пенсионеров Оломоуцкого края занималась учетом поездок пенсионеров в наш лагерь в поселке Домашов-над-Бысршици. Заявки подало около 130 человек, а сейчас шестеро из-за тревожной ситуации аннулировали свою поездку. Все деньги мы без проблем вернем».

Когда новостные сводки переполнены тревожными и трагическими сообщениями, а обстановка стремительно меняется, сложно отгонять мрачные мысли. «В целом, я чувствую себя достаточно спокойно, однако когда около 17 часов включила новости, то меня испугало сообщение, что пандемия распространяется среди врачей, в больницах, домах престарелых, что мне кажется совершенно недопустимым. Надеюсь, что ситуация будет постоянно улучшаться, и все успешно завершится».

Власта и ее 73-летний муж перестали выходить на улицу сразу после объявления в стране чрезвычайного положения, то есть с 12 марта. Однако, в отличие от некоторых других семей, супруги Ондрушковы не ссорятся. «Пока мы не страдаем болезнью "пребывания в подводной лодке". Хотя, возможно, у мужа и другая точка зрения, не знаю…», – смеется пенсионерка.

Пандемия и чрезвычайное положение заставили семью Ондрушковых пересмотреть свои планы – сейчас они должны были уже гулять по берегу Красного моря. «4 апреля мы собирались улететь в отпуск в Египет. В теперешней ситуации это, конечно, невозможно. Я не могу сказать, что мы так уж расстроены, однако определенные коррективы в нашу жизнь это внесло».

С родственниками и знакомыми они общаются только по телефону и интернету. Власта рада, что в условиях социальной изоляции ей на помощь приходят современные технологии. «У нас есть мобильное приложение, так что мы ежедневно перезваниваемся и видим друг друга. К счастью, эти приложения работают».

Сын боится, что его пожилые родители могут заразиться коронавирусом, так что буквально запрещает им покидать территорию дома. «По-прежнему действует режим, когда наш сын нас никуда не выпускает. Сегодня я уже было решила отправиться в деревню за покупками, но он не позволил это сделать. Он все купил сам – за покупками он ходит раз в неделю».

Власта следит за поселковыми новостями и, что называется, держит руку на пульсе. Так, три местных жителя не смогли вернуться из отпуска в Индонезии, «застряв» на Бали. Их соседи рассчитывают, что после возвращения домой вчерашние туристы будут строго соблюдать карантин.

В целом пани Ондрушкова старается не унывать. Она не расстраивается, что лишена возможности пойти в парикмахерскую, постричься и покрасить волосы. «Зато мы вдруг выяснили, что умеем шить маски. Мы снова печем хлеб и рогалики», – говорит пожилая жительница Моравии, которая надеется, что та солидарность, которую люди проявляют в тяжелые времена, сохранится и после окончания эпидемии.