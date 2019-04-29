Гроза мошенников в Европе – OLAF

Антон Каймаков
29-04-2019
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Уже двадцать лет на страже финансовых интересов Европейского союза стоит независимый «Европейский комитет по борьбе с мошенничеством». Особая команда специалистов, сформированная Европейской комиссией, в Чехии известна по аббревиатуре OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude). Несмотря на то, что в сознании широкой чешской общественности напоминающее скандинавское имя сокращение зафиксировалось лишь недавно, из-за дела, фигурантом которого является действующий премьер, Чехия под прицел OLAF попадала не один раз.

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Андрей Бабиш, фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоАндрей Бабиш, фото: Филип Яндоурек, Чешское радио «Сомнения в нашей независимости сегодня уже высказывают весьма редко. Для меня это принципиальный вопрос – независимость нашей работы не должна оказываться под сомнение. На нас не было давления не в этом конкретном случае, ни в любых других», – парировал в 2018 году заявление премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша о политизированности ведущегося против него расследования ныне уже бывший директор «Европейского комитета по борьбе с мошенничеством» Николас Илетт. С 2016 года OLAF занимается разбирательством дела о незаконном получении европейских дотаций центром Ферма «Гнездо аиста», в котором глава чешского кабинета министров фигурирует в качестве обвиняемого.

Это не единственное расследование «Европейского комитета по борьбе с мошенничеством», касавшееся Чешской Республики.

Леты-у-Писека, 2018, фото: Мартин Покорны, ЧРоЛеты-у-Писека, 2018, фото: Мартин Покорны, ЧРо Как сообщила пресс-секретарь OLAF Эмилия Ферлас, с 2014 по 2017 год было осуществлено 19 расследований, касавшихся европейских финансовых средств, полностью или частично инвестированных в Чешской Республике. Кроме дела «Гнездо аиста», например, проверялось получение евродотаций фирмой, владеющей свинофермой у города Леты-у-Писека или дотации для научно-технологического кампуса в городе Усти-над-Лабой. Всего в рамках ЕС OLAF с 2014 по 2017 год провел 1800 расследований, в том числе и по поводу подозрения осуществления незаконных действий агентством «Eurostat».

На Чешскую Республику, что касается оказания содействия в проверке подозрений о возможных мошенничествах, OLAF никогда не жаловался.

Говорит директор «Института криминологии и социальной профилактики» Мирослав Шейност: «В первую очередь OLAF сотрудничал со специализированными отделами государственной прокуратуры. Отзыв об этом был достаточно хороший. Работа «Европейского комитета по борьбе с мошенничеством» узко связана с инстанциями на местах. Чехию в этом отношении никогда не критиковали, бойкотов мы не устраивали».

Антон Каймаков
29-04-2019
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