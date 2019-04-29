Гроза мошенников в Европе – OLAF

«Сомнения в нашей независимости сегодня уже высказывают весьма редко. Для меня это принципиальный вопрос – независимость нашей работы не должна оказываться под сомнение. На нас не было давления не в этом конкретном случае, ни в любых других», – парировал в 2018 году заявление премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша о политизированности ведущегося против него расследования ныне уже бывший директор «Европейского комитета по борьбе с мошенничеством» Николас Илетт. С 2016 года OLAF занимается разбирательством дела о незаконном получении европейских дотаций центром Ферма «Гнездо аиста», в котором глава чешского кабинета министров фигурирует в качестве обвиняемого.

Это не единственное расследование «Европейского комитета по борьбе с мошенничеством», касавшееся Чешской Республики.

Как сообщила пресс-секретарь OLAF Эмилия Ферлас, с 2014 по 2017 год было осуществлено 19 расследований, касавшихся европейских финансовых средств, полностью или частично инвестированных в Чешской Республике. Кроме дела «Гнездо аиста», например, проверялось получение евродотаций фирмой, владеющей свинофермой у города Леты-у-Писека или дотации для научно-технологического кампуса в городе Усти-над-Лабой. Всего в рамках ЕС OLAF с 2014 по 2017 год провел 1800 расследований, в том числе и по поводу подозрения осуществления незаконных действий агентством «Eurostat».

На Чешскую Республику, что касается оказания содействия в проверке подозрений о возможных мошенничествах, OLAF никогда не жаловался.

Говорит директор «Института криминологии и социальной профилактики» Мирослав Шейност: «В первую очередь OLAF сотрудничал со специализированными отделами государственной прокуратуры. Отзыв об этом был достаточно хороший. Работа «Европейского комитета по борьбе с мошенничеством» узко связана с инстанциями на местах. Чехию в этом отношении никогда не критиковали, бойкотов мы не устраивали».

