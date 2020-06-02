Граница Чехии откроется по сигналу «Светофора»

Согласно заявлению правительства, середина июня, 15 число, станет моментом, когда граждане Чехии вновь смогут без ограничений путешествовать в большинство государств ЕС.

Режим «без теста» будет распространятся на государства, которые окажутся в «зеленом» и «желтом» списках «Светофора», отражающих степень риска заражения корнавирусом во время поездки.

«Существует одно условие для применения правила «без теста» – необходимо, чтобы и в принимающей стране действовало правило, позволяющее иностранцам или жителям отдельных стран пересечь границу без необходимости предъявления справки о негативном анализе на covid-19. Именно это мы сейчас обсуждаем с партнерскими государствами. Режим «без теста» в таком случае будет действовать в обоих направлениях, при въезде к нам будут действовать такие же условия. Нам это необходимо для оживления туризма», – комментирует министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Актуальный этап отмены ограничений охватывает соседние с Чехией государства, но также, например, Болгарию, Хорватию, Грецию.

«В случае если у второй стороны введены ограничения для пересечения границы и пребывания на ее территории, то для наших туристов будут действовать правила партнера», – заявил во время пресс-конференции правительства руководитель чешского Минздрава Адам Войтех.

«Что касается «зеленого» списка, то я надеюсь, что он будет расширяться. Надеюсь, что скоро туда попадут некоторые другие государства, например, Черногория, где нулевой коронавирусный показатель (Черногория разрешила въезд чешских граждан на свою территорию с 1 июня, информ. сайта МИД Чехии). Это очень привлекательная страна для наших туристов», – комментирует пресс-секретарь Ассоциации турагентств Ян Папеж.

«Мы будем каждую неделю корректировать публикуемую на сайте МИД Чехии информацию, касающуюся туристов, к 15 июня в том числе. Там будет все самые актуальные данные о режиме пересечения границы и наши рекомендации. Одновременно нужно заметить, что еще не все государства установили сроков, когда к ним вновь смогут приезжать иностранцы. Это касается, например, Польши», – подчеркивает глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

В страны «желтой» категории чешской системы «Светофор», граждане Чехии могут ездить и возвращаться оттуда домой без прохождения тестирования на covid-19, но вот приезжающим из этих государств иностранцам придется при въезде в Чехию предъявлять негативный результат анализа или же остаться на 14 дней в карантине. Это правило сейчас, например, распространяется на граждан Франции и Италии. В случае «красной» категории – тестирование или карантин обязательны для всех, кто приедет оттуда в Чехию. Актуально речь идет о Швеции и Великобритании.

– «Контроль приезжающих на чешской границе будет выборочным. Однако мы хотим договориться с нашими партнерами, чтобы они также проводили выборочные проверки. Например, они будут проводиться на австрийско-итальянской границе, так как Австрия 15 июня пока не планирует полностью открывать границы с Италией».

Проверка может быть проведена и позже, когда иностранцы уже будут находиться на территории Чехии. Этот вопрос МИД страны обсуждает сейчас с МВД.

Внешние границы Евросоюза, по рекомендации Европейской комиссии, пока для туристов останутся закрытыми.

«Большая часть стран именно так и поступила. Мы будем тему въезда граждан третьих государств обсуждать с нашими партнерами по ЕС. Нет большого смысла в том, чтобы одна или две страны Евросоюза восстановили обмен туристами, например, с Турцией или другими популярными с точки зрения проведения отдыха странами, а все остальные нет. Я надеюсь, что в течение ближайших 14 дней мы скоординируем свою позицию и появятся конкретные результаты. Есть большое количество государств, где ситуация с эпидемией коронавируса похожа на положение в Центральной Европе и в Чехии. Тут можно упомянуть Японию, Южную Корею или Иорданию», – заключает министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.