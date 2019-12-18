Говорит оппозиция: отставка премьера, образовательная реформа и новый избирательный закон

Лозунги на транспарантах и плакатах, с которыми выступили участники демонстрации, остались прежними: собравшиеся (по оценкам полиции, в демонстрации приняло участие около 15 тысяч человек – прим. ред.) требовали отставки премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша.

Три вопроса

На демонстрации выступили представители шести демократических партий и одной гражданской инициативы. В выступлениях не приняла участие партия «Свобода и прямая демократия», отклонили приглашение высказаться также представители Чешской социал-демократической партии. Сопредседатель движения «Миллион мгновений для демократии» Беньямин Ролл сформулировал вопросы, на которые должны были ответить ораторы.

«Первый вопрос: видение ситуации. Какие проблемы вы видите в нашей стране, и как ваша партия собирается их решать? Второе: избиратели. Что, по-вашему, беспокоит тех, кто голосует за партию ANO, и прочих, тех, кто не отдал вам свой голос? Как и чем вы хотите привлечь этих людей?» В оставшуюся свободную минуту из шести политики должны были сказать собравшимся то, что считают наиболее важным.

Беньямин Ролл также подчеркнул, что целью демонстрации не является призвать граждан голосовать за ту или иную партию – каждый по-прежнему волен выбирать тех политиков, которых посчитает нужным.

Первым высказался первый зампредседателя партии TOP09 Томаш Чернин.

«Проблем у нашей страны множество. Изменения климата, в ходе которых мы не можем справиться с засухой; интересы иностранных держав, которые влияют на выбор и позицию граждан; само государство, которое паразитирует на предпринимателях; катастрофический способ ведения хозяйства и экономики, при котором государство разбрасывается средствами, коих у него нет. У нас нет пенсионной реформы, и нет реформы в сфере здравоохранения, но зато мы ездим по городу бесплатно».

Устранить преграды

Председатель партии «Старосты и независимые» Вит Ракушан, который взял слово следующим, был краток в формулировке основной проблемы.

«У нашей партии простое видение: Чехия без преград. Чехия разделена – пропастью между поколениями, пропастью между социальными слоями общества. Есть и региональное разделение: стоит только посмотреть, как проходят выборы в регионах. Для того чтобы Чехия смогла вернуться на нормальный демократический путь, которым мы следовали большую часть периода нашей истории после того ноября (имеется в виду «бархатная» революция 17 ноября 1989 года – прим. ред.), необходимо, чтобы люди во всех регионах чувствовали себя комфортно. Чтобы ни один человек, даже тогда, когда он окажется в тяжёлой ситуации, не чувствовал, что богатым до него нет дела. И наша задача, как политиков, основательно над этим потрудиться».

В качестве одного из возможных решений проблемы политики предложили изменить избирательный закон таким образом, чтобы голоса избирателей были равны по своей значимости. Вит Ракушан, кроме того, подчеркнул, что необходимо прислушаться к тем, кто голосует за партию ANO и помочь им решить их проблемы.

Смутное время

Председатель пиратской партии Иван Бартош охарактеризовал настоящий период чешской истории, как «самый смутный со времён событий «бархатной революции».

«Почему я полагаю, что этот период самый тёмный? У нас очень плохая политическая культура, причём я имею в виду не только обсуждения в палате депутатов, но и способ коммуникации с гражданским населением и оппозицией. Под угрозой находятся средства массовой информации: как общественное вещание, так и частные СМИ находятся в руках холдинга премьера Чешской Республики (Андрей Бабиш – прим. ред.) и других олигархов. Таким образом они захватывают бразды управления государством. Это, я считаю, главная проблема».

Ученье – свет

Наоборот, с позитивного взгляда на ситуацию начал свою речь председатель Христианско-демократического союза — Чехословацкой народной партии Марек Выборны. То, что граждане нашли время прийти на демонстрацию и выразить своё мнение в разгар предпраздничных хлопот, по его мнению, лучшее доказательство того, что демократия в Чешской Республике по-прежнему существует. В качестве ключевой проблемы он упомянул состояние сферы школьного образования и подчеркнул необходимость следовать законам. «Как учитель и бывший директор школы, я знаю, о чём говорю. Если мы не будем придерживаться законодательных принципов в государстве, то всё, о чём мы до этого сегодня говорили, не удастся претворить в реальность». О важности образования в контексте умения сформировать правильные взгляды на политическую ситуацию в стране до этого упоминал и Томаш Чернин.

Председатель движения «Миллион мгновений для демократии» Микулаш Минарж подчеркнул важность общественной активности.

«Мы здесь для того, чтобы услышать позитивную альтернативу. Вот уже год, как мы организуем большие демонстрации, масштабные и успешные. За демократию пришли побороться сотни тысяч людей во многих городах и населённых пунктах по всей Чешской Республике. Благодаря гражданской инициативе, много угроз не было осуществлено: не ушёл в отставку общественный представитель, не подпали под влияние политиков общественные средства массовой информации».

На демонстрации выступили также депутат Христианско-демократического союза — Чехословацкой народной партии Ян Чижинский, зампредседателя партии «зелёных» Магдалена Дэвис и депутат Гражданской демократической партии Мирослава Немцова. Пражская демонстрация во вторник стала продолжением серии акций протеста, которые состоялись в понедельник в более чем двухсот чешских городах. Местные жители требовали отставки премьер-министра Андрея Бабиша. Тот, в свою очередь, официально заявил на прошлой неделе, что покидать свой пост не намерен, однако считает, что граждане имеют право свободно высказывать своё мнение.

Организаторы движения «Миллион мгновений для демократии» в завершение пражской демонстрации сообщили, что в следующем году намерены продолжать свою протестную деятельность.