Государство извинилось перед журналистом за прослушивание его телефона

«Министерство юстиции извинилось в письме перед господином Янеком Кроупой из-за того, что его телефон в период с 14 июня по 14 октября 2011 года и далее в 2012 году прослушивался на основе незаконного решения суда. Извинения были принесены также за то, что он не был об этом вовремя проинформирован, что предусматривается законом о ведении уголовного преследования», - сообщил «Чешскому Радио» пресс-секретарь Министерства юстиции Владимир Ржепка.

Разрешение на прослушку Янека Кроупы выдал полицейским из Отдела по расследованию организованной преступной деятельности Остравский районный суд. По мнению вердикта Верховного суда, судьи в Остраве в своем постановлении не дали достаточного объяснения факту, почему нарушается право журналиста на охрану источника информации.

«Вердикт можно считать по-своему переломным особенно потому, что в нем подчеркивается право журналиста на охрану конфиденциальности информации. В нем говорится, что в случаях, когда суд дает добро на прослушивание журналиста, он обязан отдельно учитывать и это обстоятельство», - рассказал в реакции на вердикт Верховного суда Чехии адвокат Янека Кроупы Петр Томан.

Кроупа, по его словам, письменным извинением со стороны Минюста удовлетворен.

Наряду с телефоном Кроупы, полиция в течение пяти месяцев следила за переговорами также нескольких высокопоставленных чиновников, в том числе бывшим прокурором Властимилом Рампулой и его заместителем Либором Грыгарком. Факт утечки информации при содействии названных лиц, однако, установлен не был.

Как известно, конфиденциальная информация из полицейского протокола появилась в статье Янека Кроупы, опубликованной в 2010 году в издании Mladá Fronta Dnes. Журналист писал в ней о подозрениях в коррупционном деянии лоббиста Марека Далика в ходе закупки бронетранспортеров Pandur для чешской армии.

Пражский суд в 2017 году приговорил Марека Далика к пяти годам лишения свободы по статье Мошенничество. Согласно вердикту, Далик в 2007 году потребовал у представителей австрийской компании Steyer взятку в размере полмиллиарда крон, создавая при этом вид, что может повлиять на исход госзакупки благодаря тесным связям с представителями чешского правительства.