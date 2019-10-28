Госнаграды в честь дня образования независимой Чехословакии 2019

Церемония награждения является неотъемлемой частью празднования годовщин образования Чехословацкой Республики. К наиболее почетным наградам относится орден Томаша Гаррига Масарика (Řád Tomáše Garrigue Masaryka), вручаемый гражданам Чехии и Словакии, внесшим вклад в развитие демократии и борьбу за гуманизм и права человека, а также орден «Белого льва» (Řád bílého lva), который присваивается иностранным и чешским политическим и общественным деятелям, а также членам международных организаций. Кроме того президент вручает такие награды, как медали «За заслуги» и «За героизм», которые могут быть присуждены как гражданам Чехии, так и иностранцам за достижения на государственной службе или в органах местного самоуправления и за вклад в экономику, науку, технику, культуру, искусство, спорт, образование, оборону и национальную безопасность.

В этом году в списке награжденных рекордное количество имен – всего вручено 43 награды: в прошлом году было присуждено на две награды меньше, а в первый год на посту президента Милош Земан вручил лишь 29 наград.

Ранее СМИ сообщали, что награды будут вручены экс-президенту Вацлаву Клаусу, а также хоккеисту, звезде NHL и олимпийских игр в Нагано Яромиру Ягру. Но уже за неделю до вручения стали известны и другие имена. Например, в списках значится бывший мэр Вены Гельмут Зилк, которому почти тридцать лет назад хотел вручить награду первый президент Чехии Вацлав Гавел. Однако его награждение было отменено из-за слухов о сотрудничестве со службой госбезопасности StB. Но эта информация не подтвердилась, и уже после смерти Гельмута Зилка Вацлав Клаус принес официальные извинения за то, что Зилку не вручил награды. Награда in memorium также была присуждена военному кинологу Томашу Прохазке, погибшему в октябре прошлого года во время миссии в Афганистане; генералу юстиции Чехословакии Богуславу Эчеру, а также гонщице Элишке Юнковой-Кхасовой, звезде автогонок Европы 20-х годов ХХ века.

Награда за вклад в культуру присуждена певцу Йозефу Зиме и фотографу Яну Саудеку. Как признался сам фотограф, он знал о внесении его имени в списки, однако был уверен, что после смерти Карела Готта награда будет вручена певцу in memorium. Однако президент Милош Земан заявил, что планирует вручить награду Готту в следующем году, подчеркнув, что семья певца все еще переживает его уход и он не хочет напоминать им об их горе.

Награду получат также трое предпринимателей – наследник обувного магната Ян Антонин Батя, а также Владимир Плашил и Рудольф Овчаржи.

В списке иностранных награжденных в этом году два имени. Первый из них – югославский и сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Напомним, что киноискусству он обучался именно в Чехословакии: в 18 лет он уехал из Сараева и поступил на факультет кино и телевидения Академии искусств (FAMU) в Праге, выпускниками которого в разное время были Милош Форман, Иржи Менцель и Горан Паскалевич. Награда вручена также Рудольфу Шустеру – словацкому политическому и государственному деятелю, второму президенту Словакии.