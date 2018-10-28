Госнаграды к празднику: кому и за что?

Орден Томаша Гаррига Масарика (Řád Tomáše Garrigue Masaryka) появился в 1990 году, после Бархатной революции, как награда, предназначенная для чехословацких граждан, внесших вклад в развитие демократии и борьбу за гуманизм и права человека. Медали «За заслуги» и «За героизм» были учреждены в Чехословакии также в 1990 году и восстановлены 9 июля 1994 года с прежним названием и в прежнем статуте в Чешской Республике. Они присуждаются президентом Чехии гражданам страны и иностранцам за успехи на государственной службе или работу в органах местного самоуправлении, за достижения в области экономики, науки, техники, культуры, искусства, спорта, образования, обороны и национальной безопасности.

В списке награжденных в этом году ряд значительных для страны имен. Среди тех, кому награда присуждена In memorum, бывший премьер-министр Чехословакии Антонин Швегла. Милош Земан назвал свое решение «абсолютно логичным шагом», подчеркнув, что, хотя этой кандидатуры нет в списках, представленных Сенатом и Парламентом, его имя встречается среди предложений граждан. Посмертно будет награжден и генерал Йозеф Билы, руководитель антинацистского движения «Оборона народа», который возглавил чехословацкое сопротивление в 1939 году, а в 1941-м был казнен по приказу Рейнхарда Гейдриха. Среди награжденных также трое чешских солдат, погибших этим летом во время теракта в Афганистане.

Из спортсменов к награде была представлена двукратная олимпийская чемпионка Эстер Ледецка, которая вошла в книгу рекордов как единственный спортсмен в истории, взявший золотую медаль по двум видам спорта в рамках одних олимпийских игр. Однако за несколько дней до церемонии она заявила, что не будет лично получать награду. Утверждено также имя теннисиста Радека Штепанека, победителя двух турниров Большого шлема в мужском парном разряде и 23 турниров АТР, двукратного обладателя Кубка Дэвиса и бронзового призера Олимпийских игр 2016 года в смешанном парном разряде.

Среди номинированных есть несколько журналистов. Репортер и редактор Яна Лоренцова, по словам президента Чехии, заслуживает награды за многолетнюю работу по защите окружающей среды, в 1990-1996 годах она также занималась освещением коррупционного скандала, связанного с нефтяными маслами. В числе награжденных редактор Чешского радио Карел Лански, который в августе 1968 года в дни вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора до последнего поддерживал независимое радиовещание. За несколько дней до церемонии издание N. Best сообщило, что в списках есть имя журналиста американского происхождения Эрика Беста, который всегда остро комментировал происходящее на чешской политической сцене, в том числе нашумевшее дело компании OKD, а сервер Expres.cz добавил также имя Иржи Крампола – известного чешского актера театра и кино.

В списке награжденных также воспитательница детского сада Дарина Нешпорова, которая во время аварии спасла нескольких детей из горящего автомобиля. Напомним, что в марте этого года президент Земан удостоил Дарину Нешпарову награды «Золотой спасательский крест».

Неоднозначность выбора

Однако другие имена в списке номинированных были с возмущением восприняты не только политиками, но и гражданами страны. Например, Милош Земан заявил, что хочет удостоить государственной награды певца Михала Давида – по словам главы государства, исполнитель на протяжении десятилетий вносит вклад в культурную жизнь страны. Однако во многих чешских СМИ (например, в материалах редактора интернет-издательства Seznam Zprávу Вацлава Долейши или в журнале Reflex) отмечается политическая подоплека этого решения: Михал Давид активно поддерживал кандидатуру Земана на последних президентских выборах. Многие также с неодобрением вспоминают слова исполнителя о том, что петь он готов для всех, кто готов платить.

Много вопросов вызвало имя бывшей главы Управления энергетического регулирования Алены Витасковой, в адрес которой прокурор Камил Шпелда в апреле текущего года выдвинул обвинение в злоупотреблениях и использовании служебного положения. Ей грозит от семи до десяти лет заключения. Сама Алена Витаскова все обвинения отрицает, называя их сфабрикованными. С ее именем связан еще один инцидент. В 2017 году она основала институт по защите прав и свобод человека и назвала его своим именем. Как сообщило интернет издание iDnes.cz, одну из ведущих должностей в этой организации Алена Витаскова предложила Неле Лисковой, которая несколько лет назад объявила себя консулом ДНР в Чехии. Так называемое консульство было впоследствии ликвидировано решением суда.

С не меньшим удивлением была воспринята новость о том, что в списках фигурирует словацкий предприниматель Павол Крупа, которого в СМИ часто называют «захватчиком»: его предпринимательская стратегия заключается в использовании слабых сторон и временных трудностей других фирм. К тому же ни для кого не секрет, что Павол Крупа активно финансово участвовал в предвыборной компании Земана. Недовольство выдвижением Павола Крупы высказал также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который, впрочем, после беседы с президентом Земаном список подписал, отметив, однако, что, по его мнению, «в стране есть множество людей, более достойных государственной награды».

Ректоры против президента

В праздновании годовщин основания независимой Чехословакии традиционно участвуют ректоры виднейших чешских университетов. Однако в этом году уже трое из них официально отказались от участия в церемонии: ректор Высшей школы химических технологий в Праге Карел Мелзох, ректор Академии музыкальных искусств им. Яначека Петр Оползлы и ректор Масарикова университета Микулаш Бек. Что касается Бека, до последнего не было ясно, получит ли он приглашение на праздничную церемонию. Напряженные отношения между представителями высших учебных заведений и президентом Милошем Земаном наблюдаются уже на протяжении нескольких лет.

Некоторые из них перестали посещать официальные церемонии 28 октября еще в 2014 году в знак протеста против отказа президента подписать назначение трех профессоров. По их мнению, это было вызвано личной неприязнью со стороны главы государства. Также считается, что именно по личным причинам президент несколько раз не отправил приглашения ректору Масарикова университета Микулашу Беку и бывшему главе Южночешского университета Либору Грубгофферу. Большая часть руководителей чешских академий, университетов и вузов отказались присутствовать на инаугурации Милоша Земана в этом году, хотя все они, за исключением Микулаша Бека, на церемонию были приглашены.