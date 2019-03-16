Горшочек золотых монет, или О пользе выращивания лука

«Это произошло прямо здесь. Тут рос лук, а когда я его собрал, то нашел небольшую монетку. Сделал шаг и вдруг вижу еще одну… На следующий день утром я взял грабли и начал разгребать в этом месте землю. Ничего. Попробовал снова и увидел пять монеток. Тогда я сказал себе: "О, тут что-то есть!" Потом я продолжал ворошить землю граблями и наткнулся на этот клад», – показывает 90-летний Мирослав Юрничек то место, где обнаружил горшочек, как будто прилетевший на деревенский огород со страниц волшебной сказки. 583 золотые и серебряные монеты пролежали в земле более полутысячи лет. «Должен сказать, я был просто поражен. Хотя я уже человек старый, я был просто вне себя от счастья!», – описывает пан Юрничек свои эмоции в тот момент.

Сын хозяина огорода Зденек говорит, что они случайно задели граблями землю как раз рядом с горшочком, увидев который сразу оповестили о находке власти. «Верхняя часть отломилась, оттуда высыпалось еще четыре или пять монет, и мы больше ничего там не трогали. Ученые были очень рады, потому что могли непосредственно задокументировать извлечение клада из земли».

Его отец считает, что таким образом земля вознаградила его за скудный урожай, который оказался из-за засухи меньше обычного. Теперь огороднику остается только гадать, кто спрятал в этой земле клад. «У меня не выходит это из головы, я хотел бы это выяснить. Подозреваю, что это мог быть какой-то вор, однако я этого не знаю», – гадает Мирослав Юрничек, который теперь постоянно рассматривает землю под ногами, полагая, что в его грядках могут быть спрятаны и другие сокровища.

За клад, переданный государству, пан Юрничек получил финансовое вознаграждение. На месте находки археологи также обнаружили фрагменты кожи, текстильной ткани и веревок. Ученые уже очистили от земли и изучили монеты, которые теперь стали экспонатами музея региона Подбланицко.

Пражские гроши и пфенниги на черный день

«Большая часть артефактов из Челиво, или, проще говоря, клада, относится примерно к середине XV века. Это была неспокойная переломная эпоха, и содержание находки это подтверждает – она состоит из пражских грошей и мелкой монеты, главным образом, пфеннигов», – рассказывает директор музея Радован Цадер.

Первая половина XV века – время гуситских войн и крестовых походов против богемских «еретиков». Найденные монеты были отчеканены в период с 1350 по 1455 год в чешских, австрийских, немецких и венгерских землях. Основную часть клада составили монеты эпохи Яна Люксембургского, Карла IV и его сына Вацлава IV. Особо ценными ученые считают золотые венгерские дукаты времен Зигмунда Люксембургского и Альбрехта I Габсбурга.

Что мог в те времена приобрести на сумму, спрятанную в земле, житель чешских земель? «На эти деньги можно было купить двух коней, два меча, шесть коров, одиннадцать поросят или 17 пар пулен – обуви с длинными заостренными носами, которую носили в ту эпоху», – объясняет ученый.