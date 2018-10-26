Голос президента-основателя, сохраненный на старинной матрице

Неизвестная запись

«Первая из этих записей относится к 1928 году. Эта речь Томаша Гаррига Масарика была обращена к детям, и произнес он ее по случаю 10-й годовщины Чехословакии. Вновь обретенная запись нам возвращает речь Масарика, произнесенную им на самом высоком государственном уровне 28 октября 1931 года. Этим она уникальна», – комментирует заведующий Архивными фондами «Чешского Радио» Душан Радованович.

«В ответ на негативные отзывы по поводу демократии и в первую очередь парламента, я могу с чистой совестью констатировать, что наш парламент и поддержанные им правительства выполнили большой объем хорошей работы», – подчеркнул в своей речи, произнесенной в 1931 году в связи с 13-й годовщиной образования Чехословакии, президент Томаш Гарриг Масарик.

Рассказывает архивариус «Чешского Радио» Мирослав Турек: «Во время обычного осмотра металлических матриц, посредством которых когда-то изготавливались граммофонные пластинки, несколько из них я взял в свою рабочую студию. Мне хотелось послушать, что же на них запечатлено. К моему великому удивлению и восторгу оказалось, что на одной из них – речь Томаша Гаррига Масарика, о которой никто ничего не знал, и даже не подозревал, что она была записана».

Обнаруженные в архиве никелевые матрицы были, по сути, испорчены – покрыты слоем оксида и находились в плохом техническом состоянии. Однако была надежда, что где-то в недрах аудиоархива «Чешского Радио» могут лежать и оригинальные пластинки – медные пластинки, отпечатанные с восковых шаблонов.

«Это удивительно, но эти пластинки действительно нашлись. Они также были абсолютно черными от окисления. Мы обратились за помощью на фабрику в городе Лодейнице-у-Бероуна, где занимаются выпуском пластинок, и им удалось матрицы вычистить, сделать снимки и изготовить новые диски, которые можно слушать на любом современном проигрывателе», – говорит архивариус.

В интересах государства

Неожиданно обнаруженная запись выступления президента-основателя Чехословакии Томаша Гаррига Масарика отражает острые проблемы, имевшие место в государстве. В 1931 году одной из самых серьезных задач страны была борьба с коррупцией.

«1931 год – это период экономического кризиса. В стране в этот момент сложилась далеко не самая хорошая ситуация. Все это не только отмечено в речи Масарика, но и рассматривается с моральной точки зрения», – обращает внимание историк Института имени Т. Г. Масарика Дагмар Гайкова. Президент призывает к решительному искоренению тех, кто мешает нормальной жизни и развитию государства, и одновременно заявляет об обязанности предоставить защиту честным гражданам.

«Нельзя не признать того факта, что у нас есть люди, злоупотребляющие своей высокой позицией для обеспечения себе, без какой либо работы, легкой и богатой жизни. Если речь идет о коррупционерах или их подельниках, то их отстранение в интересах государства. Если же таковые люди еще ведут и политическую деятельность, то это действительно вдвойне», – подчеркивает в своем выступлении 28 октября 1931 года президент-основатель Чехословакии Томаш Гарриг Масарик.

«Тексты речей Масарик писал самостоятельно. Естественно, что в его распоряжении был целый ряд секретарей и на некоторые письма по поручению президента отвечали они, но все тексты Масарик прочитывал и редактировал. На страницах архивных документов мы находим его пометки. В этом отношении он никогда не перестал быть интеллектуалом и профессором», – обращает внимание историк Дагмар Гайкова.