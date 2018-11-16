Главный цензор протектората избежал чехословацкого суда

Ян Оплетал, 24-летний студент-медик Карлова университета, стал символом чешского Сопротивления в годы нацистской оккупации Чехословакии, поэтому многие чешские площади и улицы названы его именем. Во время антинацистских выступлений, прокатившихся по чешским городам в знак неприятия немецкой оккупации, в Праге был ранен Ян Оплетал. Его срочно прооперировали во Всеобщей факультетской больнице, однако от осложнений он скончался 11 ноября. На месте в рядах демонстрантов погиб рабочий Вацлав Седлачек.

«Парк казненных студентов»

В честь погибших от рук нацистов студентов напротив казарм в районе Рузыне был разбит «Парк казненных студентов». Чешские политики и представители академических кругов открыто выступали с речами, призывая чтить память погибших студентов. Упоминание об этом можно найти в публикации «Книга бестий. Чехословакия и преследование нацистких военных преступников» (Kniha Bestie).

Смертный приговор за ссору в трамвае

Показательным примером крайней напряженности, воцарившейся в чешском обществе, стал эпизод, произошедший в те полные драматизма дни 1939 года. При изучении архивов StB (государственной безопасности) и материалов западно-немецкой полиции чешский историк Войтех Kынцл выяснил, что в ночь с 17 на 18 ноября 1939 г. гестапо казнило еще троих чехов. Двое из них были просто случайными пассажирами, вступившими в перепалку с членом СС, третий – чешский полицейский, который пытался успокоить вовлеченных в нее людей.

«Трагедия произошла лишь по причине конфликта в трамвае, вспыхнувшего между обыкновенным пассажиром и нацистом. Пассажир дал ясно понять, что занимает прочешскую позицию. Полицейский, вмешавшийся в эту перепалку, отказался расследовать обстоятельства инцидента, которым, однако, заинтересовался начальник тогдашней пресс-службы Протектората Моравии и Богемии Вольфганг Вольфрам фон Вольмар. Именно Вольмар отдал распоряжение арестовать этих троих человек и лично отвез их на автомобиле в пражский район Рузыне, где в то время находились казармы СС. В три часа ночи с 17 на 18-е ноября этих совершенно невинных людей казнили», – сообщил «Чешскому Радио» Войтех Kынцл, научный сотрудник отдела по исследованию истории XX столетия Института истории Академии наук Чехии.

Чехословацкие следователи изобличали нацистских преступников

– Можно сравнить расследования, которые проводились на территории Чехословакии и были завершены примерно в 1975 году, с материалами дел, которыми занималась западно-немецкая полиция. По всей видимости, тайной не является информация о том, что преобладающее большинство нацистских преступников в Западной Германии отрицали свое участие в злодеяниях, однако их вину, исходя из проведенной чехословацкими следователями работы в самой Чехословакии, можно считать однозначно доказанным фактом. Именно по этой причине государственные прокуроры Чехословакии подавали жалобы на действия этих преступников и, являясь истцами по этим делам, в принципе, считали такие преступления фактически раскрытыми.

Кто такой WvW?

Несмотря на это, Вольфганг Вольфрам фон Вольмар, родившийся в 1910 году в Вене, который был также подчиненным руководителя пропаганды Карла фон Грегори и гауптштурмфюрером СС, никогда не предстал перед правосудием за совершенные им против чехословацкой государственной власти военные преступления. Отдел пресс-службы Gruppe Presse он возглавлял с июня 1939 по октябрь 1943 г.

Генерал информационного фронта сам был автром ряда текстов и фотографом, подписывавшимся инициалами WvW. В ходе допросов он приводил в свою защиту аргументы, что за его действия «ответ должно держать высшее нацистское руководство». При этом доказательств того, что приказ казнить еще троих чехов отдал непосредственно Адольф Гитлер, не были никем обнаружены.

Он относился к числу самых влиятельных чиновников оккупационного режима и посредством цензуры, директив и давления в ходе личных встреч с главными редакторами протекторатных периодических изданий занимался истреблением какого-либо намека на неприятие политики Берлина. Его подчиненные ежедневно давали инструкции издателям газет и журналов, какие события следует освещать в прессе, а какие оставлять незамеченными. Под его руководством из чешской прессы начала исчезать информация о событиях за рубежом. В том случае, если таковая появлялась, источником являлось исключительно агентство DNB (Deutsches Nachrichtenbüro).

Чехословакия требовала после войны выдачи Вольфганга Вольмара органам уголовной юстиции – безуспешно. Скончался Вольмар 2 декабря 1987 года в Дюссельдорфе.