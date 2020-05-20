Глава Сената Чехии: независимость надо отстаивать даже перед державой

Как известно, с подобной проблемой ранее сталкивался также предшественник Выстрчила на посту председателя верхней палаты Парламента ЧР, скоропостижно скончавшийся сенатор Ярослав Кубера, которому было Пражским Градом переслано письмо с угрозами со стороны КНР из-за задуманной поездки в Тайвань.

Выстрчил в связи с этим инициировал встречу с президентом, чтобы выяснить все спорные моменты, касающиеся китайского письма. По результатам встречи, глава Сената сообщил, что президент никаких проблем в получении Пражским Градом письма с угрозами Кубере не видит.

«Данный документ содержит предупреждение сенатору Ярославу Кубере, что ему не следует ездить в Тайвань, так как за это придется расплачиваться чешским фирмам. Соответственно, я ожидал бы, что посольство Китая отправит такой документ не в Пражский Град - причем без какого-либо сопроводительного письма - а в Сенат. Во-вторых, глава зарубежной секции администрации президента господин Индрак в одно время публично выражал свои сомнения по поводу того, был ли документ отправлен действительно посольством КНР. Вчера мы видели конверт, печать посольства Китая в Праге - не понятно, почему ведутся такие разговоры».

«А в-третьих, настораживает и значение, которое этому документу придается. С одной стороны мы слышим, что это так, ничего серьезного, что таких документов полно, и в то же время канцлер президента Земана Минарж пишет, что письмо обсуждалось президентом Земаном, главой Сената Куберой и председателем Палаты депутатов Вондрачеком. Стоит ли тогда уделять такое внимание настолько «незначимому» документу? Обо всем этом я вчера спрашивал президента Земана, однако, по его мнению, все абсолютно транспарантно, и он нигде никаких проблем не видит. Я предупредил его, что, на мой взгляд, здесь много проблематичных моментов, но похоже на этом все закончится. Вряд ли я или кто-либо другой в этой стране может заставить администрацию президента или главу государства предпринять что-либо в этом вопросе», - заявил в интервью Выстрчил.

По его мнению, президент во время встречи сообщил, что в ходе неофициальных встреч он пытается разъяснять Китаю позицию Чехии по спорным вопросам.

Глава Сената далее сообщил, что по мере того, как Китай пытается навязывать Чешской Республике свое мнение и вмешиваться в ее внутриполитические дела, поездка на Тайвань председателя Сената приобретает все более реальные очертания.

«Эта активность, ассертивность и даже агрессия со стороны Посольства КНР в Праге продолжается. На этот раз, например, посольству не понравилось, что я присутствовал на церемонии передачи медицинских масок, подаренных Тайванем, чешским хосписам. Но особенно меня возмутил телефонный звонок советника китайского посольства директору канцелярии председателя Сената, в ходе которого представитель КНР подчеркнул, что особо нежелательно, чтобы я отправлял поздравительное послание президенту Тайваня (Цай Инвэнь) по случаю ее инаугурации. Я убежден в том, что подобное - неприемлемо, это является нарушением всех правил хорошего тона. Такая политика Китая и Посольства КНР приводит лишь к тому, что я начинаю чувствовать все большую потребность декларировать нашу независимость, самобытность и самостоятельность. Если возникнет такое желание или окажется экономически и политически выгодным для наших фирм совершить поездку в Тайвань, то нам следует туда отправиться. Кроме прочего, именно потому, чтобы доказать, что мы являемся независимым демократическим государством. А это не мало».

Глава Сената Чешской Республики еще в марте текущего года выразил желание, чтобы Чехия начала оказывать давление на Китай с целью сменить посла КНР в Чехии. В данном вопросе его не поддержал ни президент, ни большинство членов правительства. Выстрчил убежден в том, что если Китай заинтересован в улучшении отношений с Чехией, то этого можно добиться, в первую очередь, изменением кадрового состава посольства КНР.

«Недопустимо, чтобы свободное демократическое государство не отстаивало своего суверенитета и независимости. Я считаю, что так надо поступать даже тогда, когда существует риск оказаться в споре с державой. Я еще прекрасно помню, каково быть лакеем другой страны», - подытожил Милош Выстрчил.