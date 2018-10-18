Глава Нижней палаты: Визит в Москву для поддержания диалога и в интересах чешского бизнеса

Поездка вызвала недоумение у ряда политиков, так как Радек Вондрачек, будучи представителем государства Евросоюза, встретился с главами палат российского парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, которые включены в списки санкционированных лиц ЕС и США в связи с аннексией украинского Крыма. Чехия введенные санкции поддерживает и не признает Крым российской территорией.

«Целью поездки было урегулирование наших отношений, необходимостью установить некие стандарты и начать политический диалог. Наши два государства, по сути, диалога не веду. При этом к нам ежегодно приезжает до 500 тысяч русских туристов, а с нашей стороны в России реализуется целый ряд инвестиционных проектов. Множество чехов в Россию ездит, а также там работает. Было бы хорошо, чтобы у наших государств выработалась некая стандартная система действий, позволяющая вести взаимовыгодный диалог», – комментирует спикер Палаты депутатов Чехии Радек Вондрачек в эфире «Чешского Радио».

Одной из конкретных тем обсуждений было медицинское обслуживание чешских граждан, обратившихся к врачам на территории Российской Федерации.

– «Необходимо добиться, чтобы чешский гражданин мог рассчитывать на такой же уровень обслуживания, как и немец. Рабочие отношения с Россией немецкая сторона без внимания не оставляет. Это было целью нашей поездки».

По словам спикера чешской Палаты депутатов, визит и встречи на уровне глав парламентов были необходимы, чтобы открыть возможность для контактов между министерствами.

Чешским ведомствам, как упомянул Радек Вондрачек во время интервью, последнее время не удается договариваться с российской стороной даже о рабочих встречах. Председатель Нижней палаты надеется, что после его визита в Российскую Федерацию возобновятся встречи рабочей группы, которая будет решать проблемы чешских предпринимателей, работающих в отельных отраслях. В связи с санкциями Россия требует локализации производства на своей территории. Чешские бизнесмены не всегда в полной мере ориентируются в создавшейся ситуации. Радек Вондрачек говорит о необходимости определения точных правил и обеспечении чешских бизнесменов поддержкой со стороны их родного государства.

В интервью «Чешскому Радио» спикер Палаты депутатов подчеркнул, что осуществленная «по прошествии многих лет» поездка – это визит вежливости. Тем не менее, по словам Радека Вондачека, в процессе переговоров были затронуты проблемы, которые стали причиной охлаждения отношений между государствами.

Во время визита, со ссылкой на российские СМИ, появлялись сообщения, что в случае председателя Нижней палаты Чехии речь идет о встречном шаге по отношению к Москве и отступлении от политики санкций.

В эфире «Чешского Радио» Радек Вондрачек обратил внимание на то, что российские информационный каналы всегда будут распространять сообщения, отвечающие их «взгляду на мир»: «Я отправлялся в Россию с тем, что должен следить за каждым сказанным мной словом, быть начеку. Надеюсь, что мне удалось это на 100%.

Я ехал в Москву для того, чтобы Чехия сравняла шаг с Германией, Францией и Италией, которые рабочий, обоюдовыгодный диалог с Россией ведут. Что же касается нас, то подобного диалога у нас не было. Я не чувствую себя чем-то меньшим, чем немец или швейцарец и хочу, чтобы у Чехии такие отношения развивались.

Мы независимая страна, с моей точки зрения относящаяся в большей степени к Западу. Мы имеем право развивать свои дипломатические отношения.

Естественно я уважительно отношусь к людям, выражающим у нас скептическое мнение по поводу визита. Однако я уверен, что большая часть граждан у нас заинтересована в снижении уровня напряжения и в поиске возможностей мирного диалога. Это единственный способ продвижения наших интересов».

В Москве Радек Вондачек встретился с главами Совета Федерации и Государственной думы России Валентиной Матвиенко и Вячеслвом Володиным, что вызвало в его адрес обвинения в нарушении санкций, введенных против конкретных лиц ЕС и США из-за аннексии Крыма. После встречи с Валентиной Матвиенко Радек Вондрачек заявил, что каких-либо правил, связанных с санкциями он не нарушил, так как речь идет о встрече с государственным представителем одинакового с ним уровня.

С Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, как подчеркнул во время интервью Радек Вондрачек, он открыто обсуждал проблему санкций, вызванных аннексией Крыма и вооруженным конфликтом в Украине.

– «Это был непростой диалог. Однако я считаю, что если мы хотим разговаривать, табу быть не должно. Правда, что я был лаконичнее, подчеркнув, что мы являемся членским государством Европейского союза и НАТО, чем наша позиция и была определена. Я подчеркнул, что для наших союзников мы должны оставаться ясно прочитываемыми. Это базовая позиция Чешской Республики. Я ответ я услышал, что наше мнение уважают. Суть высказываний со стороны Российской Федерации заключается в том, что у них есть сильное ощущение, что их заявлениям не уделяется такого же внимания, как утверждениям противоположной стороны».