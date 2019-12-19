Глава МИД о Китае: Развивать необходимый диалог и не забывать о собственных принципах демократического государства

Вопрос общественной радиостанции был мотивирован информацией сервера Aktualne.cz, о том, что инвестиционная группа PPF чешского миллиардера Петра Кельнера, посредством собственной кредитной компании Home Credit наняла PR-агентство, которое должно заниматься улучшением реноме Китая в глазах чешской общественности. При этом PPF ведет в КНР активный бизнес.

Глава МИД Чехии: «Я считаю, что главное в этом деле – прозрачность всех возникающих связей. Если кто-либо проводит дебаты на конкретную тему, то он не должен скрывать, например, информацию о финансировании мероприятия. За пределами наших границ поддержка специализированных конференций частными лицами – обычное дело, но все должно быть предельно открытым. В Чехии есть множество фирм, которые хотели бы обсуждать эту тему абсолютно реалистично. Не надо Китай идеализировать, но также стоит признать, что диалог с КНР вести необходимо».

Выстраивая отношения с Китаем, по мнению чешского министра, необходимо быть прагматичными, но и не пытаться любой ценой избегать острых тем: «Общаясь с Китаем, мы должны защищать наши интересы, но одновременно быть готовыми обсуждать абсолютно все темы, включая вопросы защиты прав человека. Мы так и поступаем».

В связи с актуальным состоянием отношений между Чехией и Китаем в Палате депутатов ныне ведется обсуждение создания комиссии, которая оценивала бы попытки оказания влияния Чехию со стороны авторитарных государств.

Идею создания комиссии по расследованию случаев оказания влияния на Чехию продвигают сорок оппозиционных депутатов от партии ТОР 09, Пиратской партии, христианских демократов и STAN (Старост и независимых). Их поддерживают некоторые гражданские демократы, а также отдельные законодатели из рядов правящих ANO и социал-демократов. Продолжение дебатов на эту тему намечено на январь будущего года.

В минувшую среду сторонники формирования комиссии при обсуждении ссылались на сообщения чешской «Службы безопасности и информации» (BIS) об активной деятельности на территории Чехии спецслужб Китая и Российской Федерации, о кибернетических атаках, дезинформационных кампаниях и попытках оказания давления на институты системы государственного управления.

Руководитель МИД Чехии Томаш Петршичек план создания спецкомиссии поддерживает: «Я думаю, что подобного рода комиссия могла бы внести свою лепту в дебаты о способах защиты от попыток других государств повлиять на нас. Это часть работы по укреплению способности нашей демократии и чешского общества противостоять таким угрозам, как дезинформация, разные виды гибридных угроз. Не на последнем месте также и угроза осуществления кибернетических атак. Однако надо помнить, что обсуждаемая комиссия не является нашим единственным инструментом защиты. В МИД работает уполномоченный, занимающийся проблемой укрепления нашей устойчивости, Министерство внутренних дел создало Центр по защите от гибридных угроз и терроризма, подключено к этой работе также Министерство обороны. Необходимо помнить, что депутатская комиссия – не является единственным инструментом нашей защиты».