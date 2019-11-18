Глава МИД Чехии вручил медали за заслуги в развитии дипломатии

В числе награжденных, например, бывший министр иностранных дел Чешской Республики Иржи Динстбир, старший – за развитие дипломатии и внешней политики и бывший глава дипломатии Германии Клаус Кинкел – за развитие чешско-немецких отношений. Оба политика удостоились медалей главы МИД Чехии посмертно. Всего in memoriam медалей «За заслуги в развитии дипломатии» были удостоены семь государственных деятелей.

Вручая медали «За заслуги в развитии дипломатии», министр Томаш Петршичек подчеркнул, что главным результатом работы награжденных является то, что Чехия является суверенным и процветающим государством, которое окружают дружественными странами. Дела награжденных, по словам руководителя МИД, должны вдохновить тех, кто будет развивать чешскую дипломатию в грядущие годы.

Медалей «За заслуги в развитии дипломатии» были также удостоены словацкий политик и актриса Магда Вашариова, бывший посол в Германии и Австрии Иржи Груша (in memoriam), Феликс Колмер и Томаш Коста, которые принимали активное участие в развитии чешско-немецких отношений и примирении народов обеих стран.

Медали «За заслуги в развитии дипломатии» были также вручены бывшему министру иностранных дел Карелу Шварценбергу и бывшему послу при НАТО Карелу Кованде. В обоих случаях награды были политикам присуждены еще в апреле текущего года, но их вручение было отложено.

Медаль «За заслуги в развитии дипломатии» была учреждена в конце прошлого года. Награда предназначена гражданам, которые внесли особый вклад в развитие отношений Чешской Республики с другими государствами. Первые четырнадцать медалей были вручены в апреле 2019 года, когда отмечалось 20-летие вступление Чешской Республики в Североатлантический альянс.