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Глава МИД Чехии вручил медали за заслуги в развитии дипломатии

Антон Каймаков
18-11-2019
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Двенадцать медалей «За заслуги в развитии дипломатии» были вручены главой МИД Томашом Петршичеком в Чернинском дворце, штаб-квартире ведомства, чешским и иностранным государственным деятелям. Награждение было приурочено к празднованию 30-й годовщины «бархатной» революции, приведшей в 1989 году к падению безраздельной власти коммунистов в Чехословакии.

Томаш Петршичек и Магда Вашариова, фото: ЧТК / Вит ШиманекТомаш Петршичек и Магда Вашариова, фото: ЧТК / Вит Шиманек В числе награжденных, например, бывший министр иностранных дел Чешской Республики Иржи Динстбир, старший – за развитие дипломатии и внешней политики и бывший глава дипломатии Германии Клаус Кинкел – за развитие чешско-немецких отношений. Оба политика удостоились медалей главы МИД Чехии посмертно. Всего in memoriam медалей «За заслуги в развитии дипломатии» были удостоены семь государственных деятелей.

Вручая медали «За заслуги в развитии дипломатии», министр Томаш Петршичек подчеркнул, что главным результатом работы награжденных является то, что Чехия является суверенным и процветающим государством, которое окружают дружественными странами. Дела награжденных, по словам руководителя МИД, должны вдохновить тех, кто будет развивать чешскую дипломатию в грядущие годы.

Медалей «За заслуги в развитии дипломатии» были также удостоены словацкий политик и актриса Магда Вашариова, бывший посол в Германии и Австрии Иржи Груша (in memoriam), Феликс Колмер и Томаш Коста, которые принимали активное участие в развитии чешско-немецких отношений и примирении народов обеих стран.

Карел Стиндл и Томаш Петршичек, фото: ЧТК / Вит ШиманекКарел Стиндл и Томаш Петршичек, фото: ЧТК / Вит Шиманек Медали «За заслуги в развитии дипломатии» были также вручены бывшему министру иностранных дел Карелу Шварценбергу и бывшему послу при НАТО Карелу Кованде. В обоих случаях награды были политикам присуждены еще в апреле текущего года, но их вручение было отложено.

Медаль «За заслуги в развитии дипломатии» была учреждена в конце прошлого года. Награда предназначена гражданам, которые внесли особый вклад в развитие отношений Чешской Республики с другими государствами. Первые четырнадцать медалей были вручены в апреле 2019 года, когда отмечалось 20-летие вступление Чешской Республики в Североатлантический альянс.

Антон Каймаков
18-11-2019
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