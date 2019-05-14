Глава МИД Чехии: Украине, Грузии и Молдове нужны ясные европейские перспективы

Перед началом переговоров чешский министр был атакован журналистами. «Те страны, которые имеют более тесные связи с Европейским союзом, должны быть больше вовлечены в его деятельность. Я думаю, этим странам необходимы ясные европейские перспективы. В настоящее время мы должны обеспечить стратегические перспективы таким странам как Украина, Грузия и Молдова, обеспечив их практическими результатами сотрудничества", – подчеркнул Томаш Петршичек.

От украинского СМИ прозвучал вопрос, не планирует ли ЕС ввести новые санкции в отношении России в связи с объявлением о предоставлении жителям самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР российских паспортов. «В течение последних пяти лет Евросоюз поддерживает Украину. Мы делаем достаточно жесткие заявления в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Данное одностороннее решение (выдача паспортов) не улучшает сложившуюся ситуации. Для нас крайне важно, во-первых, желание всех сторон вести диалог в рамках Минского соглашения и обязательств по нему. Это первый шаг. Однако, в то же время, мы хотим больше диалога, чем давления, которое демонстрирует Россия», – ответил глава чешского МИД.

СМИ интерпретировали ответ главы чешской дипломатии как заявление о том, что «ЕС решили не вводить санкции против РФ за паспортизацию Донбасса». «МИД Чехии: ЕС не рассматривает санкции против России за выдачу паспортов жителям Донбасса», – озаглавило свое сообщение агентство ТАСС, несмотря на то что Томаш Петршичек не произносил подобных слов и не выступал от лица Евросоюза.

«Чехия принимает близко к сердцу проект "Восточное партнерство"»

На саммите в Брюсселе отмечали десятилетие начала программы «Восточное партнерство», старт которой был дан в Праге 7 мая 2009 года, на неформальном саммите Евросоюза, – в тот момент пост председателя ЕС занимала Чешская Республика. «С того времени страны этого региона проделали громадный путь», – прокомментировал Томаш Петршичек юбилей проекта, который был создан с целью укрепления безопасности и налаживания более тесных экономических отношений между сторонами.

«Хорошее управление, интенсивное экономическое сотрудничество, соединение транспортной системы, большая гибкость и контакты на уровне отдельных людей приносят отчетливые положительные результаты не только странам «Восточного партнерства», но и Евросоюзу», – указал министр в своем микроблоге Twitter.

«С нашими партнерами в Восточной Европе у нас разработан план действий до 2020 года и нужно начинать обсуждение будущего наших взаимосвязей. Поскольку «Восточное партнерство» было учреждено именно в Праге, Чехия принимает этот проект очень близко к сердцу и хочет наметить стратегические перспективы отношений с этими шестью странами Восточной Европы и Кавказа. Мы хотим углублять сотрудничество с теми странами, которые этого желают, которые связывают с этим свое будущее. В следующем году должен пройти саммит глав стран ЕС, посвященное «Восточному партнерству». В 2022 году, когда Чехию станет председателем Евросоюза, может пройти еще один саммит», – считает чешский министр.