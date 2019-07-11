Глава МИД Чехии: Прага поддерживает территориальную целостность и евроинтеграцию Грузии

Выступая перед журналистами после переговоров со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, которые состоялись 10 июля, Томаш Петршичек сказал: «Мы особо обсудили вопрос Абхазии и Южной Осетии и вновь подтвердили, что эти территории являются частью Грузии. Мы осуждаем военное присутствие в регионе России и поддерживаем неограниченный доступ туда международных правозащитных организаций. Абхазия и Южная Осетия – это две сепаратистские области, где находится российские воинские силы. Также нами обсуждалась необходимость противодействия российской пропаганде. Мы по-прежнему полностью поддерживаем шаги Грузии и программу ее правительства».

По оценке сторон, чешско-грузинские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Представители обоих государств подтвердили свою заинтересованность в развитии инвестиций и торгового оборота, который в 2018 г. достиг 100 миллионов евро. Хотя конкретные детали двусторонней торговли не обсуждались, можно отметить, что грузинское вино стоит на полках многих чешских супермаркетов.

В рамках встречи стороны подписали ряд соглашений, в том числе «О сотрудничестве в борьбе с преступностью между Грузией и Чешской Республикой». Был также подписан двусторонний протокол о приеме назад граждан, незаконно находящихся на территории второй стороны.

Колючая проволока конфликта

«Министр Томаш Петршичек посетил музей советской оккупации, почтил память павших героев в Тбилиси и ознакомился с ситуацией по безопасности на административной линии разграничения с оккупированной территорией, в селе Диди Хурвалети», – сообщает в своем официальном Twitter МИД Чешской Республики.

Чешская делегация во главе с министром побывала на линии, разделяющей Грузию и самопровозглашенную Южную Осетию. Заграждение, представляющее собой километры круглой колючей проволоки, патрулирует вооруженная грузинская полиция. Томаш Петршичек встретился с пожилым грузином Датой Ванишвили, дом которого после установки разделительных сооружений на «границе» самопровозглашенной республики Южная Осетия оказался на неподконтрольной Тбилиси территории. 80-летний местный житель рассказал чешскому дипломату о проблемах, которые возникают у него и членов его семьи.

В ходе встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили Томаш Петршичек подтвердил, что Чехия и далее будет поддерживать Грузию на пути европейской и евроатлантической интеграции. «Что касается стремления Грузии в НАТО, то у Грузии есть все практические механизмы, которые необходимы для подготовки к членству», – указал Томаш Петршичек.

Восточное партнерство под солнцем Батуми

11 июля в Батуми глава чешской дипломатии принимает участие в международной конференции, посвященная 10-летию программы «Восточное партнерство». В город на берегу Черного моря прибыли такие европейские политики как глава Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Эстонии Юрий Ратас, министры иностранных дел стран Германии, Швеции, Болгарии, Армении, представители Беларуси и Молдовы и других стран. Важной составляющей конференции стало участие глав внешнеполитических ведомств Вышеградской четверки, куда, помимо Чехии, входит Словакия, Польша и Венгрия.

В ходе встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе Дональд Туск подчеркнул, что «Грузия является важным партнером ЕС, который ассоциируется со свободой и мужеством». Были отмечены успехи Грузии на пути европейской интеграции, чему способствует соглашение об ассоциации и свободной торговле и безвизового режима для въезда в ЕС, введенный для граждан Грузии. Грузинский премьер, со своей стороны, отметил, что европейский путь Грузии – цивилизационный выбор грузинского народа, основанный на европейских ценностях.

Пивоваренный завод как символ чешско-грузинского партнерства

Яркой точкой в поездке главы чешской дипломатии стало торжественное открытие пивоваренного завода Ludi Batumuri. Церемония прошла при участии министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и мэра Батуми. Оборудование для варки пенного напитка поставили чешские компании Chlazení Brno и Bílek filtry.