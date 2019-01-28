Глава МИД Чехии: Наша цель — поддержать реформы в Украине

Утром начался визит министра иностранных дел Чешской Республики Томаша Петршичека в Украине. Как прошел первый этап поездки, как вы долетели?

— Программа визита была изменена - из-за плохой погоды рейс в Украину отложили. Глава чешской дипломатии и его сопровождающие должны были прилететь в Киев днем ранее, в воскресенье. Однако мы ступили на землю украинской столицы только в восемь утра по местному времени, сегодня, в понедельник, 28 января, и программу пришлось несколько пересмотреть. Кроме того, Киев – огромный город, к тому же, он сейчас весь засыпан снегом (что, конечно, очень контрастирует с Прагой, где нет ни снежинки), так что в украинской столице сейчас огромные пробки, и даже кортеж в сопровождении полиции не смог быстро добраться до центра города – дорога заняла полтора часа.

Первое место, куда направился глава чешской дипломатии – это Софийская площадь, что очень символично, ведь именно здесь тесно переплелась история Чехии и Украины. Тут 28 сентября 1914 года состоялось освящение знамени Чешской дружины – это было первое военное соединение, созданное из чехов и словаков, которон участвовало в Первой мировой войне на стороне Российской империи против Австро-Венгрии и Германии. Уже позже, в ходе Гражданской войны, эта чешские формирования стали называться Чехословацким легионом, или Чехословацким корпусом. Однако тогда, в 1914 году, это стало первой военной частью, отправившейся на фронт. 28 сентября - в день св. Вацлава (покровителя чешских земель) солдаты принесли присягу и освятили знамя. В честь этого события прямо на стене, опоясывающий комплекс храма святой Софии, установлена мемориальная доска – именно сюда министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек возложил цветы.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, который приветствовал главу чешского МИД у себя на родине, показал Томашу Петршичеку стену «Небесной сотни», посвященную павшим во время революционных событий в Киеве в 2014 году, и бойцам АТО.

Чешский министр иностранных дел побывал и в Свято-Михайловском монастыре и вместе с министром иностранных дел Павлом Климкиным возложил цветы к памятнику жертвам Голодомора.

Учитывая то, что программа была видоизменена, я так понимаю, что в данный момент пока не состоялась встреча с представителями чешских фирм, которые работают в Украине. Итак, что происходит в данный момент? С кем ведет переговоры министр иностранных дел Чехии?

— В данный момент главы двух внешнеполитических ведомств беседует и, наверное, самое интересное - еще впереди, потому что мы ждем итоговой пресс-конференции – пока мы еще ничего не знаем.

Это была Катерина Айзпурвит непосредственно из Киева, а мы сейчас вернемся к краткой пресс-конференции, которую министр иностранных дел Чехии дал перед отлетом в Киев.

— Украина является нашим важным партнером во многих направлениях, например, в области безопасности и экономики. Наша главная задача – поддержать Украину и ее реформы, касающиеся, в первую очередь, создания правового государства и развития демократии, а также социально-экономической области. В первый же день нашего пребывания в Киеве я планирую с нашими украинскими партнерами обсудить план развития двусторонних отношений – например, мы планируем создать Чешско-украинский форум, в рамках которого мы будем развивать наше сотрудничество, обсуждать вопросы совместного исторического прошлого и будущего. Кроме того, мы планируем обсудить дальнейший план по предоставлению Чехией Украине гуманитарной помощи. На следующий день наша делегация отправится в Мариуполь, который является важным стратегическим пунктом – это порт в Азовском море, находящийся в непосредственной близости от линии фронта. Я хотел бы лично ознакомиться с ситуацией в данной области и переговорить с местными представителями о ситуации на сегодняшний день, сложившейся после блокады Керченского пролива.

В марте 2019 года в Украине пройдут выборы президента страны, что, бесспорно, повлияет на развитие внешней и внутренней политики государства в ближайшие годы. Министр Томаш Петршичек намерен обсудить и этот вопрос.

— Это станет одним из важных пунктов наших переговоров. Чешская Республика поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Мы хотели бы выразить данную поддержку и непосредственно в самой Украине в ходе нашего визита. Кроме того, мы хотели бы обсудить расширение наших экономических взаимоотношений, так как Украина является двадцатым наиболее важным экономическим партнером Чешской Республики - здесь есть немало возможностей для чешских предпринимателей. В то же время мы планируем поднять несколько вопросов, касающихся нашего исторического прошлого, так как они и по сей день остаются актуальными и нам необходимо найти способы их разрешения.

Министр несколько раз отметил, что наибольшее внимание в ходе переговоров будет уделено путям консолидации усилий по укреплению мира и безопасности. Томаш Петршичек также прокомментировал ситуацию с украинскими военными моряками, находящимся в заключении в Российской Федерации.

— Совместно с нашими европейскими партнерами мы неоднократно озвучивали требование освободить украинских моряков. Разумеется, я бы хотел обсудить данный вопрос и с нашими украинскими партнерами. Визит в Мариуполь мы осуществим совместно с главой министерства иностранных дел Дании. Несомненно, данный вопрос станет частью нашего совместного итогового заявления.