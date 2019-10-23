Глава МИД Чехии готов поддержать экономические санкции в отношении Турции

Не менее важным сигналом для Анкары по мнению Петршичека стал введенный ранее Евросоюзом запрет на экспорт оружия в это государство.

«Мы не желаем, чтобы европейское оружие использовалось в ходе боев. Нужно искать поддержку для того, чтобы дело в дальнейшем решалось на уровне ООН. Именно поэтому Европа пыталась эту тему продвинуть на повестку дня Совета безопасности», - сообщил Петршичек.

Напомним, что военную операцию Турции против сирийских курдов осудила также чешская Палата депутатов. Согласно принятому постановлению, этот акт является нарушением международного права.

Петршичек в ходе интервью обозначил еще одну проблему, связанную с внешней политикой Турции. «Кроме столкновений на северо-востоке Сирии это нелегальная добыча (газа) в территориальных водах Кипра. В этом случае с нашей стороны тоже последовала однозначная реакция. Мы согласовали режим санкций и пытаемся использовать все экономические рычаги для того, чтобы надавить на Анкару с целью прекратить в обоих случаях односторонние и нелегитимные шаги и сесть за стол переговоров», - заявил глава МИД ЧР.