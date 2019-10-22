Глава контрразведки: Наиболее агрессивно в Чехии работают разведслужбы России и Китая

Как заявляет глава Службы безопасности и информации (BIS) Михал Коуделка, китайская сторона использует Чехию в качестве плацдарма для проникновения в Евросоюз. Российские спецслужбы активно используют дезинформационные серверы.
На пресс-конференции в Палате депутатов глава BIS Михал Коуделка в понедельник заявил об уничтожении силами контрразведки и Центра по борьбе с организованной преступностью агентурной сети, создававшейся в Чехии российской Федеральной службой безопасности (ФСБ). Как заявлено, финансирование этой сети осуществлялось из России, а также посредством российского посольства в Праге. Последнее утверждение дипломатическое представительство Российской Федерации категорически отвергло.
Главным заданием агентурной сети ФСБ, по словам Михала Коуделки, было осуществление хакерских атак на различные цели в Чехии, а также и на партнеров в ЕС. Активно российские спецслужбы используются дезинформационные порталы. В качестве примера Михал Коуделка упомянул сайты Sputnik и Aeronet. Российская сторона, по словам главы контрразведки, благодаря наличию серьезного технического оснащения, способна вести в Чехии эффективное отслеживание телефонных переговоров и других видов коммуникации.
«Защищаться от этого можно так, что мы будем весьма осторожны, и каждый раз будем задумываться о том, что мы говорим, беседуя по мобильному телефону, и что пишем на компьютере», – говорит Михал Коуделка. По его мнению, все усилия российских спецслужб в данном случае направлены на обеспечение своего влияния в Чехии.
– «Российская сторона, очевидно, не стремилась следить за конкретными гражданами, а искала возможности оказания влияния на чешские и европейские институты».
Подобную цель преследуют спецслужбы Китая, уверен руководитель чешской Службы безопасности и информации: «Естественно, что и китайские агенты активно работают в Чешской Республике. Их интересуют данные научно-технического характера. Не исключается также стремление Китая получить возможность для политического давления, но главной целью остается разворачивание экономической деятельности».
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