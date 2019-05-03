Глава чешской контрразведки: Россия пытается влиять на исход выборов и демократические процессы в Европе

Эва Туречкова
03-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Российская Федерация играет ключевую роль в попытках повлиять на государственном уровне на исход выборов и демократические процессы, сообщил глава чешской Информационной службы безопасности (BIS) в ходе семинара «Европейские выборы в контексте гибридных войн», состоявшегося в пятницу в Палате депутатов. Конечная цель подобных попыток - парализовать или, по меньшей мере, поставить под угрозу обороноспособность ЕС и Европы как таковой, цитирует информагентство ЧТК главу чешской контрразведки.

Иллюстративное фото: Pixabay, Public DomainИллюстративное фото: Pixabay, Public Domain По словам Коуделки, Россия действует по трем основным направлениям. В первую группу входят дезинформационные компании, манипуляция с фактами, целенаправленное отправление емейлов конкретным группам лиц, создание фальшивых аккаунтов в соцсетях, хакерские атаки и обнародование нелегально полученной информации в ущерб определенной группе лиц или конкретному кандидату. Второй способ - это кибератаки с целью нарушить инфраструктуру выборов. Третий метод заключается в прямом финансировании политических партий и их кампаний.

По заявлению главы чешской контрразведки, Кремль использует в данных целях также негосударственные субъекты, назвав в качестве примера фабрику «троллей» Internet Resеarch Agency, трудоустраивающую несколько сотен человек, бюджет которой в прошлом году вырос в два раза по сравнению с показателями за 2016 и 2017 г. (в то время он составлял около 12 миллионов долларов США). Названы были также издательский дом Russia Today и сайт Sputnik.

«Эти организации распространяют за рубежом российскую пропаганду и дезинформационные кампании», - сообщил Коуделка. «Все демократические разведки уверены, что целью этих действий является нарушение целостности Евросоюза, ослабление демократических институтов европейских государств, ослабление степени доверия граждан в свои государства, создание социального напряжения и путем ослабления одного из государств ослабление всего Евросоюза», - завершил глава Информационной службы безопасности.

Эва Туречкова
03-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: ЧТК/Вондроуш Роман

Российские СМИ «ошиблись» в подсчетах: в Праге собралось не двадцать пять тысяч, а шестьсот демонстрантов

Митинг, проведенный 25 апреля 2019 года в Праге сторонниками партии SPD, рейтинг которой не превышает 7%, неожиданно оказался в центре…
Сергей Шаров-Делоне, фото: YouTube

Состояние наших прав — прямое следствие нашей истории

Фамилия Делоне знакома многим чехам: Вадим Делоне был одним из тех, кто 25 августа 1968 года вышел на Красную площадь на демонстрацию…
Фото: ЧТ

Фестиваль «Один мир»: Режиссер Виталий Манский о пропаганде, цензуре и свидетелях Путина

«Я устал, я ухожу», – эти слова, прозвучавшие в новогодней речи Бориса Ельцина в конце 1999 года, потрясли не только Россию и страны…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL