Глава чешской контрразведки: Россия пытается влиять на исход выборов и демократические процессы в Европе

По словам Коуделки, Россия действует по трем основным направлениям. В первую группу входят дезинформационные компании, манипуляция с фактами, целенаправленное отправление емейлов конкретным группам лиц, создание фальшивых аккаунтов в соцсетях, хакерские атаки и обнародование нелегально полученной информации в ущерб определенной группе лиц или конкретному кандидату. Второй способ - это кибератаки с целью нарушить инфраструктуру выборов. Третий метод заключается в прямом финансировании политических партий и их кампаний.

По заявлению главы чешской контрразведки, Кремль использует в данных целях также негосударственные субъекты, назвав в качестве примера фабрику «троллей» Internet Resеarch Agency, трудоустраивающую несколько сотен человек, бюджет которой в прошлом году вырос в два раза по сравнению с показателями за 2016 и 2017 г. (в то время он составлял около 12 миллионов долларов США). Названы были также издательский дом Russia Today и сайт Sputnik.

«Эти организации распространяют за рубежом российскую пропаганду и дезинформационные кампании», - сообщил Коуделка. «Все демократические разведки уверены, что целью этих действий является нарушение целостности Евросоюза, ослабление демократических институтов европейских государств, ослабление степени доверия граждан в свои государства, создание социального напряжения и путем ослабления одного из государств ослабление всего Евросоюза», - завершил глава Информационной службы безопасности.