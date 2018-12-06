Глава чешского МИД: «Мы вместе с Украиной в эти тяжелые времена»

На встречу были приглашены главы внешнеполитических ведомств Украины и Грузии – стран, заявляющих о своем желании присоединиться к Североатлантическому альянсу. 5 декабря на брюссельской площадке глава чешского МИД провел двустороннюю встречу со своим украинским коллегой. «В ходе переговоров с министром Павлом Климкиным я выразил ему нашу всецелую поддержку. Чешская Республика не признает аннексию Крыма Россией, отвергает милитаризацию этого полуострова и Азовского моря. Мы на стороне Украины в это тяжелые времена. Самый лучший ответ на российское давление – это сильная, демократическая и процветающая Украина», – написал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в своем микроблоге в Twitter.

Поддержка, которую глава чешской дипломатии выразил Украине, нашла отклик в социальной сети – под сообщением Томаша Петршичка появились слова поддержки и благодарности от чехов и украинцев.

Томаша Петршичека ждут в Киеве

Глава чешского МИД сообщил о планах в будущем году посетить Киев, когда будет отмечаться 10-летие программы «Восточное партнерство», принятой в период председательства Чехии в ЕС. Павел Климкин, со своей стороны, уточнил, что визит чешского коллеги может состояться уже в феврале 2019 г. По сообщению «РБК-Украина», «в украинском МИД рассчитывают, что Петршичек сможет сам убедиться в причастности Российской Федерации к событиям на Донбассе».

В ходе встречи в Брюсселе министры также обсудили пути экономического сотрудничества, в том числе участие Чехии в трансформации украинской экономики. Наблюдатели напоминают, что в конце ноября 2018 г. Украина получила от Евросоюза первый транш в размере полумиллиарда евро в рамках пакета макрофинансовой поддержки. Встреча двух министров прошла на фоне прозвучавшей в Брюсселе просьбы Украины о конкретной поддержке, адресованной Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу.

После того как в конце ноября российские военные корабля задержали три украинских военных плавсредства и арестовали экипаж, Евросоюз и НАТО пока безрезультатно обращаются к России с призывами вернуть суда и моряков на родину. И хотя проход через Керченский пролив был частично возобновлен, напряженность в Черноморском регионе сохраняется, и предсказать сценарий дальнейшего развития событий достаточно сложно. Министры иностранных дел стран НАТО обсудили практические шаги, которые может предпринять Альянс в рамках поддержки Украине, в числе которых – помощь в модернизации вооруженных сил и укрепление защиты против гибридных угроз.

«Безопасность Украины – это и наша безопасность»

Украинская безопасность – это в значительной степени и наша безопасность, поскольку эта страна – близкий сосед Европейского союза», – напоминает Томаш Петршичек. «США и союзники-члены НАТО выражают твердую поддержку суверенитету, территориальной целостности и стремлению Грузии и Украины к альянсу. Мы ценим их вклад и сотрудничество. Мы рады прогрессу, достигнутому этими странами на пути сближения со стандартами и ценностями НАТО», – написал глава Госдепартамента Майк Помпео в своем Twitter.

При этом конкретные решения на саммите в Брюсселе приняты не были, хотя и ожидается, что на следующей неделе ЕС продлит действующие санкции в отношении России. Главы МИД указали на то, что, например, Италия, стремится даже к определенному их смягчению, прежде всего, в форме активизации работы в России малых и средних европейских компаний.

Не менее острым, чем Керченский кризис, вопросом стало появление на вооружении России ракеты «Новатор 9М729», способной нанести молниеносный удар по странам НАТО. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (INF Treaty), подписанный в 1987, оговаривал уничтожения ракет наземного базирования, как обычных, так и ядерных, с дальностью действия от 500 до 5500 километров. Россия, со своей стороны, отрицает, что нарушила договор.

«Мы безоговорочно поддерживаем выводы Соединенных Штатов о том, что Россия нарушает свои обязательства, вытекающие из договора INF», – написали главы МИД в своем итоговом заявлении.

«Чехия разделяет точку зрения США и других союзников, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (INF-T) введением системы 9М729, которая, наряду с другими неконструктивными российскими шагами угрожает евро-атлантической безопасности», – прокомментировал ситуацию глава чешского МИД.

