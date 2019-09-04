Глава больницы в Брно: «Впервые в мире удалось так долго поддерживать жизнь плода»

Эва Туречкова
04-09-2019
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Чешские врачи из Факультетской больницы Брно по праву могут гордиться уникальным достижением: им удалось сохранить жизнь еще нерожденной девочки, у матери которой на 16-й неделе беременности из-за обширного кровоизлияния была констатирована смерть мозга. Жизнь роженицы поддерживалась до тех пор, пока плод не созрел. На свет Элишка появилась на 34-й неделе, ее вес составлял более двух килограммов, а рост 42 см.

Фото: Архив Факультетской больницы БрноФото: Архив Факультетской больницы Брно Это первый в мире случай, когда выхаживание плода в таких условиях длилось целых 117 дней и закончилось успехом.

«По сравнению с другими подобными случаями, описанными в медицинской литературе, а таких – около десяти, это действительно раритет», - сообщил Роман Краус, директор больницы.

Врачи поддерживали все функции сердца, кровообращения и дыхательной системы матери в таком состоянии, чтобы не дать возникнуть, например, инфекциям.

«Важно было, чтобы на теле женщины не развивались пролежни. Нужно было следить за обеспечением необходимого питания плода, каждый день проводился биохимический анализ. Мать получала гормональную терапию, чтобы предотвратить риск преждевременных родов. Врачи также ежедневно следили за развитием плода, сердцебиением и так далее», - сообщил на пресс-конференции глава Факультетской больницы Брно.

Фото: Архив Факультетской больницы БрноФото: Архив Факультетской больницы Брно Уход был действительно комплексным, в него были задействованы и физиотерапевты, проводилась симуляция походки при помощи специального аппарата. Медсестры старались делать все то же самое, что делают обычно матери. Гладили живот будущей роженицы, говорили с ребенком, бабушка приходила в палату и читала девочке сказки.

Серьезных осложнений не возникло, однако два или три раза врачам приходилось справляться с инфекцией. «В таких случаях - это не исключение, но нужно было проследить за тем, чтобы не было осложнений на сердце. Женщине могли давать только те лекарства и антибиотики, которые не представляли опасности для плода, то есть выбор был невелик».

Роман Краус, фото: ЧТ24Роман Краус, фото: ЧТ24 Как далее сообщил Роман Краус, врачи ждали того момента, когда можно было предположить, что родится здоровый ребенок, способный самостоятельной жизни без искусственного поддержания жизненных функций. Дата родов была назначена на 34-ю неделю, когда у ребенка уже развиты легкие. Плановое кесарево сечение прошло без осложнений.

Как заявил на пресс-конференции директор больницы, вопрос брать ли на себя ответственность и спасать ребенка на 16-й неделе беременности, решался на уровне руководства больницы, вместе с юристами и замминистра здравоохранения.

Фото: Архив Факультетской больницы БрноФото: Архив Факультетской больницы Брно «Казалось бы, все просто, жизнь надо спасать любой ценой. Но были и правовые ограничения. Решение пойти по этому пути было непростым, но верным», - сообщил Роман Краус, кстати сам – анестезиолог. По его словам, особенно сложно приходилось отцу Элишки, лишившемуся жены, у которого на руках остался еще маленький сын. Прежде, чем давать ему надежду, нужно было взвесить каждое слово, добавил Краус.

Эва Туречкова
04-09-2019
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