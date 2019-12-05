Генпрокуратура возобновила угловное преследование премьера Бабиша

Высший представитель прокуратуры Павел Земан вернул дело прокурору Ярославу Шароху, который обязан руководствоваться юридическим мнением своего начальника. По мнению Земана, озученному на пресс-конференции, Шарох неправильно трактовал некоторые вещественные доказательства. Земан усомнился в оценке своего подчиненного по поводу связей между фирмами. Генеральный прокурор также считает недостаточной трактовку европейского законодательства по этому вопросу. Сроки для пересмотра дела установлены не были.

Социал-демократическая партия допускает, что проблемы Андрея Бабиша затрудняют работу всего кабинета министров. Как заявил глава депутатской фракции Ян Хвойка, ČSSD уже два года призывает движение ANO, чтобы оно назначило лидером менее проблематичную личность.

«К сожалению, жребий брошен. Движение ANO наши призывы проигнорировало и отказалось назначать на этот пост вместо Андрея Бабиша другого представителя», - дал свой комментарий по поводу нового развития событий Хвойка.

Коммунисты однозначно по данному вопросу не выразились, но дали понять, что на данный момент лишать правительство Андрея Бабиша своей поддержки они не собираются.

Пираты, «Старосты и независимые», христианские демократы, а также Гражданская демократическая партия, в свою очередь, обратились к премьеру с призывом уйти в отставку. По заявлению главы ODS Петра Фиалы, Бабишу следовало бы временно покинуть свой пост, пока расследование по делу «Гнездо аиста» не завершится.

«Невозможно даже представить себе, что он продолжал бы выступать в том же духе, ставя под сомнение работу генеральной прокуратуры и правоохранительных органов», - отметил Фиала.

Глава SPD Томио Окамура предлагает дождаться окончательного вердикта суда.

Напомним, что дело касается, по всей видимости, необоснованной выплаты европейских субсидий в 2008 г. ферме «Гнездо аиста», собственником которой в то время являлась компания ZZZ Agro Pelhřimov, входящая в состав холдинга Agrofert Андрея Бабиша.

Согласно следствию, незадолго до подачи заявления на получение европейских субсидий, предназначенных лишь для малых и средних предприятий, фирма ZZZ Agro Pelhřimov была выведена из состава Agrofert, чтобы подпадать под соответствующую категорию. Как только «Гнездо аиста» было отреставрировано, и прошел срок выполнения дотационных условий, предприятие ZZZ Agro Pelhřimov вошло в состав компании Imoba, контролируемой посредством SynBiol снова концерном Agrofert. Таким образом, по заключению чешской полиции, а также Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), ферма «Гнездо аиста» получила субсидии незаконным путем, создавая видимость малого предприятия.

Аудит ЕК: Компании Agrofert придется вернуть все субсидии

Тем временем, Чехия решает еще одно серьезное дело, связанное с европейскими субсидиями, получаемыми холдингом Agrofert. На этот раз, из-за конфликта интересов премьера Андрея Бабиша, который, по мнению брюссельских аудиторов, продолжает влиять на процессы принятия решений в двух трастовых фондах AB private trust I и AB private trust II, ныне владеющих холдингом Agrofert, и тем самым извлекать выгоду из своего двоякого положения.

Согласно окончательному тексту документа, полученному на днях Министерством регионального развития, который цитирует сайт «Чешского Радио» iRozhlas, Чехии придется вернуть все средства, выплаченные Agrofert из европейской казны, начиная с 2017 года, когда вступил в силу закон европейский закон о конфликте интересов. Речь идет о 284 миллионах крон.

Вопрос конфликта интересов Андрея Бабиша в четверг был вынесен на повестку чешского парламента отдельным пунктом, заседание на момент выхода этого материала в эфир еще продолжается.

«Мы не можем допустить того, чтобы граждане Чешской Республики заплатили сотни миллионов крон за предпринимательскую деятельность председателя правительства, ход его фирм и его прибыль», - заявил в парламенте глава оппозиционной партии ODS Петр Фиала.

Как упомянутая Гражданская демократическая партия, так и Пираты, требуют создания парламентской комиссии по надзору над выполнением условий, поставленных Чехии европейскими аудиторами.

Депутаты от ANO с возникновением контрольной комиссии не согласны.

«Мы – не судьи. Мы не можем поддержать возникновение депутатской комиссии, которая занималась бы изложением чешского законодательства», - отреагировал от имени ANO депутат Павел Плзак.

Андрея Бабиша в Палате депутатов нет.