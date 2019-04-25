Где вкуснее сливовица?

Эва Туречкова
25-04-2019
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Этот крепкий спиртной напиток из слив считается национальным достоянием Чехии и, по убеждению многих, обладает недюжинными целебными свойствами. Не зря долгожители Моравии начинают свой день с «наперстка» сливовицы. Мало кто в ней разбирается так, как Мирослав Мотычка из Визовиц - специалист по ее производству, торговый директор компании «Рудольф Елинек» и владелец питомника давних сортов фруктовых деревьев.

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Мирослав Мотычка, фото: ЧРоМирослав Мотычка, фото: ЧРо «В общем, если взять Моравию с юга на север, то вкус сливовицы будет меняться от горьковатого, с отчетливым привкусом сливовой косточки, по ярко выраженный фруктовый. В районе г. Фрыдек-Мыстек вы косточку уже практически не почувствуете», - рассказывает в интервью «Чешскому Радио» Мирослав Мотычка, по утверждению которого наиболее сбалансированным, деликатным вкусом отличается именно сливовица Центральной Моравии.

Традиция перегонки сливового кваса в домашних условиях на востоке страны сохранилась практически в каждом доме. Самодельная сливовица чаще всего содержит 51 процент алкоголя. Качественный напиток при разливе мелко струится.

«Во время дегустации мы всегда берем во внимание цвет – от мутного до кристально прозрачного, далее напиток должен обладать ароматом, свойственным сливовому дистилляту. Важен не только вкус, но и послевкусие, которое мы иногда нецензурно называем «хвостом». Оно должно быть продолжительным. Иногда встречаются напитки с выразительным, но коротким «хвостом», а это - отрицательный признак», - объясняет специалист, приравнивая процесс производства сливовицы к созданию предмета искусства.

Фото: Кристина МаковаФото: Кристина Макова «Когда мы берем абсолютно натуральный продукт – сливы, и превращаем их в продукт с абсолютно другим химическим составом, храня их, таким образом, для последующих поколений, то, на мой взгляд, это сродни искусству. Если фрукты хранить в непригодных условиях, они испортятся. А вот качественный дистиллят можно с определенной долей пафоса действительно назвать вечным», - утверждает бодрый мораванин.

«Дистилляты на косточках известны тем, что они зреют еще многие годы и даже десятки лет после перегонки. И действительно, хорошая сливовица не теряет своих вкусовых качеств даже спустя десятилетия. Единственное, что с ней может произойти, если хранить ее в несоответствующих условиях – из нее может выветриться часть алкоголя, понизиться градус, но аромат останется».

Чтобы качество сливовицы оставалось неизменным, наши предки закапывали бутыли со сливовицей глубоко в землю.

Фото: Павел Шевела, CC BY-SA 3.0Фото: Павел Шевела, CC BY-SA 3.0 «Они должны быть герметично закупорены и храниться при постоянных, неменяющихся условиях. Если вы зарываете бутыль под землю, на глубину одного метра, где почва уже не промерзает, а горло закупориваете пробкой, которую принято было закапывать воском, то оба главных условия хранения выполнены».

Многие так продолжают делать и по сей день. «Эта традиция действительно соблюдается, я родом из региона Словацко на юге Моравии, а там закопанные бутыли со сливовицей передаются дальнейшим поколениям по наследству», - подтверждает Мирослав Мотычка.

До наступления в 60-е годы прошлого века эпидемии «шарки», то есть оспы сливы - вируса, уничтожающего фруктовые деревья с косточкой, самым распространенным видом плодовых деревьев на территории Чехии были именно сливы, которые опережали по количеству даже яблони.

Фото: Michal Křenovský, PixabayФото: Michal Křenovský, Pixabay «Согласно регулярной переписи деревьев, еще в 20-е годы прошлого века в одних только Визовицах с 2500 жителей насчитывалось более 70 тысяч фруктовых деревьев. Подавляющее большинство из них составляли сливовые».

Остается добавить, что сливовица весьма популярна не только в Чехии, но и в Словакии, Польше, а также на Балканах.

«Многие народы Центральной Европы, проживающие на территории бывшей Австро-Венгрии, были бы рады приписать себе первенство в производстве самогонки. И все они, по сути, могут быть и правы, так как процесс дистилляции был открыт тысячи лет назад. А кто первый начал перегонять фруктовый квас, это мы сегодня на все сто процентов вряд ли определим».

Эва Туречкова
25-04-2019
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