Где, как и кому лечить победивших рак

От 350 до 400 детей в Чешской Республике ежегодно становятся пациентами онкологических клиник. Примерно у трети малышей диагностируют лейкемию, у четверти – опухоль мозга. Частыми являются также злокачественные изменения в лимфатических узлах. У маленькой Богунки Печеновой доктора обнаружили онкологическое заболевание незадолго до того, как ей предстояло пойти в первый класс.

«Речь шла об опухоли в голове, точнее, в задней части черепа у шеи. Операция в данном случае была невозможна, поэтому было принято решение прибегнуть к химиотерапии и облучению».

После года интенсивного лечения опухоль, наконец, исчезла, однако без последствий для здоровья не обошлось.

«В настоящее время у меня, главным образом, стоматологические проблемы: с правой стороны у меня вообще нет зубов, так что приходится обходиться только левой стороной. Беспокоят меня также боли в желудке, постоянно возникают вопросы по гинекологической части, есть и хроническая усталость», - рассказывает пациентка.

По словам Томаша Кепака, главврача отделения трансплантологии в Клинике детской онкологии в Факультетской больнице в Брно, этот случай – далеко не единственный.

«Из тех пациентов, кому сейчас около 40 лет (это означает, что после борьбы с болезнью прошло от 30 до 40 лет), последствия имеются у 80 процентов. Среди часто возникающих проблем – нарушения гормонального фона, в том числе сбои в работе щитовидной железы, а также нарушения роста, тяжёлые эндокринологические заболевания, бесплодие. К исключительно серьёзным, но, к счастью, редким осложнениям относятся слепота, глухота и паралич. Последнее касается, в первую очередь, пациентов, которые когда-то побороли рак головного мозга».

С учётом того что методы лечения онкологических заболеваний продолжают совершенствоваться, растёт количество маленьких пациентов, которым удаётся сохранить жизнь. Это, однако, означает и рост числа взрослых людей, страдающих от последствий перенесённой в детстве тяжёлой болезни. Помощь таким людям необходимо оказывать в специализированных медицинских центрах, так как обычный терапевт не обладает достаточной квалификацией, чтобы обеспечить им качественный уход, уверен Томаш Кепак. Подобные центры существуют в Праге и в Брно, но они могут принять ограниченное количество пациентов и в данный момент уже работают практически на пределе своих возможностей.

«Если у человека имеется целый комплекс проблем, то есть он плохо слышит, у него наблюдаются проблемы с сердцем или дыхательной системой, с двигательным аппаратом, то среднестатистическому врачу - терапевту будет сложно отслеживать состояние такого пациента. Каждый случай – уникален, у каждого такого пациента – свой набор последствий онкологического заболевания. Проблема заключается в том, что на данный момент очень мало докторов специализируется на лечении именно этой категории больных».

Увеличение числа подобных специалистов входит в планы Министерства здравоохранения Чехии; в перспективе может вырасти и количество центров по оказанию помощи пациентам, страдающим от последствий онкологических заболеваний, сообщает министр здравоохранения Адам Войтех.

«Мы планируем решать этот вопрос с профессионалами в своей области, найти выход и обсудить новый формат данных медицинских центров, при необходимости увеличив их количество в стране. Центры должны быть размещены в непосредственной доступности для пациентов, и последним должна быть оказана соответствующая помощь».