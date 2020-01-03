Галерейные открытия Праги 2020 года

«Особое место среди тринадцати новых галерейных проектов принадлежит выставке работ Рембрандта ван Рейна. Она продлится во Дворце Кинских с 17 апреля до конца августа. Работы одолжены из нью-йоркского Метрополитен-музея, Национальной галереи в Лондоне, венской Альбертины, а также из частных собраний» Об этом сообщил директор отделения старого искусства Национальной галереи Праги Мариус Винцелер.

Новый выставочный сезон откроется в рамках мартовского Grand Opening первой ретроспективной выставкой чешского скульптора немецкого происхождения Курта Гебауэра. Он родился в 1941 году в Градеце–на–Моравици. Его отец как этнический немец из г. Глучин, центра Глучинской области Моравско-Силезского края, после Мюнхенского сговора 1938 года присоединенный к Германии, был принудительно призван в вермахт и в начале 1942 года погиб при неизвестных обстоятельствах. Его сын вырастал в условиях материальной нужды, при этом с раннего детства тянулся к искусству и обучился сам азам рисования, живописи, а позже и скульптуры.

Война всплывает в памяти как визуальные образы

– У меня была чудесная мама, поэтому я считаю свое детство хорошим. Она позволяла заниматься мне тем, что меня интересовало, и я постоянно что-то рисовал. Карандаш всегда был при мне. Опаву в конце войны разбомбили, такая же участь грозила городу Градец-на-Моравици, поэтому некоторые люди прятались в подвале пивоварни, находившемся под замком, и подхватили там воспаление легких. А мы с мамой бродили по горам вместе с какими-то дамами, которые перевозили на тележке перину и свои пожитки. Будучи ребенком, для которого все как-то обошлось и который не получил увечья, я воспринимал это как некое забавное приключение… Видел выгоревшие изнутри танки. Конечно, война осталась во мне, но она всплывает в памяти скорее как визуальные образы, нежели как несомненная трагедия,

– так вспоминает о военном периоде своего раннего детства в интервью «Чешскому Радио» Гебауэр, закончивший известную Среднюю промышленную школу обработки камня и скульптуры в Горжицах.

Это образовательное учреждение гордится рядом выдающихся выпускников, скульпторов, реставраторов и художников, снискавших всемирное признание своими работами. Интересно, что многие выдающиеся личности, хотя и не учились в Горжице, однако завещали школе часть своего творческого наследия.

Позже Гебауэр окончил Aкадемию изобразительнух искусств в Праге и стажировался у профессора Отто Гейека в Штутгарте и у профессора Сезара Бальдаччини в Париже, получившего мировое признание благодаря скульптурам из остовов разбитых машин.

Культура – лучший способ выживания

Одним из самых известных проектов чешского скульптора является игровая площадка на территории 1,5 га, обустроенная с минимальными затратами еще в начале 1980-х гг. в Остраве–Фифейдах и способствующая «энвироментальному» воспитанию подрастающего поколения. «Фифейды» многими чехами до сих пор считаются непревзойденным отечественным проектом в области обустройства публичного пространства.

«Человек должен совершенствовать окружающую его среду, чтобы в ней можно было жить. И это муравьиное стремление создания более солидного места для жизни и есть культура в более широком смысле этого слова», считает скульптор, педагог и создатель зачастую провокационных работ и скульптур, которые можно назвать «пластическим юмором». Парящие и плавающие в самых неожиданных местах фигуры, причем некоторые способны преодолевать сопротивление почвы как... толщу воды, торчащие из воды реального пруда ноги, серии птиц и гномов, в том числе с винтовкой...

Гебауер провоцировал, провоцирует и будет провоцировать

Глава отделения собраний Национальной галереи Праги Михал Новотны считает, что очень важно показать на грядущей ретроспективной выставке, каким образом Курт Гебауэр стремился отразить в своих скульптурах отношение к коммунистическому режиму чехословацкого образца, существовавшему в стране наряду с цензурой до конца 1989 года.

– Своим творчеством он приводил властей предержащих в замешательство еще до «бархатной» революции 1989 года, так как в его работах 1970-80 гг. содержалась явная критика по отношению к правящему режиму. Тем не менее, его каким-то чудом не преследовали, хотя в те времена среди художников насчитывалось не так много людей, выступавших с критикой того режима.

Гебауэр, получивший в 1992 году звание профессора "Мастерской всeго зодчества" (Ateliér veškerého sochařství) создал также проекты «Пруд» в Праге -Стодулках (Rybník), «Чудовища» (Obludy) в Праге-Дедине и «Беседка» (Altán) в Праге-Малешицах - последний в соавторстве с Карлом Непрашем.

Очень востребованной в свое время стала инициатива «Малостранские дворики» (Malostranské dvorky) 1981 года, в рамках которой во внутренних дворах домов на пражской Малой Стране были выставлены произведения представителей молодого поколения художников. Гебауэр стал одним из ее активных участников. Сегодня он является членом Свободного объединения 12/15 Лучше поздно, чем никогда (Pozdě, ale přece) и группы «Патриоты – друзья ПЕН-клуба» (Wlastenci – přátelé Penklubu).