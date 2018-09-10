Франтишек Купка: от карикатуры к абстракции

«Франтишек Купка 1871 – 1957 гг.» Название экспозиции, охватывающей творчество художника с ранних лет непосредственно по «период абстракции», лишено каких-либо характеристик и эпитетов, в которых тот не нуждается.

«Мы подготовили ретроспективную выставку, этим она отличается от экспозиции, которая состоялась в Праге в 2012 году и которая ориентировалась на ранние этапы творчества Купки, показывая переход от фигурального искусства к нефигуральному. Здесь, в Вальдштейнском манеже, спустя долгие годы, представлены все аспекты его творчества», - говорит куратор выставки Анна Правдова.

Большую часть своей жизни Купка творил во Франции. Именно поэтому многие чехи стали знакомиться с его творчеством уже в более зрелом возрасте.

«Несмотря на то что Франтишек Купка, наверное, самый известный в мире чешский художник, во время тоталитаризма он был местной публике практически незнаком. О нем не говорили в прессе, не писали в газетах, о его таланте догадывался лишь узкий круг знатоков искусства. Автором первой монографии, посвященной творчеству Купки, стала в 1968 году историк искусства Людмила Вахтова. Книга была переведена на английский язык. Она до сих пор остается главным источником информации о Купке», - уточняет Правдова.

Во время подготовки пражской выставки Национальная галерея тесно сотрудничала с французскими и финскими искусствоведами. Среди экспонатов есть малознакомые картины Купки из Центра Помпиду, а также Финской национальной галереи.

Раньше Праги, ретроспективная выставка Купки прошла в Гран-Пале в Париже.

«Экспозиция в Париже имела огромный успех. Пресса о ней отзывалась очень положительно, публика также осталась в восторге. Те, для кого Купка был, прежде всего, символом абстракции, получили возможность познакомиться с ним поближе. Выставлялись его карикатуры начала прошлого века, а также работы, написанные в стиле символизма, которые не так известны. Купка был также талантливым иллюстратором», - сообщила французский искусствовед Бриджит Леаль.

Выставка «Франтишек Купка 1871 – 1957 гг». проходит в Валдштейнском манеже до 20 января 2019 г. Вход для посетителей: ежедневно с 10 до 18 часов, в среду – с 10 до 20 часов.



С пражской выставки Франтишека Купки открывается осенний сезон экспозиций Национальной галереи.

«Все последующие экспозиции будут каким-то образом связаны с французской культурной и интеллектуальной средой. Какова причина такой подборки? Мы хотим, таким образом, отметить столетие возникновения самостоятельной Чехословакии, чья самобытность тесно связана с Францией, с ее политическими, культурными и интеллектуальными элитами», - объясняет директор Национальной галереи Иржи Файт.