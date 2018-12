Фонд «Хартии-77» и Франтишек Яноух против «взбесившегося режима Гусака»

«Одна из шведских организаций решила наградить премией Monismanien движение «Хартия-77». В декабре 1978 года я получил премию и открыл счет, который назвал Фонд «Хартии-77». С этого счета я начал постепенно переводить деньги, относящиеся к премии, спикерам "Хартии"», – вспоминает Франтишек Яноух в интервью «Чешскому Радио».

Физик-ядерщик, которому в этом году исполнилось 87 лет, был в ЧССР одной из ключевых фигур диссидентского движения. Отец, увлеченный русской культурой, настоял, чтобы сын изучил русский язык, и после войны Франтишек учился в старших классах в русской школе. Высшее образование он получал в СССР – окончил физфак Ленинградского университета и аспирантуру МГУ, где в 1960 г. защитил кандидатскую. В Москве наблюдал за «оттепелью», в качестве переводчика побывал в Киеве, Баку, Ереване, Сочи и даже на Памире.

В ЧССР Яноух работал физиком-теоретиком, стал одним из основателей Европейского физического общества, активно участвовал в общественных процессах Пражской весны. В 1970 году, когда в стране шла нормализация, он был исключен из компартии, после самовольной поездки в Новосибирск уволен с работы, ему запретили преподавать в Карловом университете. Международная поддержка позволила ученому уехать за рубеж – он стал приглашенным профессором Королевской академии наук Швеции, преподавал в десятках университетов Европы, США и Азии.

В 1975 году власти ЧССР лишили его гражданства, через несколько лет он стал подданным Швеции, оставаясь спикером «Хартии» и продолжая поддержку диссидентского движения на родине. Он помогал самиздату, занимался изданием чешской литературы на Западе, выступал в поддержку находившегося в ссылке Андрея Сахарова.

«Мы обратились с призывом, и неожиданно деньги начали поступать, поскольку люди хотели что-то противопоставить этому беснованию режима Гусака, этим арестам. Так что всем, кто сталкивался с проблемами, мы начали посылать деньги», – рассказывает Яноух о первых шагах Фонда.

«Арест инакомыслящих, приговоры судов до 5 или до 6 лет. Конечно, уже не было виселиц, пожизненных заключенный, урановых рудников уже не было, но этого было достаточно. Но главное, происходило массовое увольнение с работы интеллигенции, технической интеллигенции за то, что они осмелились сказать то, что думали, и то, что было очевидно. И это имело массовые размеры – это были сотни тысяч человек», – вспоминал о нормализации Франтишек Яноух в интервью «Радио Свобода».

В мае 1979 г. он обратился к известным деятелям науки и культуры в Швеции и других странах, призывая поддержать своим именем это начинание. На призыв откликнулся писатель Артур Миллер, председатель Международного ПЕН-клуба, шведский писатель Пер Вестберг, итальянский физик Джакомо Морпурго и многие другие.

Председателем Фонда стал сам Франтишек Яноух, который остается им до сих пор. После «бархатной» революции ему было возвращено чехословацкое гражданство. Еще в 1987 году физику удалось приехать в Советский Союз, где он встретился с Андреем Сахровым и Сергеем Ковалевым, побывал в Новосибирске.

В 1992 г. Яноух возглавил делегацию Чехословакии в ОБСЕ, а с 1996 по 2000 г. выступал представителем Евросоюза в Киеве при реализации проекта «Украинский Научно-Технологический Центр» (The Science and Technology Center in Ukraine) – международной межправительственной организации по предотвращению распространения знаний и опыта, связанных с оружием массового уничтожения.

В 1989 г. Фонд «Хартии-77» переехал в Прагу, превратившись в благотворительную организацию, занимающуюся помощью тяжело больным и инвалидам. В 1990 году он провел сбор денег на покупку за рубежом дорогостоящего гамма-ножа – установки для стереотаксической радиохирургии патологий головного мозга. Эта операция была необходима для спасения жизни 12-летнего Михала Будинского. Средства на счет «Миша» посылали тогда люди со всех уголков Чехословакии, и необходимые 100 миллионов крон удалось собрать. В 1992 г. гамма-нож был установлен в пражской больнице «На Гомолце».

Самой известной частью деятельности Фонда «Хартии-77» сегодня является благотворительный проект «Конто Барьеры», занимающийся помощью согражданам с ограниченными физическими возможностями.