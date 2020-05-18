Фильтруй коронавирус, пока не подоспела вторая волна!

Сотрудничество физиков и антропологов

Физики из Университета им. Масарика готовят сани летом, тем более что эксперты не исключают второй волны Соvid -19 и предупреждают о неизбежности необходимости подготовиться к следующей вспышке коронавирусной инфекции. Это предполагает укрепление тыла: потенциала медицинских учреждений и отделений интенсивной терапии, первичной медико-санитарной помощи и, несомненно, усовершенствования охранных средств. К сотрудничеству с физиками из брненского университета привлечены и антропологи, которые помогут в разработке методики новой маски.

Корректировка нановолокна с помощью плазмы

— Каким образом ученые хотят усовершенствовать свойства масок для лица?

— Речь идет о фильтре для масок. Группа физиков из числа сотрудников природоведческого факультета Университета им. Масарика исследует возможности корректировки нановолокна с помощью плазмы, т. е. ионизированного газа. Нановолокна наносятся на ткань подкладки. С целью улучшения механических свойств и более тесного прилегания к лицу ткань приходится ламинировать. Однако ученые в будущем хотели бы избежать необходимости процесса ламинирования, заменив эту технологию плазменной. «В плазменной камере обрабатываются как ткань подкладки, так и наночастицы», — пояснил директор исследовательского проекта Давид Павлиняк.

— Физикам обещана конкретная финансовая поддержка?

— Да, несколько проектов, в том числе улучшение качества фильтра, поддержит Технологическое агентство Чешской Республики, как сообщила информагентству ČTK пресс секретарь университета в Брно Teреза Фойтова. Ученые уже получили 760 тыс. крон (свыше 30 тысяч евро).

— Что чешским физикам на данном этапе удалось выяснить?

— Проводились уже испытания в лабораторных условиях, которые обнадеживают. Сейчас ученым важно понять, насколько перспективна такая бизнес-идея с точки зрения поточной организации производства, и проверить технические характеристики таким образом усовершенствованной медицинской маски с соответсвующим микробным барьером. Маски должны подвергнуться также бионагрузке и пройти испытания, чтобы выяснить, насколько долго они сохраняют свои защитные свойства в обычной среде при нормальной температуре.

— Какова роль антропологов в новых проектах?

— Группа антропологов вместе с коллегами из Чешского технического университета в Праге (ČVUT) разрабатывает новый прототип респиратора для индивидуальной защиты детей и молодежи. Помимо этого, они планируют создать методику выбора правильного размера и типа маски-респиратора.

— Каковы временные рамки и ресурсы проекта?

— Данный проект ограничен двумя месяцами, на его реализацию Технологическое агентство выделило 130 тыс. крон.

«В нашем распоряжении имеется большая база данных моделей лица, созданных с помощью 3D печати. Опираясь на эту документацию, мы программируем в испытательном режиме виртуальный, а также уже и реальный прототип маски-респиратора для детей и подрастающего поколения от четырех до 18 лет. Наша группа должна также правильно установить возрастную границу, когда молодые люди могут пользоваться охранными средствами, предназначенными для взрослых»,

— рассказала руководитель научно-исследовательской группы Петра Урбанова.

Избежать ошибок при выборе защитных масок

— На упаковке масок приводятся прежде всего «большой» L/XL и «малый» S/M размеры, разве этого недостаточно, чтобы подобрать свой?

— Многие в ходе эпидемии столкнулись с тем, что размеры масок разных производителей могут oтличаться, а главное неплотно прилегать к лицу. не говоря о том, что в интернете продаются под видом медицинских масок гигиенические изделия, поэтому ученые из Брно хотят максимально упростить данный выбор и помочь избежать ошибок. Маска стала самым модным аксессуаром года, при этом некоторые забывают о том, как важно избежать ошибок при их выборе и ношении.

«Обычно рекомендуется при покупке учитывать несколько показателей, а мы хотим создать алгоритм, который благодаря фотографии из мобильного телефона без промедления порекомендует не только размер, но и вид маски», — рассказала Урбанова.

Музей Полиции в Праге собирает коллекцию экспонатов в виде масок

— Между тем как ученые озадачены совершенствованием масок, Музей Полиции в Праге стал инициатором собрания такой уникальной тематической коллекции?

— Да, сотрудники музея призывают граждан прислать интересные и собственноручно изготовленные защитные маски, так как хотят собрать оригинальную коллекцию в качестве основы будущей экспозиции. «Как символ этого времени, маски заслуживают внимания не только наших современников, но и будущих поколений. Поэтому мы решили обустроить экспозицию», — сообщается в пресс-релизе столичного музея.

К слову, пока «Чешская почта» еще готова пересылать маски бесплатно на условиях, определенных 19 марта после введения ограничительных мер, если таковые находятся в конверте с прозрачным окошком. Отправитель должен написать на конверте слово «маски».

В проекте может участвовать кто угодно, адрес музея: Muzeum Policie České republiky, Ke Karlovu 453/1, 120 00, Praha 2.