Фиктивные браки в Чехии участились

На первом месте, тем не менее, в этом рейтинге стоят граждане Турции, стремящиеся получить возможность въезда на территорию ЕС и получения вида на жительство. «Во многих случаях речь идет о лицах, которые обязаны покинуть территорию Чешской Республики. Заключив фиктивный брак с гражданками Чехии, они получают возможность легализовать свое пребывание в стране. За один месяц мы проверяем примерно двадцать таких случаев. Часть чешек заключает брак на бумаге, а не по факту, с целью улучшения собственного благосостояния, однако существует также ряд гражданок Чехии, доверием которых иностранцы злоупотребили»,

– сообщил «Чешскому Радио» Владимир Такач из Дирекции Полиции по делам иностранцев.

Подобные случаи зарегистрированы также в Польше и Словакии. В организации фиктивных браков, по информации Национального центра по борьбе с организованной преступностью, участвуют преступные группировки. Браки регистрируются не только в самой Чехии, но и за рубежом, что открывает путь мнимой второй половинке к оформлению документов на ПМЖ на территории ЕС.

«Доказать факт фиктивной регистрации отношений весьма сложно, потому что женщин не вывозят в принудительном порядке за границу, а, наоборот, платят им за подобные услуги немалое финансовое вознаграждение. Некоторые из чешек остаются за рубежом и нередко начинают заниматься проституцией в ночных клубах»,

напоминают сотрудники Национального центра по борьбе с организованной преступностью. Случается, что фиктивный брак реально заключает одна из сторон, не ставя об этом в известность другую сторону.

Эксперты также обращают внимание на участившиеся попытки русскоязычных криминальных элементов стать гражданами стран Евросоюза, в том числе чешскими. Это позволяет им не только свободно передвигаться внутри ЕС, но и избежать депортации на родину. «Для получения чешского гражданства они стремятся подкупить чиновников низшего и высшего звена, а также политиков на региональном и общереспубликанском уровне», сообщается в докладе Центра.

В такой ситуации на людей, заключающих брак с иностранцем из так называемой третьей страны, видимо, автоматически падает тень в категорию подозрительных, считают сотрудники некоторых некоммерческих организаций. Они предупреждают, что следует избегать огульного смешения мигрантов, которые хотят бежать из своей страны, и иностранцев, которые строят свои личные отношения с чешскими партнерами на искренней любви и уважении.

Число смешанных браков с 2010 г. возросло на 20%

Как сообщают многие молодожены, заключившие брак с иностранцем из так называемых третьих стран, то есть государств, не входящих в ЕС, для получения разрешения на пребывание в ЧР («Резидентской карты члена семьи гражданина ЕС») им приходится отвечать на неловкие и подчас нетактичные вопросы личного характера. Несмотря на то, что чиновники не имеют права задавать вопросы, касающиеся совместной интимной жизни пары, многие из новоиспеченных молодоженов таковые выслушивают. «Они подталкивают к сообщению интимных сведений о себе», сообщила газете ЛН украинка Настя, которая познакомилась с будущим мужем, чехом, во время учебы в пражском вузе.

Число браков между гражданами и гражданками ЧР и иностранцами с 2010 года возросло почти на 20%. Чешки, выходящие замуж за иностранцев, чаще всего останавливают свой выбор на словаках, немцах и британцах, тогда как их сограждане, решившие сочетаться законными узами с иностранками, по большей части, считают самыми желанными половинками, помимо словачек, украинок и русских. И именно невестам последних двух национальностей может омрачить начало совместной жизни ощущение, что они попали под подозрение органов охраны правопорядка.

«Очень часто интернациональные пары сталкиваются с тем, что сотрудники Министерства внутренних дел ведут себя по отношению к ним, как будто бы они оформили фиктивный брак. Некоторые молодожены не могут обрести уверенности в том, что допросам со стороны МВД настал конец, на протяжении года. В ходе допросов полицейские отдельно подробно опрашивают каждого из супругов о деталях знакомства, совместной жизни, в том числе о цвете и рисунке постельного белья, меню приготовленном ими на ужин в последний раз. Потом сравнивают ответы мужа и жены. Наряду с этим сотрудники Полиции по делам иностранцев совершают неожиданные для супругов проверки по месту их жительства, в ходе которых они могут опрашивать соседей»,

– сообщила газете Lidové noviny Луцие Дитрихова из Центра по интеграции иностранцев. По действующим правилам, МВД должно принять решение о предоставлении права на проживание до 60 дней с момента подачи заявления, однако сотрудники не укладывается в сроки, oтмечает Л. Дитрихова. Она, как и ее коллеги, напоминает, что клиенты вправе сами решать, до какой степени раскрывать свою личную жизнь. Однако по мнению некоторых социальных работников, иностранцам из третьих государств «рекомендуется в собственных интересах ответить на все вопросы чиновников».

