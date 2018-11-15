Фестиваль украинского кино – фильмы на любой вкус

В рамках кинофорума будут представлены фильмы, которые, несомненно, заинтересуют и знатоков кинематографа, и обычных зрителей. Здесь можно будет увидеть киноленты как начинающих, так и именитых режиссеров, многие которых были высоко оценены на международных фестивалях. В программу включена драма Киры Муратовой «Астенический синдром» 1989 года, которая в свое время подверглась критике партийного руководства страны и вышла лишь в ограниченный прокат, однако получила Специальный приз жюри 40-го Берлинского кинофестиваля «Серебряный медведь» (1990) и ряд других наград.

В официальном открытии участвовал посол Украины Евгений Перибийнис, заместитель директора Государственного фонда кинематографии Украины Сергей Неретин и актер Сергей Степанский – исполнитель главной роли в кинокартине «Вулкан». О развитии украинской культуры гостям фестиваля рассказал Евгений Перибийнис: — Несмотря на то, что Украина несет огромные экономические и человеческие потери, связанные с агрессией Российской Федерации, культурная жизнь в Украине не остановилась. Напротив – я бы сказал, что у нас открылось второе дыхание. И это является своеобразным ответом, художественным и культурным ответом на российскую агрессию. Ответ, который доказывает, что Украина существует, украинская культура существует и украинский язык существует.

На фестивале будет показана дебютная картина Антонины Ноябревой «Герой моего времени». Документальную ленту «Малевич» о жизни великого художника представит режиссер Дмитро Джулай. Фестиваль посетят, Зрителей также ждет встреча с Ярославом Федорчуком, ведущим актером Львовского молодежного театра имени Леся Курбаса, Валерием Антонюком, снявшимся в драме «Донбасс» и Максимом Самчиком, сыгравшим центрального героя в фильме «Когда падают деревья». Основная программа фестиваля, представляющая в первую очередь современные украинские фильмы, будет дополнена сопроводительными мероприятиями. О целях фестиваля рассказал посол Украины Евгений Перибийнис: — В этом году мы привезли, наверное, лучшее, что было создано украинскими кинематографистами за последний год. Но, пожалуй, главное, что я хотел бы отметить: сегодня в Праге – как и на всех остальных украинских и международных кинофестивалях – мы вспоминаем режиссера Олега Сенцова. Лозунгом нашего фестиваля являются слова «Свободу Олегу Сенцову!» – это требование освободить украинского режиссера, который все еще незаконным образом заключен в российской тюрьме. Я очень надеюсь, что голос международной общественности и в будущем будет силен, что мы будем добиваться освобождения Олега.

Праздничное открытие фестиваля состоялось в среду 14 ноября в кинотеатре Atlas, была показана дебютная картина режиссера Романа Бондарчука «Вулкан», мировая премьера которой состоялась 1 июля 2018 года на Международном кинофестивале в Карловых Варах в конкурсной программе «К Востоку от Запада». Лента уже получила несколько высоких фестивальных наград, в том числе за лучшую режиссуру на международном фестивале в Алматы, главный приз на Международном кинофестивале «Золотой абрикос» в Ереване и награду на Международном фестивале Dragon Film в Пинъяо (Китай). О развитии украинской кинематографии рассказал заместитель директора Государственного фонда кинематографии Украины Сергей Неретин: — Наш кинематограф активно развивается, мы переживаем некий Ренессанс. У нас снимают множестве фильмов самых разных жанров – от боевиков, комедий и военных драм до авторских картин. Не знаю, как обстоят дела с чешским отечественным кинематографом, но в Украине фильмы местного производства начинают вытеснять голливудские. Эта осень особенно богата интересными премьерами – практически каждую неделю в кино выходит картина украинского производства. И я очень рад, что теперь и вы сможете посмотреть новинки украинского кинематографа.

Сюжет картины «Вулкан», открывающей фестиваль, повествует о молодом человек по имени Лукас, который является членом миссии ОБСЕ. Герой отправляется на границу оккупированного Крыма и оказывается в искривленной реальности, где не всегда понятно, что правда, а что мираж. Его приютил в своем доме местный житель по имени Вова, который и сам не до конца понимает, зачем помогает чужаку. В этих странных местах, где каждый день может стать последним, Лукас получает шанс переосмыслить свое существование и начать жизнь заново.

Картина была положительно встречена на множестве международных фестивалей по всему миру. А каковы впечатления от фильма у пражских зрителей? — Я участвовала в переводе фильма на чешский (написании субтитров), и эта картина мне сразу очень понравилась. Мне кажется, она очень точно передает то, что сейчас происходит в Украине – не исторические события, а, скорее атмосферу, быт и менталитет местных жителей. Фильм в целом завораживает. Мне кажется, что у украинского кинематографа есть шанс завоевать симпатии чешских зрителей – конечно, многие картины очень авторские, они могут быть непонятны на первый взгляд, но они интересны и атмосферны.

Среди зрителей было множество людей, которые не являются коренными жителями Чехии, но которые уже много лет живут в этой стране. В то же время они не понаслышке знакомы с ситуацией в Украине и с украинской культурой. Каково их впечатление от картины Романа Бондарчука? — Фильм мне очень понравился. Мне кажется, что я очень хорошо понимаю, что хотел сказать режиссер, потому что я сам родом именно из той части Украины, где происходили съемки фильма. И я думаю, что чешскому зрителю это тоже будет очень интересно, поскольку в последнее время очень вырос к Украине и к путешествиям по Украине.

Впереди еще пять фестивальных дней. Показы и встречи с деятелями украинского кинематографа будут проходить в кинотеатрах Atlas, Ponrepo и Evald до 20 ноября. Цена билетов – 80 крон.