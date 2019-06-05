Фестиваль театрального искусства: Уйми в коленях дрожь, и на колени встанет зритель!

С 1967 года Quadriennale представляет жителям чешской метрополии новые тренды в области театрального искусства. Это самый крупный международный фестиваль, охватывающий все области сценографии: от мастерства постановки до костюмов, светового и звукового дизайна, декораций, грима и прочего. Основой программы являются национальные экспозиции из 79 стран. Посетители Quadriennale могут мысленно попутешествовать по всему миру и увидеть самые актуальные тренды мирового театрального искусства. О том, в чем будет состоять особенность нынешнего фестиваля, рассказала его художественный директор Маркета Фантова:

— В этом году пройдет необычная выставка, которую подготовила творческая группа Okolo. Наш фестиваль постоянно растет, а мест для проведения мероприятий катастрофически не хватает. Отсюда и появилась идея организовать выставку в небольших автофургонах – в них будут транслироваться короткометражные фильмы, посвященные театру и сценографии. Все они будут тематически разделены.

И в этом году фестиваль пройдет сразу в нескольких местах, в основном в исторической части города. В центре Праги состоятся многочисленные выставки, как под открытым небом, так и в помещениях, демонстрации театральной архитектуры, различные перформансы, студенческие мероприятия, семейные акции и живые выступления. А где расположится основная площадка фестиваля?

— Главный зал Выставочного комплекса в Голешовицах станет центром, местом встреч и сердцем Quadriennale. Прошлый фестиваль завладел всей Прагой: спектакли, выступления, выставки и мастер-классы проходили по всему городу. Однако был и недостаток, который мы в этом году хотим исправить: не было центра фестиваля, не было места встреч, где можно было познакомиться с участниками, детально изучить программу, просто пообщаться. Мы решили организовать такой центр в Выставочном зале в Голешовицах. Это будет не только дискуссионная площадка, здесь пройдет и ряд мероприятий: лекции, мастер-классы и специальные показы моделей одежды, на которых можно будет увидеть сценические костюмы. В задней части зала будет обустроено кафе. В течение всего фестиваля здесь можно будет увидеть выставку, посвященную архитектуре театрального пространства.

Узнать всю программу фестиваля можно на сайте. Кроме традиционных мероприятий, выставок, спектаклей и мастер-классов в этом году будет открыта особая секция под названием, которая будет посвящена истории спорных географических территорий: например, острову Кипр и Донецкой области. О том, как будет представлен Донецк, рассказала Маркета Фантова:

— При создании этой секции мы сотрудничали с украинской творческой группой Izolacia из Донецкой области. С ними связана необычная история. Их активисты собирали предметы искусства, оставшиеся в Украине после распада СССР, и экспонировали в огромном выставочном зале, которое они оборудовали в помещениях бывшего завода. Однако когда на территории Донецка начались боевые действия, люди стали использовать эти предметы для строительства баррикад или даже делали из них мишени для стрельбы. Активистам группы Izolacia удалось переправить их в Киев. В рамках пражского Quadriennale они представят часть экспонатов из Донецкой области, а также подготовят мастер-класс на тему «Пропавшие дома, пропавшие люди».

Одним из наиболее ожидаемых мероприятий Quadriennale станет аудиовизуальный спектакль, который состоится в подземном гараже Национального театра. Гостям фестиваля выдадут специальную технику с наушниками и 3D очками, благодаря чему они смогут отправиться в волшебное путешествие и, возможно, сами станут частью некой истории.

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