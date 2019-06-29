Фестиваль Quadriennale 2019: На (п)остановке театрального трамвая

В рамках театрального мира Quadriennale можно посетить отдельные островки выставочные стенды гостей из разных стран. Свой проект «Тотальный театр» нам представили участники из России – авторы и художники Мария Павленко и Ника Дундуа, а тажке техннический директор Эндрю Фрибург. Первой о проекте рассказала художник и куратор стенда Мария Павленко:

— В рамках студенческой секции Quadriennale мы подготовили пространственную инсталляцию. Это макет нашего стартапного проекта по внедрению театра в городскую среду: трансляционная будка наподобие старых телефонных будок, которые раньше стояли в городе.

Более подробно о замысле и дальнейшем развития проекта рассказала Ника Дундуа:

— Суть нашего проекта в том, что театр становится частью повседневной жизни каждого горожанина. То есть вы можете, ожидая автобуса, зайти в будку и увидеть какой-то спектакль. Основной принцип – это прямая трансляция, потому что нам кажется, что главное в театре – это единство действия, когда актер и зритель одновременно переживают какую-то историю. Но вот формат может быть разный: в будке вы сможете увидеть трансляцию спектакля, который идет где-то на другом конце земли, или же постановку, которую придумал самый обычный человек – он включил камеру и играет в своей комнате. Мы готовы к сотрудничеству и развитию нашей идеи вместе с другими авторами.

Жизнь большей части выставочных стендов и экспонатов не ограничивается пражским Quadriennale. Некоторые авторы привозят в Прагу уже прославившиеся за рубежом инсталляции, для других этот фестиваль – первый шаг на пути к успеху. Какие задачи ставят перед собой молодые художники? Рассказывает Мария Павленко:

— Еще одна цель нашего проекта – это демократизация театра. Во-первых, спектакль сможет увидеть любой горожанин, проходящий мимо будки. Во-вторых, это свободная площадка для молодых художников, режиссеров, актеров, которые могут реализовать себя. Также мы меняем сам процесс похода в театр: избавляемся от традиционного посещения большого красивого здания в большом красивом наряде, со всеми обязательными сопровождающими пунктами типа шампанского в антракте и оставляем просто встречу непосредственно со спектаклем. Это такая немного случайная встреча, потому что схему и способ трансляции мы оставляем за режиссером, за художниками, которые будут с нами сотрудничать. Так что спектакль может идти неделю или всего один раз, и мы не всегда знаем, когда именно он будет транслироваться. То есть, возможно, это будет такой тайный спектакль, о котором никто не знает, но, зайдя в будку, вы сможете его случайно увидеть. В Прагу мы привезли презентационный вариант этого проекта, чтобы найти людей, с которыми мы сможем в дальнейшем сотрудничать. В нашем каталоге есть отрывная страничка-анкета, куда можно вписать свои персональные данные и оставить в специальном почтовом ящике, и мы свяжемся с откликнувшимися.

Многие заграничные стенды, представленные в пражском выставочном комплексе Голешовице, весьма экзотичны. А вот российский стенд неожиданно оказался типично пражским. Задумку авторов объяснил Эндрю Фрибург:

— Наш демонстрационный вариант спроектирован под пражскую трамвайную остановку. Сама будка с проекцией стеклянная, хрупкая, но вся обстановка – знак городского транспорта, скамейка, граффити — это отсылка к Праге. И, мне кажется, это именно то, чего не хватало в остальных объектах на выставке.

Тему взаимосвязи города, театра и фестиваля в задумке и создании стенда продолжила Ника Дундуа:

— Наша задача была воссоздать документальную реальность Праги, а именно трамвайную остановку на Вацлавской площади, потому что с этим связан также и спектакль, который режиссер Андрей Стадников поставил специально для нас: речь в нем идет о Праге, о Вацлавской площади, о Яне Палахе. Наш проект создает внутри городской среды, всем нам хорошо известной, параллельную театральную реальность: вы знаете, что есть сеть этих будок и что там постоянно происходит действие спектакля. И таким образом вы как бы существуете в двух реальностях: в своей привычной городской и в театральной. Это тоже нам кажется чем-то интересным и новы

— Как уже сказала Ника, спектакль поставил молодой российский режиссер Андрей Стадников, он здесь, в Праге, постоянно контролировал, как спектакль исполняется. Постановка состоит из двух частей: видеочасть, которая транслируется в будке, и лайф-первоманс, который исполняет Анастасия Великородная, московская актриса мастерской Брусникина. Изучая историю Яна Палаха, мы пришли к феномену политических самосожженцев ХХ века, в видеочасти спектакля мы касаемся шести таких историй из разных стран, - дополнила Мария.

Рассказывая о постановке и создании стенда, молодые художники упоминали Ги Дебора – французского философа, историка, писателя и режиссера, идеи которого оказали влияние на культуру и политику в Европе и США. Ему принадлежит концепция психогеографии – теория о влиянии городской среды на психологию человека. Мария Павленко пояснила, какие именно идеи Ги Дебора привлекли внимание их творческой группы.

— Кроме теории психогеографии я бы хотела сделать акцент на его работе «Общество спектакля», рассказывающей о том, что современное общество существует в неком спектакле, из которого ему трудно выбраться. Здесь спектакль используется в негативном смысле как нечто предопределенное, срежиссированное кем-то извне – не метафизически, а кем-то, кто следит за жизнью общества. Мы пытались найти путь, как с помощью спектакля выйти из спектакля, как странно бы это ни звучало, то есть как освободиться от автоматизма существования, от общепринятых реакций, формул чувств и систем ассоциаций.

— Феномен жизни в городе, о котором писал Ги Дебор, заключается в том, что, выходя с утра из дома и доезжая до пункта назначения, мы в какой-то степени телепортируемся и не замечаем реальности вокруг. Мы абстрагируемся от всего существующего, проходя по знакомому маршруту, и просто попадаем в точку В. В момент нашего путешествия по пространству мы в этом пространстве не существуем, а существуем в каком-то своем внутреннем мире. Когда мы с Машей придумывали проект, нам казалось, что театр как нечто, рождающее реальное действие, способен этот алгоритм разрушить. Поэтому мы и решили внедрить театр в ежедневную городскую реальность, чтобы какое-то реальное действие побуждало человека существовать в реальном пространстве города, а не абстрагироваться и уходить в себя, - добавляет Ника Дундуа.

Проект молодых российских сценографов не ограничивается одним выставочным стендом, он развивается благодаря театральной постановке, подробнее о которой рассказала Мария:

— Наш спектакль является памятником тем поступкам, о которых в нем говорится, новым проявлением коллективной памяти – общественной и исторической. Нам показалось, что театр – это постоянно обновляющийся способ помнить и нести в душах, сердцах и умах какие-то важные для человечества вещи. И не как отлитые в бронзу памятники – раз и навсегда закрепленные, решенные и конечные, а как некое средство, через которое память может постоянно обновляться и оставаться живой субстанцией.

Трамвайная остановка, хорошо знакомая и привычная для всех жителей Праги, вызывала любопытство посетителей: что она делает в выставочном зале и какое имеет отношение к театру? О проектировании этого стенда рассказал Эндрю Фрибург:

— Мы приезжали сюда еще в марте, чтобы не только изучить трамвайные остановки, но и подготовить материал, на котором строится спектакль. В видео, которое транслируется в будке, можно посмотреть, как мы проходили маршрут по знаковым местам, известным по фотографиям с Вацлавской площади, которые мы рифмовали с историями самосожженцев.

Хотя стенд создавался в Москве, он точь в точь передает и внешний вид остановок пражского транспорта, и их атмосферу. Все точно, кроме одной детали – ярко-желтого почтового ящика, прикрепленного к табло с расписанием. Мы спросили Марию, откуда же он здесь взялся.

— Почтовый ящик действительно не является элементом пражской остановки. На нем даже написано «Почта России». Но это именно то, о чем я вам рассказывала: в каталоге есть анкета, которую надо заполнить и положить в этот самый почтовый ящик. Как Эндрю уже сказал чуть раньше, нам хотелось «впустить» в выставочное пространство саму Прагу, поэтому акцент в своем стенде мы сделали именно на стоящих по всей столице красных остановках. А вот надпись «Свободу Ивану Голунову» появилась два дня назад, когда ситуация стала особенно острой.

Пражский фестиваль Quadriennale дает возможность театралам всего мира и других посмотреть, и себя показать. О том, какую реакцию вызвал у посетителей российский стенд, рассказала Мария Павленко:

— У нас была целая коллекция реакций, которые наблюдала наша актриса, так как в первые дни она играла каждые два часа. Некоторые люди подходят и уходят сразу, не пытаясь вникнуть в то, что происходит. Некоторые были тронуты ее игрой: она очень эмоционально рассказывала здесь, сидя на скамейке, о самосожжения Яна Палаха, очевидцем которого стала. Многие не могли сдерживать восторга, некоторые расспрашивали о подробностях этой истории и о том, почему мы взялись за эту тему. Просто кто-то приходит сюда за развлечениями, а наш павильон не такой. Но зато у него есть определенная глубина.

Своим опытом общения с жителями чешской столицы поделился Эндрю Фрибург:

— Самым удивительным для меня был опыт съемок. Мы шли по городу с камерой, с телефонами, вместе с актрисой, читающей текст, и никто на нас не обращал внимания. Горожане настолько погружены в свою реальность, что никто от нее даже не очнулся. Ни в метро, ни на площади, где мы мешали туристам, никто не оглянулся, не удивился съемочной команде. То есть наше «общество спектакля» даже не удивляется спектаклю, проходящему на улице.

Фестиваль Quadriennale длится чуть больше недели, за это время можно понять, что больше всего интересует современного зрителя, какие стенды кажутся посетителям самыми интересными. Вот что заметила Ника:

— Даже какие-то наши знакомые, близкие к театру люди, обращали внимание именно на то, что сразу бросается в глаза. Мне кажется, что очень мало людей, которые действительно готовы включаться и погружаться в какую-то более глубокую историю (такую, как у нас), если она внешне при этом ничем не удивительна. Грустно это или нет, но таков процесс.

С этим наблюдением согласен и Эндрю, который, впрочем, не пытается оценивать ситуацию, а видит в ней еще одну возможность для творческого роста и развития:

— Мне кажется, что крайне интересно с этим феноменом бороться. И мы предлагаем новый вид приобщения к театру. Так как же относиться к нашей будке? Просто как к чему-то из прошлого века или же как к видео-арту? Интересно экспериментировать с тем, как можно поменять представление о том, что может происходить наедине с объектом искусства. — Мы не пытались подстроиться под общий формат и, возможно, из-за этого проигрываем в количестве посетителей. Но для нас было главным создать некое законченное произведение искусства и сделать так, чтобы оно работало. Поэтому у него такая форма и такой тайминг: разговаривая о подобных темах, мы не хотим сокращать формат до удобной пятиминутки. Чтобы встретиться с какими-то вещами, нужна готовность потратить свое время, нужно зрительское усилие, – дополняет Ника Дундуа:

Есть ли, по мнению молодых художников, разница в восприятии и реакциях зрителей в России и Чехии? Своими впечатлениями поделился Эндрю Фрибург:

— Мне кажется, неправильно сравнивать российского зрителя и европейского. Гораздо интереснее сравнить театрального зрителя с музейным или с фестивальным. Здесь такой особый формат, где театральных зрителей впихивают практически в музейный формат, и для некоторых это может быть противоестественно. Это видно и по объектам, которые, хоть и представляют сценографию, но какие-то неоживленные, к ним очень сложно «подключиться». В то же время зрители на Quadriennale готовы всматриваться. Они привыкли к театральному процессу, где все заслуживает внимания. И нигде в мире ты не встретишь людей, готовых целых полчаса – и за деньги! – смотреть на твои макеты. Не говоря уже о таких «веселых» объектах, как трамвайная остановка.