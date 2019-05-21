Фестиваль Open House Praha позволил увидеть архитектурные сокровища, которые прячет чешская столица

Фестиваль Open House Praha распахнул двери зданий столицы, куда в обычные дни попасть невозможно. 18–19 мая 2019 года любители архитектуры могли осмотреть объекты, интересные своей исторической, урбанистической и культурной составляющей.
В дни фестиваля можно было, например, посетить виллу русофила Карела Крамаржа, дворец «Инвалидовна» (Дом инвалидов) – жемчужину эпохи барокко в районе Карлин и самый большой в мире стадион «Страгов», чьи ветшающие бетонные трибуны внесены в список памятников культуры Чешской Республики.