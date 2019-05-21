Фестиваль Open House Praha позволил увидеть архитектурные сокровища, которые прячет чешская столица

Штепанка Будкова
21-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Фестиваль Open House Praha распахнул двери зданий столицы, куда в обычные дни попасть невозможно. 18–19 мая 2019 года любители архитектуры могли осмотреть объекты, интересные своей исторической, урбанистической и культурной составляющей.

В дни фестиваля можно было, например, посетить виллу русофила Карела Крамаржа, дворец «Инвалидовна» (Дом инвалидов) – жемчужину эпохи барокко в районе Карлин и самый большой в мире стадион «Страгов», чьи ветшающие бетонные трибуны внесены в список памятников культуры Чешской Республики.

«Инвалидовна» (Дом инвалидов)

Стадион «Страгов»

Статьи на ту же тему
Гостиница «Интернационал Прага», фото: архив здания

Прага готовится к празднику архитектуры «Open House»

Академия изобразительных искусств в Праге, офисное здание в стенах бывшей паровой мельницы, Грзанский дворец, отель Интернационал, Большой…

Впервые в Праге фестиваль Open House Praha

16 и 17 мая в Праге впервые пройдет Open Hous Praha, архитектурный фестиваль. Горожане и туристы смогут посетить более трех десятков…
Инвалидовна или «Дом инвалидов» (Фото: Олег Фетисов)

Все лучшее инвалидам

Сегодня мы поговорим об интересном архитектурном объекте, который находится в восьмом пражском районе Карлин. Этот объект называется Инвалидовна.…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL