Фестиваль «Один мир»: Аскольд Куров и его картина «Новая» - фильм, который не покажут в России

Режиссер Аскольд Куров не в первый раз становится гостем и участником фестиваля документального кино «Один мир». Он привозит сюда свои картины, которые открыто и ясно говорят о самых болезненных и потому самых замалчиваемых темах современной России. К наиболее известным его лентам относятся «Дети 404» о проблемах ЛГБТ-подростков, а в 2017 году он представил здесь картину «Процесс: Российское государство против Олега Сенцова». В этом году зрители могут увидеть его новый фильм, подробности о котором режиссер рассказал в интервью Радио Прага:

— Фильм называется «Новая», что является сокращенным названием «Новой газеты» – одного из самых первых изданий постсоветской России и в то же время, к сожалению, одного из последних, оставшихся на сегодняшний день. Из-за того, что в стране меняется политическая система, независимых средств массовой информации остается все меньше, как и свободы слова. В «Новой газете» работают журналисты, которые проводят самые громкие расследования, связанные с Чечней, с защитой прав человека, с коррупцией, со сбитым малазийским боингом, с панамскими офшорами и так далее. Это люди, которые ничего не боятся, и нередко им приходится платить за это самую большую цену. С начала 2000-х годов шесть человек – пятеро журналистов и один адвокат «Новой газеты» – были убиты. Фильм рассказывает о жизни редакции изнутри: я провел полтора года с этими людьми, наблюдая, как они работают, как они живут.

О проблемах независимой журналистики и свободы слова в России сегодня знают многие. В стране принимаются законы, призванные максимально ограничивать распространение информации: достаточно вспомнить недавний законопроект и уже произошедшие аресты за репосты в соцсетях. По словам Аскольда Курова, в процессе съемок он не столкнулся ни с какими крупными неприятностями, основную проблему он видит в другом:

— Главная сложность в том, что этот фильм практически невозможно показать в России: там постоянно ужесточаются законы, связанные с возможностью публичного показа. Существуют так называемые прокатные удостоверения, и для того, чтобы я мог показать (пусть даже в некоммерческом формате) свой фильм, мне необходимо это удостоверение получить в Министерстве культуры. Эти документы они выдают нас свое усмотрение, и есть много случаев, когда они отказывают, руководствуясь какими-то идеологическими соображениями. И это еще один инструмент цензуры.

Во время пражской премьеры в зале присутствовало множество не только русскоговорящих, но и англоговорящих зрителей. Почему, по мнению режиссера, тема цензуры волнует жителей свободных западных стран?

— Как мы видим, ничто не обладает абсолютной устойчивостью. Поэтому, как мне кажется, более свободные страны могут этот фильм рассматривать как предупреждение о том, что за все демократические завоевания и ценности нужно продолжать бороться каждый день. И я надеюсь, что этот фильм будет интересен для самого широкого круга зрителей.

Если опасения создателей фильма «Новая» подтвердятся и лента не получит прокатного удостоверения в России, единственной возможностью увидеть ее станут фестивальные показы. Кроме того, наиболее успешные фестивальные картины часто потом включаются в программу обычных кинотеатров. Какой тур по Европе ожидает картину «Новая»?

— Показ на фестивале «Один мир» – это мировая премьера фильма. Следующий европейский показ пройдет в Голландии на фестивале Movies that matter («Фильмы, которые что-то значат»), это будет голландская премьера и состоится она через неделю после чешской. Про остальные показы пока ничего не знаю, но очень надеюсь, что у фильма будет успешная фестивальная судьба.

Бесспорно, цензура как способ подавления свободного слова стоит в одном ряду с другими репрессивными мерами государства. Защитить право на самовыражение, возможность говорить правду – задача непростая. Может ли кинодокументалистика внести в эту борьбу свою лепту, повлиять на сложившуюся ситуацию и помочь свободной журналистике?

— Может взволновать общественность, но повлиять на политическую ситуацию – нет. Российская власть в последние годы показывает, что ей абсолютно наплевать на общественное мнение, на мнение средств массовой информации, обычных граждан... Власть превращается непробиваемого монстра. Но я считаю, что это не значит, что нужно прекращать сопротивление. Я верю в то, что это обязательно принесет результаты и в конечном итоге что-то изменится. С одной стороны, без свободной журналистики невозможно изменить политическую ситуацию, а с другой – политическая ситуация очень сильно ограничивает журналистику. Это взаимосвязанные, закольцованные вещи. У меня нет иллюзий, что свободная журналистика может напрямую изменить положение в стране. Я думаю, что и журналистика, и документальное кино могут оказать влияние на отдельных людей, которые, в свою очередь, смогут оказать влияние на общую ситуацию. Но это очень большая и длительная работа.

Аскольд Куров признался, что уже сейчас работает над новым проектом. Подробности раскрывать он пока отказался, однако пообещал, что приложит все усилия, чтобы в ближайшем будущем представить пражским зрителям очередную интересную картину.