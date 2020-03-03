Фестиваль «Один мир» 2020: Нельзя оставаться равнодушными!

Девизом фестиваля стала поговорка Аž naprší a uschne, аналог которой по-русски будет звучать как «после дождичка в четверг». Дословный перевод с чешского — «когда пройдет дождь и все просохнет», что, по мнению организаторов фестиваля, отражает сегодняшнюю экологическую ситуацию: в Чехии (как и во всей Центральной Европе) становится все суше, а с водой люди обращаются крайне безответственно. Подробнее о девизе и идее фестиваля рассказал генеральный директор Ондржей Каменицкий:

— Показывая фильмы о климатическом кризисе (но и не только о нем), мы хотим рассказать, насколько глобальна это проблема, и отобразить ее последствия в разных странах мира. Мы хотим не просто привлечь внимание к этому вопросу, но и начать поиск решения и вдохновить на конкретные шаги жителей всех 36 чешских городов, где проходит фестиваль. Нельзя оставаться равнодушными! Решать эти проблемы нужно сегодня, сейчас, а не «после дождичка в четверг».

Тематическую направленность мероприятия отражает и рекламный ролик фестиваля: на фоне архитектурных памятников принимающих фестиваль городов через лес бежит олень, затем лес постепенно превращается в пустыню, а олень — в верблюда. Именно так может выглядеть чешский пейзаж через несколько лет, считают организаторы фестиваля, если мы ничего не начнем делать для окружающей среды. Как отметил Ондржей Каменицки, и организаторы, и гости стараются на своем примере показать ответственное отношение к экологии:

— Мы понимаем, что вопрос изменения климата надо решать другим людям и на другом уровне, нежели в рамках кинофестиваля, однако мы хотим быть примером и мотивировать остальных к более ответственному подходу к окружающей среде. Эти убеждения разделяют также и гости фестиваля, многие из которых, чтобы добраться до Праги, в этом году выбрали наземный транспорт (автобусы и поезда) вместо самолетов, которые оставляют огромный углеродный след. Копии фильмов мы теперь также заказываем и пересылаем не почтой, а в электронном виде. Кроме того, мы радикально уменьшили количество печатной продукции: всю информацию (включая расписание показов, мастер-классов и лекций) теперь можно найти на нашем сайте или специальном приложении.

Неотъемлемой частью фестиваля является вручение премии Homo Homini за защиту прав человека. Награда присуждается с 1994 года общественной организацией «Человек в беде» (Člověk v tísni). В этом году ее получит выдающийся таджикский юрист Бузургмехр Ёров за деятельность в области защиты прав человека и отстаивания права на справедливый суд для всех граждан Таджикистана. Подробнее — Ондржей Каменицки:

— «Человек в беде» является одним из организаторов фестиваля, ежегодно на открытии фестиваля эта организация вручает премию Homo Homini тем, кто собственными силами отважно и стойко отстаивает права человека в тех странах, где нет свободы в привычном и естественном для нас понимании. В этом году премия будет вручена таджикскому юристу Бузургмехру Ёрову. К сожалению, он не сможет приехать, поэтому награду за него получит его брат, находящейся в Польше на положении беженца. Премию Homo Homini вручит наш почетный гость — украинский кинорежиссер, бывший политзаключенный и лауреат премии Сахарова 2018 года Олег Сенцов.

Среди именитых гостей фестиваля будут также Маргот Элизабет Вальстрём (шведский политик и государственный деятель, министр иностранных дел Швеции с 2014 года по 2019 год и активистка по продвижению женщин в политику), певица Май Кхок (бывшая вьетнамская поп-звезда, которая постепенно от популярных песен перешла к авторскому стилю и оппозиции власти), украинский режиссер Ирина Цилик, кино-продюсер и защитник прав человека и свободы слова в искусстве в Казахстане Евгения Плахина, журналистка и активистка из Азербайджана Арзу Гейбулла и многие другие.

Организаторы фестиваля «Один мир» не ограничиваются темой экологии и сохранения природных ресурсов. Всего в рамках мероприятия будет показано 133 документальных фильма, 27 показов будут премьерными (21 мировая премьера и шесть европейских). Кинокартины разделены на тематические блоки. Четыре из них постоянные («Международный конкурс», «У вас есть право знать», «Чешский конкурс» и «Панорама»), остальные меняются в зависимости от тематики и направленности фестиваля. В этом году зрители смогут увидеть картины в таких категориях как «Земля тает» (центральный блок фестиваля), «Мужественность и женственность», «Пробелы в системе», «Китай мощный и немощный», «Да здравствует жизнь», «Один ноль», «У вас есть право знать» и «Диагноз».

Организаторы подготовили еще одну новинку — «Говорящее кино». Подробнее о проекте рассказала Барбора Гудечкова:

— «Говорящее кино» — это наш эксклюзивный проект: серия встреч с экспертами, которые после показа смогут представить публике свое мнение по вопросам и проблемам, затронутым в картине. Это будут режиссеры и главные герои фильмов, а также эксперты в конкретных областях. После сеанса они прочтут небольшую лекцию, а потом вместе с ведущим проведут беседу со зрителями. Дискуссии будут проходить на английском языке с синхронным переводом на чешский, а три — с сурдопереводом.

В рамках кинофестиваля пройдут мастер-классы, встречи с режиссерами и сценаристами и авторские чтения. Ежегодная программа East Doc Platform предоставит возможность познакомиться с картинами, находящимися пока на стадии разработки, съемок или монтажа. Фильмы-победители в этой категории получат как финансовую поддержку, так и помощь в дистрибуции будущих картин. Гости фестиваля смогут также посетить виртуальную выставку в центре современного искусства DOX. Подробнее ее представил Ондржей Моравец, программный директор фестиваля:

— Программа для транслирования в виртуальной реальности в программе фестиваля уже пятый год подряд, она пользуется огромным успехом. Всего в арт-центре DOX мы выставим четырнадцать проектов — некоторые из них будут интерактивными, а некоторые фильмы можно будет посмотреть через систему обзора в 360 градусов. Выставочная площадка в этом году представляет собой инсталляцию на тему высыхающего леса. Пройдя через этот почти мертвый лес, вы сможете ознакомиться с историями о том, как чувствует себя природа. Одним из фильмов, которые можно будет посмотреть в круговой проекции, станет картина «Озеро», рассказывающая о высыхании большого озера Чад.

Многие люди уверены в том, что документалистика — это отдельный вид искусства, не имеющий к популярному кинематографу прямого отношения. Однако это далеко не так: документальные картины зачастую обладают не меньшим потенциалом и увлекают зрителей так же, как игровое кино — самые захватывающие сценарии пишет сама жизнь. Поэтому в рамках фестиваля «Один мир» будут показаны три фильма, которые были удостоены номинации на Оскар в этом году. Рассказывает Ондржей Моравец:

— Какой из номинантов на Оскар откроет наш фестиваль? Это будет лента «Страна меда», рассказывающая о жизни македонских пчеловодов. Мы решили сделать исключение и поставить на открытие не премьерную картину, а фильм 2019 года, который, впрочем, получил массу наград на фестивалях по всему миру и признан одним из лучших документальных фильмов прошлого года. Он был номинирован на Оскар сразу в двух категориях — «Лучший документальный фильм» и «Лучший иностранный фильм», став первой документальной картиной, получившей номинацию в этой категории. Еще две ленты, представленные на Оскар — «Пещера» (фильм о Амани Баллур — враче из Сирии, руководившей подземным госпиталем в Восточной Гуте в 2012–2018 годах) и «Для Самы» (дело происходит в Сирии, в Алеппо: молодая студентка ведет видеодневник из полуразрушенного города). Все эти фильмы мы впоследствии будем транслировать в других городах в Чехии.

Ежегодно большой интерес публики вызывают не только иностранные гости, но и чешские кинематографисты. За победу в категории «Чешский конкурс» будет бороться одиннадцать фильмов, премьера пяти из которых состоится именно в ходе фестиваля.

— Конечно же, мы представим ряд чешских фильмов в секции «Чешский конкурс», четыре из них посвящены проблемам экологии — центральной теме нашего фестиваля в этом году. Все они очень интересны, но я хотел бы особо отметить фильм режиссера Аполены Рыхликовой «Чехи — отличные грибники», рассказ в котором ведется от лица инопланетян, наблюдающих за жизнью в Чехии и за тем, как мы относимся к родной природе. Они также отмечают такие проблемы как засуха, энергетика и промышленное скотоводство.

Доступность фестиваля для людей с ограниченными возможностями в последние годы стала обязательным условием проведения мероприятия. В этом году организаторы подчеркнули, что постарались устроить все так, чтобы фестиваль смогло посетить как можно больше людей с разными видами инвалидности — от колясочников до людей с проблемами слуха. Подробнее — генеральный директор фестиваля Ондржей Каменицкий:

— Наш фестиваль старается быть доступным для всех — церемонии открытия, закрытия и многие другие значимые акции (например, вручение премий) проходят с сурдопереводом. Все наши фильмы (даже чешские) идут с субтитрами, в некоторых случаях мы даже сделали разноцветные субтитры, чтобы зрителям было понятно, кто из героев что говорит. Входы во все здания, где проходят показы и сопроводительные мероприятия, мы постарались сделать максимально удобными. Кроме того, сами кинотеатры (часто благодаря нашей инициативе) оборудуют безбарьерный вход в залы.

Еще одна традиция фестиваля — акция «Подвешенный билет». Многим из нас сложно поверить в то, что для кого-то обычный билет в кино может быть недоступной роскошью. Так родилась идея акции «Подвешенный билет» с подзаголовком «Подари радость не только себе». Любой зритель, покупая билет в кассе, может приобрести еще один, который будет направлен в инфоцентр фестиваля в пассаже Люцерна, в городскую библиотеку на Марианской площади или в кафе организации «Человек в беде» в пассаже Langhans. Там билет получат те, кто по какой-либо причине не может приобрести его сам.