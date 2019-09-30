Фестиваль «Новый русский фильм» 2019 – смотреть, слушать и общаться

Фестиваль встречал зрителей у входа в кинотеатр Славянского дома: в фойе была открыта выставка известного фотографа Игоря Гневашева, который долгие годы работал в журнале «Советский экран» и «Советский фильм», снимая звезд советского и мирового кинематографа. На фотографиях запечатлены съемки таких легендарных картин как «Война и мир», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие. После праздничного открытия выставка «Кино как жизнь и жизнь как кино» до 3 октября будет перемещена в кинотеатр «Длабачов», где также пройдут показы фестивальных картин.

Следует отметить, что в этом году фестиваль проходит в Праге во второй раз, и сейчас девиз мероприятия – «Русский фильм новыми глазами». О его значении рассказал директор фестиваля Наталья Судленкова:

— У многих могло сложиться впечатление, что в российском кинематографе не появляется новых ярких имен, что кинематограф стоит на плечах титанов, великих кинематографистов 60-х, 70-х и 80-х, которым мы очень благодарны за их творчество. Но хотелось бы понять, какой он, новый русский фильм? И мы очень рады, что можем представить новое поколение российских кинематографистов и их преемственность с легендами советского кино, что зрители смогут увидеть много дебютеных картин. Одна из них — фильм «Двое» режиссера Тимофея Желнина — откроет наш фестиваль.

Звездные гости фестиваля – все расскажут и покажут

Среди других наиболее ярких дебютных картин – фильм «Бык», получивший на кинофестивале в Карловых Варах главную награду в секции «К Востоку от Запада». Это первая полнометражная работа молодого режиссера Бориса Акопова после окончания ВГИКа в 2016 году. Продюсер и актер Гоша Гуценко представит на фестивале сразу два, причем совершенно разных фильма – военную драму «Балканский рубеж» и романтическую комедию «Любовницы». Режиссер и актер Алескндр Галбин привез в Прагу свою новую картину «Сестренка», режиссер Дмитрий Суворов ленту «Все или ничего», актер Павел Крайнов и режиссер Антон Кириллов представят фильм «Варрава».

В целом на фестивале будет представлено вдвое больше фильмов, чем в прошлом году: 40 вместо 20, а также пройдет более двадцати пяти творческих встреч, лекций и концертов. Подробнее о представленных фильмах, а также о том, чем руководствовались организаторы при выборе картин, рассказала програмный директор фестиваля, известный российский кинокритик Мария Безрук:

— У вас есть уникальная возможность увидеть весь спект российского кинематоргарфа последних двух лет. В программе участвуют как игровые картины, так и документальные и анимационные. А что касается жанров – нет такого жанра, который не был бы представлен на нашем фестивале. У нас есть военные и исторические драмы, экранизации и архтаусы, мелодрамы и комедии, фильмы ужасов, а также семейные фильмы и мультики. То есть, абсолютно весь спектр российского кино в эти девять дней будет представлен на ваш строгий суд.

Карен Шахназаров и Павел Лунгин – о важности сотрудничества

Один из почетных гостей фестиваля – баскетболист и олимпийский чемпион Иван Едешко. 29 сентября он встретился со зрителями, чтобы представить спортивную драму «Движение вверх», рассказывающую о легендарном матче СССР–США на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году и его «золотом пасе», принесшем победу.

Во время церемонии открытия организаторы вручили награды Павлу Лунгину и Карену Шахназарову. Оба режиссера отметили важность культурного обмена Чехии и России и выразили надежду, что фестиваль будет развиваться и найдет своих постоянных зрителей. Павел Лунгин признался, что любит чешскую и словацкую культуру уже с середины 60-ых годов, хотя в те годы в стране и проходила оттепель, впоследствии подавленная.

Фильм о тайге – полное погружение

Фестиваль «Новый русский фильм» проходит в Праге с 27 сентября по 6 октября, после чего отправится в тур по чешским городам. Картины российских кинематографистов можно будет посмотреть в Брно, Остраве, Злине и Пльзени.

Перед показом фильма выступила певица из Якутии Олена Уутай. «Уутай» в переводе с якутского значит «тайна, сотворенная водой», и исполнительница открывает своим слушателям тайны звучания русского севера. Олена Уутай сама пишет музыку, играет на традиционном якутском инструменте - хомусе, владеет несколькими техниками горлового пения и умеет подражать голосам птиц, животных и природных явлений. Все это в сочетании с современной электронной аранжировкой создает неповторимую музыку на грани реальности. И это, без сомнений, помогло зрителями погрузиться в атмосферу бескрайних лесов сибирской тайги. Каковы их впечатления о фильме?

— Будучи ребенком, я видела множество русских, советских фильмов. И, если честно, они мне нравились. Я даже дочь назвала в честь моей любимой русской балерины Наталии Бессмертновой. Поэтому, узнав о показе русского фильма, я сразу решила, что пойду. Картина мне очень понравилась. Поскольку у фильма открытый финал, думаю, каждый мог додумать, как закончилась эта история. Но я сама точно еще долго буду о нем думать.

Показ проходил при практически полном зале. Зрители были самые разные: и пожилые люди, и молодые. Одну из них, студентку из Братиславы, мы спросили, почему она выбрала именно русский фильм, ведь в кинотеатрах показывается целый ряд других, возможно, более привычных картин:

— Меня пригласил мой друг, мы давно хотели сходить на какой-нибудь необычный фильм. Если честно, мы ничего особенного от этого фильма не ждали, в первую очередь потому, что ничего о нем не знали. И потому он поразил нас настолько сильно. Фильм замечательный. Во мне он вызвал бурю эмоций — сильная история, очень красиво снято. Так что я всем бы посоветовала посмотреть его. Я никогда раньше не видела русских фильмов, но с удовольствием посетила бы еще какие-нибудь показы.