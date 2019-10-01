Фестиваль «Неделя библиотек» – книги и многое другое

Ассоциация библиотекарей и информационных работников с 1996 года ежегодно организует «Неделю библиотек», в рамках которой вручаются две премии – «Лучшей библиотеке Чехии» и «Лучшей городской библиотеке». В этом году фестиваль пройдет с 30 сентября по 6 октября, его главная цель – поддержка и развитие городских библиотек и повышение культуры чтения в стране. На вопрос, как обстоит дело с чтением и посещением библиотек у чешского населения рассказал Вит Рихтер, директор библиотечного института Национальной библиотеки:

— Увеличивать количество читателей и повышать культуру чтения (особенно среди детей и молодежи) важно всегда, хотя стоит признаться, что чешским библиотекам не приходится жаловаться на посещаемость. К тому же, в этом году в рамках фестиваля мы бы хотели пропагандировать нашу относительно новую услугу – «электронную» библиотеку. Это наш новый портал (knihovny.cz), где есть полная информация о фондах чешских библиотек, а также о наших партнерских библиотеках в других странах. Так что в случае, когда человек ищет нужную книгу (научную работу, статью), а ее нет в ближайшей библиотеке, он сможет заказать ее из любого уголка Чехии или даже из-за границы.

Не только книги

Пражская городская библиотека откроет для гостей помещения, где хранятся редкие гравюры, а также представит первое издание романа «Бабушка» Божены Немцовой и стихотворного сборника «Май» Карела Гинека Махи. Экскурсии будут проводиться и в «артотеке», где можно взять на дом картину или гравюру. Подробнее об этой услуге рассказал Вит Рихтер:

— Это далеко не новая услуга пражской городской библиотеки, «артотека» в столице существует уже очень давно. Однако не все пражане (и даже не все завсегдатаи библиотек) о ней знают. Впрочем, в регионах подобная услуга встречается нечасто, потому что содержать, поддерживать и пополнять фонд артотеки – достаточно дорогостоящее дело, ведь там хрянятся исключительно оригиналы (картины, гравюры), которые читатели могут взять напрокат.

Авторские чтения, конкурсы и викторины

Одна из наиболее популярных секций фестиваля «Неделя библиотек» – дискуссии с писателями, поэтами и драматургами. Остравская городская библиотека в этом году подготовила беседу с писателем Максом Гронахом, который расскажет о своей книге «Потеряны в самообмане», а также встречу с путешественниками. Дети смогут принять участие в викторине по легендам Остравы и ее окрестностей, художественном конкурсе и игре «Библиотекарь на один день», чтобы попробовать себя в этой не такой уж простой профессии.

В Либереце пройдут авторские чтения популярного писателя Роберта Фулгама, цикл лекций по истории региона и конкурс «Свидание с книгой вслепую». Для самых маленьких посетителей на этой неделе все городские библиотеки предлагают бесплатную регистрацию. Насколько важно для современных библиотек проводить дополнительные мероприятия и необходимо ли им как-то разнообразить свою программу?

— Я считаю, что это совершенно необходимо, и разнообразные мероприятия стали неотъемлимой частью жизни всех, даже небольших библиотек. Мы долгое время следим за их программой и поддерживаем библиотеки в их стремлении быть не просто «читальней», но и культурным и социальным центром. Но поскольку нашей главной целью является развитие культуры чтения, мы все чаще стараемся привлекать писателей и поэтов и устраивать авторские чтения. Я уверен, что в будущем количество подобных акций будет лишь увеличиваться.

В этом году общей темой фестиваля стала «История родного региона». К мероприятию подключилась платформа wiki-media: все участвующие библиотеки смогут внести свой вклад в развитие Википедии, популярной онлайн-энциклопедии, а лучшие материалы будут отмечены особым призом на закрытии «Недели библиотек».