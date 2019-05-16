Фестиваль музейных ночей стартует в Карловых Варах

K Музейной ночи подключаются театры и библиотеки

Aссоциация музеев и галерей, пятнадцать лет назад инициировавшая Фестиваль музейных ночей, хотела показать, что свою лепту в общую сокровищницу культуры и науки способны внести не только музейные исполины вроде филиалов Национального музея, но и менее известные и скромные по виду объекты, сохраняющие удивительные артефакты и экспонаты. Доступ в объекты в дни проведения фестиваля совершенно бесплатный или за символическую плату. Посетителей, а приходят на смотр нередко целыми семьями и классами, привлекают и специальные мероприятия, возможности встреч с интересными людьми, путешествениками и мастерами своего дела – например, следователями в Музее полиции или учеными Академии наук, кинопроекции и концерты.

В фестивале в этом году примет участие 517 учреждений, включая библиотеки, театры, дома культуры, сакральные объекты, памятники истории и культуры.

Престижный конкурс Gloria musaealis

Aссоциация музеев и галерей Чешской Республики в четверг, 16 мая, вручит награды представителям трех самых образцовых учреждений музейного типа за 2018 год. Торжественная церемония по этому случаю пройдет в Муниципальном доме чешской столицы Заявки на участие в конкурсе прислали представители 93 проектов, которые состязаются в трех номинациях: «Mузейная выставка», «Музейная публикация» «Музейная иницитива».

– В какой номинации состязаются более всего участников?

– Самая большая конкуренция на соискание награды в номинации «Музейная публикация», за нее борются 43 проекта. В номинации «Mузейная выставка» – 39 проектов. В третью номинацию включены одиннадцать проектов. Что касается последней номинации, в данном случае речь идет о реконструкции объектов, спасении природных территорий, нетрадиционных и новаторских решениях в сфере реставрации или консервации памятников, а также о просветительно-образовательных программах,

– сообщила в интервью «Радио Прага» председатель Aссоциации музеев и галерей Ирена Хованчикова.

– Сколько музеев и галерей участвуют в конкурсе в этом году?

– К участию в конкурсе проявили интерес 58 музеев и галерей из всех уголков Чехии. Все проекты оценивает жюри, и в каждой из трех конкурсных категорий присуждается национальная премия Gloria musaealis 2018. Этот престижный конкурс проводится в два тура, и большим успехом можно считать попадание в первую десятку. При приеме заявок используются строгие критерии отбора. Победителем становится почин, набравший самое большое число баллов по всем критериям.

Посетители музеев выберут своего фаворита

Выбрать победителя отдельно проводимого конкурса «Музей года» могут и сами посетители, приняв участие в Интернет–голосовании на сайте domuzea.cz. Они оценивают привлекательность учреждений музейного типа и уровень предоставляемых в них услуг в целом.

– Специальную премию присуждает музейным профессионалам и международной совет музеев ICO. Какие проекты имеют шанс удостоиться такой награды?

– Те, которые можно представить также за границей – выставки, публикации, способные заинтересовать достаточно широкий круг зарубежной общественности,

– рассказала Ирена Хованчикова.

Среди кандидатов на звание «Музей года 2018» значатся водная крепость Есеник, построенная на месте двух старинных башен, Региональный музей в Илове-у-Праги – Дом Монеты (Dům Mince), как и упомянутое в нашей рубрике «Бедная Прага» скальное жилище в экспозиции Регионального музея г. Мельник.