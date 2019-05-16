Фестиваль музейных ночей стартует в Карловых Варах

Фестиваль музейных ночей, проводимый в стране в 15-й раз, снискал за время своего существования симпатии многих чехов. В этом году он стартует в Карловах Варах 17 мая, а завершится в столице «Пражской музейной ночью». Накануне открытия традиционного фестиваля станут известны победители XVII национального конкурса музеев Gloria musaealis 2018, приуроченного к Международному дню музеев. В рамках фестиваля желающие смогут посетить в ночное время «Чешское Радио», заглянуть в студии, откуда в эфир выходят самые разнообразные программы, в галерею на ул. Виноградская 12, где размещена постоянная экспозиция об истории отечественного радио.
Aссоциация музеев и галерей, пятнадцать лет назад инициировавшая Фестиваль музейных ночей, хотела показать, что свою лепту в общую сокровищницу культуры и науки способны внести не только музейные исполины вроде филиалов Национального музея, но и менее известные и скромные по виду объекты, сохраняющие удивительные артефакты и экспонаты. Доступ в объекты в дни проведения фестиваля совершенно бесплатный или за символическую плату. Посетителей, а приходят на смотр нередко целыми семьями и классами, привлекают и специальные мероприятия, возможности встреч с интересными людьми, путешествениками и мастерами своего дела – например, следователями в Музее полиции или учеными Академии наук, кинопроекции и концерты.
В фестивале в этом году примет участие 517 учреждений, включая библиотеки, театры, дома культуры, сакральные объекты, памятники истории и культуры.
Aссоциация музеев и галерей Чешской Республики в четверг, 16 мая, вручит награды представителям трех самых образцовых учреждений музейного типа за 2018 год. Торжественная церемония по этому случаю пройдет в Муниципальном доме чешской столицы Заявки на участие в конкурсе прислали представители 93 проектов, которые состязаются в трех номинациях: «Mузейная выставка», «Музейная публикация» «Музейная иницитива».
– В какой номинации состязаются более всего участников?
– Самая большая конкуренция на соискание награды в номинации «Музейная публикация», за нее борются 43 проекта. В номинации «Mузейная выставка» – 39 проектов. В третью номинацию включены одиннадцать проектов. Что касается последней номинации, в данном случае речь идет о реконструкции объектов, спасении природных территорий, нетрадиционных и новаторских решениях в сфере реставрации или консервации памятников, а также о просветительно-образовательных программах,
– сообщила в интервью «Радио Прага» председатель Aссоциации музеев и галерей Ирена Хованчикова.
– Сколько музеев и галерей участвуют в конкурсе в этом году?
– К участию в конкурсе проявили интерес 58 музеев и галерей из всех уголков Чехии. Все проекты оценивает жюри, и в каждой из трех конкурсных категорий присуждается национальная премия Gloria musaealis 2018. Этот престижный конкурс проводится в два тура, и большим успехом можно считать попадание в первую десятку. При приеме заявок используются строгие критерии отбора. Победителем становится почин, набравший самое большое число баллов по всем критериям.
Выбрать победителя отдельно проводимого конкурса «Музей года» могут и сами посетители, приняв участие в Интернет–голосовании на сайте domuzea.cz. Они оценивают привлекательность учреждений музейного типа и уровень предоставляемых в них услуг в целом.
– Специальную премию присуждает музейным профессионалам и международной совет музеев ICO. Какие проекты имеют шанс удостоиться такой награды?
– Те, которые можно представить также за границей – выставки, публикации, способные заинтересовать достаточно широкий круг зарубежной общественности,
– рассказала Ирена Хованчикова.
Среди кандидатов на звание «Музей года 2018» значатся водная крепость Есеник, построенная на месте двух старинных башен, Региональный музей в Илове-у-Праги – Дом Монеты (Dům Mince), как и упомянутое в нашей рубрике «Бедная Прага» скальное жилище в экспозиции Регионального музея г. Мельник.