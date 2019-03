Фестиваль Febiofest 2019: лирика и драма, сказки и ужастики

Febiofest был основан в 1993 году независимой кино- и телевизионной компанией Febio, тогда он назывался «Международный показ независимого кино, телевидения и видеопроектов» (Mezinárodní přehlídka nezávislého filmu, televize a videa). Основателями фестиваля стали Феро Фенич и Павел Мелоунек. Тогда мероприятие проходило в небольшом кинозале Евроклуба, но уже в 1994 году обосновалось в двух пражских кинотеатрах, после чего отправилось на гастроли в Словакию. Популярность фестиваля стремительно набирала обороты, сейчас он проходит не только в столице, но и в других городах Чехии. О развитии проекта рассказал один из его организаторов Феро Фенич:

— Будучи одним из основателей фестиваля, я очень рад, что он развивается и растет, что он нашел свою постоянную резиденцию в Праге в кинотеатре на Анделе. Особенно приятно, что у нас есть свои верные зрители, которые каждый год вновь приходят на наши фильмы. Ведь именно благодаря зрителям фестиваль может расширяться. Я надеюсь, что все мы переживем множество замечательных моментов, о которых будем потом с удовольствием вспоминать.

Что год грядущий нам готовит?

В этом году Febiofest вновь представит зрителям самые новые, самые качественные и интересные кинопроекты. Традиционно особенный интерес зрителей прикован к картинам, которые открывают и закрывают фестиваль и считаются для него знаковыми. Главные фильмы этого года представляет художественный директор фестиваля Анна Копецка:

— Фильмами на открытии и закрытии фестиваля мы решили отдать дань классическому Голливуду. Программу откроет лента «Старик и ружье» (по-чешски Gentleman s pistolí, оригинальное название The Old Man & the Gun). Это немного лирическая история пожилого грабителя-джентльмена, который размышляет о том, уйти ли ему на покой или продолжать жить по полной до последнего. Этот вопрос близок и исполнителю главной роли Роберту Редфорду, который заявил, что это будет его последняя работа в кино. Однако на официальной премьере он признался, что, возможно, еще продолжит сниматься. Фильм, который мы покажем на закрытии фестиваля, уходит корнями еще глубже в историю. Это биографическая лента об одном из наиболее известных комедийных дуэтов – актерах Стэне Лореле и Оливере Харди. Картина «Стэн и Олли» рассказывает о том, что происходит за сценой, как на самом деле живут люди, привыкшие смешить зрителей, и о самом сложном периоде в их взаимоотношениях и в их карьере.

Звездные гости фестиваля

Каждый год фестиваль принимает именитых гостей. К наиболее известным можно отнести Нанни Моретти, Романа Полански, Тома Тыквера, Алана Рикмана и многих других. Среди приглашенных звезд были и представители российского кино, например, Андрей Кончаловский, Эльдар Рязанов, Инна Чурикова, Никита Михалков. В прошлом году фестиваль посетила актриса Катрин Денев, а в позапрошлом – режиссер Эмир Кустурица. Информацией о том, кто из знаменитостей посетит фестиваль в этом году, поделился художественный директор программы Михал Хогенауер:

— Я хотел бы представить вам главную звезду нашего фестиваля в 2019 году, открою имя, которое все так хотят узнать. Наш гость – звезда культовых фильмов «Беспечный ездок» и «Мятный мир», режиссер картин «Пересадка в Айдахо» и «Рука напрокат». Итак, на праздничное открытие фестиваля приедет легенда американского кино Питер Фонда.

Febiofest не забывает и деятелей отечественного киноискусства: медаль за вклад в развитие кинематографа на пресс-конференции по случаю открытия фестиваля была присвоена Иржи Менцелю. Кроме того, награды будут вручены актрисе Иржине Богдаловой и режиссеру Виктору Таушу, а почетным председателем жюри станет художник и фотограф Ян Саудек. Чешских участников программы представляет Анна Копецка:

— Мне хотелось бы отметить еще одну нашу специальную секцию. Она весьма интересна, но мы еще не знаем, станет ли она постоянной. Многие, возможно, заметили, что на чешских кинофестивалях представлено крайне мало фильмов отечественного производства. Подобная проблема была и у нас, нам не хватало качественных чешских картин. Однако при составлении программы мы выяснили, что за последний год было снято множество фильмов в чешской копродукции. Так что мы создали специальную секцию Centropa, куда войдут картины, в создании которых участвовали чешские кинематографисты. Всего мы покажем шесть таких лент. Наибольшее количество фильмов, конечно, снималось в копродукции Чехии и Словакии, кроме того, хотелось бы отметить, например, чешско-польский фильм режиссера Яна Якуба Кольского «Помилование» (по-чешски Milost, оригинальное название Ulaskawienie) или фильм российского режиссера Михаила Идова «Юморист» (по-чешски Humorista).

В рамках кинофестиваля можно будет увидеть ряд фильмов, получивших престижные кинематографические премии Оскар или Золотой Глобус, например, «Власть» (в чешском прокате картина вышла под оригинальным названием Vice) и номинант на премию в категории лучший документальный фильм «Фри-соло» (Free Solo). Показы будут проходить с полудня до десяти вечера по будням, а по выходным программа начнется утренними показами детских фильмов и завершится поздней ночью, когда можно будет увидеть тематические «кровавые ленты». Подробно изучить программу и приобрести билеты можно на официальном сайте www.febiofest.cz.