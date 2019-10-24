Фестиваль документального кино Ji.hlava делает акцент на Восточную Европу

В этом году авторы фестиваля наметили для себя амбициозную цель - способствовать символическому «примирению» между Востоком и Западом Европы.

Автором кадров, которые легли в основу заставки фестиваля, является казахстанский режиссер Сергей Дворцевой. В Йиглаве будет представлена полная ретроспектива его творчества, состоящая из четырех документальных снимков и двух кинофильмов, которые однако. Дворцевой в завершение фестиваля получит премию «За вклад в мировой кинематограф».

«Сергей Дворцевой является одним из самых ярких режиссеров мирового масштаба. Его фильм «Хлебный день», на мой взгляд, входит в число самых значимых произведений мировой кинематографии, его подход к технике съемок оставил глубокий след среди последующих поколений начинающих режиссеров», - говорит директор фестиваля Говорка Марек Говорка.

Особое внимание уделяется в этом году также работам украинского автора Феликса Соболева. В секции Průhledná bytost - «Прозрачное существо» - будет представлено целых семь лент этого режиссера.

Всего в конкурсную программу включены 3700 документальных фильмов, в том числе и фрагменты из уникальной ленты Петра Янчарка, отражающей последние годы жизни первого чешского президента Вацлава Гавела. Одной из ярких лент фестиваля является также шестичасовой эссе Карела Вахека «Коммунизм и сеть. Конец представительной демократии».

«Безусловно, приятно, что зрители ждут фестиваля и повторно возвращаются в Йиглаву. Мы рады тому, что люди не забывают нас. Наш фестиваль – своего рода «Вудсток» документального кино», - говорит не без гордости Говорка.

Фестиваль документального кино Ji.hlava проходит с 24 по 29 октября.

Из других тем фестиваля стоит назвать «Женские перемены». Одной из ярких представительниц женского кино является актриса Самал Еслямова, получившая на Каннском кинофестивале приз за лучшее исполнение женской роли. Она же появляется и в упомянутой заставке фестиваля, в основу которой легли кадры из фильма Сергея Дворцевого «Айка» о жизни мигрантов в Москве.

«Мы наблюдаем за ее лицом в кадре, который прекрасно демонстрирует стиль Дворцевого. Это лицо полно секретов и тайн, оно призывает нас разгадать их. Я уверен, что всякий раз, когда зрители увидят эту заставку, интерпретация будет абсолютно иной».