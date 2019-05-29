Фестиваль цыганской культуры: не только песни и пляски

Фестиваль цыганской культуры Khamoro ежегодно проводится в чешской столице на рубеже весны и лета, в этом году — с 26 мая по 1 июня. В рамках мероприятия можно будет посетить танцевальные и музыкальные выступления, выставки, семинары и лекции, кинопоказы и мастер-классы. О том, что организаторы подготовили для гостей праздника и в чем будут его особенности в этом году, рассказал пресс-секретарь фестиваля Лукаш Котлар.

— Здравствуйте, Лукаш. Что означает название фестиваля?

— Khamoro означает солнышко, которое светит для всех нас. Кроме того, мы проводим мероприятие под названием Khamororo «солнышечко», это детский день в рамках нашего фестиваля.

— Кто был основателем фестиваля?

— У истоков создания фестиваля стояли организации Slovo 21 и Studio Production Saga. Они также стали основателями многих других проектов и гражданских инициатив. Например, Slovo 21 стояло у истоков проекта под названием «Мануше», который поддерживает женщин и доказывает, что обществу необходимо с ними считаться. Этой теме посвящена и фотовыставка «Невидимая сила», которую можно будет посетить в рамках фестиваля Khamoro.

— Какой вам видится главная цель фестиваля?

— Цель фестиваля Khamoro, в первую очередь, в том, чтобы объединять людей разных национальностей, вероисповеданий и мировоззрений. И, конечно же, познакомить всех с разнообразной и необычной цыганской культурой. На это направлены, в первую очередь, музыкальные выступления, но также и литературные чтения, выставки и многое другое.

— Кто, на ваш взгляд, является главным гостем фестиваля, на кого он ориентирован?

— Я бы сказал, что сначала Khamoro проводился в первую очередь для самих цыган, живущих в Чехии, однако с годами фестиваль привлекает все больше самой разной публики: чехов, пражских туристов и, конечно же, множество гостей из-за границы. Мы стараемся, чтобы программа с каждым годом становилась интереснее, затрагивала различные области культуры. Поэтому наш фестиваль для всех – для иностранных гостей, для взрослых и для детей, просто для всех!

В 2017 году на фестивале Khamoro в Чехии побывал Григорий Деметр и ансамбль «Шоу московских цыган». Они выступили в пражском зале «Луцерна». Музыкальный коллектив покорил зрителей не только мелодичностью напевов, но и прекрасными танцевальными номерами.

— Чем фестиваль в этом году отличается от предыдущих?

— Фестиваль открывает третью декаду своего существования. Этот год необычен тем, что мы получили европейский знак качества EFFE Festival Label, который присваивается инновационным фестивалям как признание деятельности их организаторов на международном уровне. Тем самым мы попали в десятку лучших европейских фестивалей.

— Что будет представлено на фестивале, кроме традиционных цыганских песен и танцев?

— Мы стремимся доказать, что наша культура не исчерпывается поговоркой «Каждый цыган – музыкант», мы бы хотели продемонстрировать, что цыгане талантливы и во многом другом. К примеру, в области литературы – мы проведем мероприятие под названием Gavoro, что по-цыгански означает «деревенька», в рамках которого пройдут литературные чтения Чешского клуба цыганских писателей. Посетителей также ждут необычные вечера, так называемый storytelling, или же «сказительство»: мы соберемся вечером у костра, и пожилые цыгане будут делиться своими воспоминаниями.

— Какое мероприятие, на ваш взгляд, является наиболее интересным?

— Лично меня больше всего привлекают темпераментные заграничные музыкальные группы. И, кроме секции цыганского джаза Gypsy Jazz, которая по традиции организуется в Jazz Dock, с большим нетерпением я жду выступления группы Fanfare Ciocărlia, это будет один из самых интересных концертов. Это цыганский духовой оркестр из северо-восточной Румынии. Он был основан в 1997 году, с тех пор они отыграли более 2500 тысяч концертов по всему миру: в Европе, в Америке, в Японии и даже в Австралии. В Праге они выступят дважды — в пятницу, 31 мая, на концерте традиционной цыганской музыки и на закрытии фестиваля в клубе SaSaZu.

В прошлом году на закрытии фестиваля выступил оркестр Синиши Станковича из Сербии. Этот музыкальный коллектив уже не в первый раз приезжает в Прагу, более того – он популярен во всем мире, с ним сотрудничал музыкант и композитор Горан Брегович.

— Обычно основная часть фестиваля Khamoro проводится на набережной Влтавы, однако в этом году вы переехали. Расскажите, куда и почему?

— Набережная Влтавы – крайне популярное место для проведения мероприятий, и в этом году мы, к сожалению, не договорились по срокам и переехали в «Казармы». Первые крупные мероприятия мы уже провели, поэтому я с уверенностью могу сказать, что это изменение было к лучшему, наши гости и посетители фестиваля остались довольны.

— Где еще пройдут мероприятия фестиваля Khamoro?

— Фестиваль пройдет на шестнадцати местах по всей Праге, практически во всех районах чешской столицы. Я хотел бы отметить такие знаковые места, как Американский центр науки и культуры, Венгерский институт в Праге, а также известные культурные центры: RockCafe и альтернативный театр La Fabrika. День детей мы отпразднуем в парке Портхаймка, а гала-концерт к закрытию фестиваля проведем в одном из крупнейших пражских клубов SaSaZu.