Фермеры опасаются – разбирательство вокруг премьера бросит тень на аграрный плетень

Семейные фермы как краеугольный камень единой аграрной политики

Министерство сельского хозяйства не обращает должного внимания на единую политику развития аграрного хозяйства (ЕАП) Евросоюза и, в частности, действует вразрез со стратегией, касающейся ферм семейного подряда, считают фермеры. А также без оглядки на методические рекомендации в отношении семейных фирм, которые войдут в силу с 2021 года. Речь, по мнению представителей Ассоциации частного сельского хозяйства, идет не только о принципе справедливости с учетом состояния окружающей среды и жизненных возможностей, но и о внимании к проблемам экологии, состояния почвы, растений и животных и поддержания здоровья человека.

Ассоциация также призвала министра М. Томана к ускоренной корректировке подхода в процессе переговоров об условиях единой аграрной политики после 2021 года, а премьера Андрея Бабиша – к оставке.

– При этом в общеевропейской аграрной стратегии предусмотрен целый ряд конструктивных мер, которые способны улучшить состояние окружающей среды и ситуацию в отдельных деревнях,

– уверен председатель Ассоциации частного сельского хозяйства Ярослав Шебек.

Минсельхоз продвигает новую модель единой аграрной политики ЕС, с прицелом на конкурентный потенциал

Минсельхоз расценил критику в свой адрес как несправедливую и неуместную. Пресс-секретарь министерства Вoйтех Билы разъясняет, почему.

– Мы, со своей стороны, уверены в том, что ситуация, описанная ассоциацией, не соответствует реальности, что касается факта постоянной поддержки больших агрохолдингов. Министерство сельского хозяйства Чехии также в настоящее время продвигает новую модель единой аграрной политики Евросоюза, которая принимает во внимание не только структуру субъектов хозяйствования, но и сохранение конкурентоспособности Чешской Республики на мировом и европейском рынках продовольствия.

В мире насчитывается более пятисот миллионов ферм семейного подряда, которые эффективно хозяйствуют на 56% сельскохозяйственных угодий и производят не менее 56% всей агропродукции. В Азии и Центральной Америке даже свыше 80%, а в рамках Евросоюза – 68%, что учитывалось и при формировании единой аграрной политики ЕС, сообщает в книге Selská historie pokračuje («История села продолжается») ее автор Шарка Горгонева. Книга была издана в 2018 году по случаю 20-летия Ассоциации частного сельского хозяйства. Автор публикации, в которой описывается опыт 213 чешских фермерских семей, причем не только до 1989 г., но и после «бархатной» революции, напоминает, что по этим показателям Чехия отстает от ряда европейских стран.

Aссоциация в письме упоминает и о предварительном аудиторском заключении Европейской комиссии, которое касается бывшей фирмы премьера Чехии Андрея Бабиша «Agrofert» и возможного конфликта интересов главы Кабмина. Как ранее стало известно, в документе упомянуты европейские дотации, выделенные на развитие аграрного сектора. В случае доказательства вины Бабиша государству придется возвращать в кассу Евросоюза большой объем средств.

Как подчеркивают фермеры, «данное разбирательство может бросить тень на аграрный сектор Чехии и поставить под угрозу интересы чешских аграриев при распределении европейских субсидий на следующий период».

Ответственность в наследство – залог успеха

Чешская Республика, считает Горгонева, до сих пор полностью не оправилась от насильственной коллективизации деревни, которая началась в 40-50-е годы прошлого века, ликвидации частного хозяйства и выселения более чем четырех тысяч крестьянских семей, которые заставляли вступать в кооперативы. Все это породило диспропорции в социальной структуре общества, а также привело к отрицательным изменениям свойств отечественного ландшафта под влиянием нерациональной деятельности.

Многие специалисты в связи с обсуждаемой проблематикой и диспутами о прибыли и рентабельности различных субъектов рынка обращают внимание на то, что частные фермеры, где ответственность перед окружающей средой передается из поколения в поколение, по-прежнему гораздо более бережно относятся к земле, чем государственные предприятия.